合约交易如何看基本面分析？5 个指标助你制定盈利策略

2025年8月6日MEXC
合约交易不同于现货交易具有「高杠杆、高风险和高回报」的特点，被众多交易者追捧。但合约交易门槛较高，亏损者较多。因此，我们需要详细了解合约标的基本情况，进行合约基本面分析，将损失的可能性降到最低，增加获取盈利的机会。

在加密货币市场，合约交易因其高杠杆、高波动性特征吸引了大量投资者。然而，高收益往往伴随着高风险，仅靠技术面信号（如K线图形、均线系统）往往无法实现稳健盈利。想要真正提高胜率，了解交易标的的基本面信息变得尤为关键。

本文将从五个维度切入，教你如何通过合约基本面分析制定更合理的交易策略，为你的操作提供长期价值判断依据。

1.什么是合约基本面分析


合约基本面分析是指通过研究一个加密项目的核心数据与链上指标，判断其代币的内在价值与未来发展潜力，从而辅助交易者进行开仓决策。常见的基本面包括：项目链上指标、代币数据等。

与技术面分析侧重短期趋势不同，基本面分析关注更深层的价值逻辑，尤其适用于中长期合约仓位的构建与持有。通过基本面分析，交易者可以更清晰地识别“被低估”或“被高估”的资产，优化开多或开空的时机选择。


2.为什么要进行合约基本面分析？


2.1弥补技术面的滞后性


许多交易者在进行合约交易时都会采用技术面分析方法，即通过K线技术走势和量价关系确定当前合约品种是否有交易机会。但技术分析不是万能的，其存在失真的可能。追根溯源，技术分析源自对市场历史走势规律的研究，通过研究总结出高概率图形和周期性走势。因此，各式各样的技术分析方法都具有经验性，是处理后的结果，换句话说，其具有滞后性，当合约行情出现后，我们才能行动。这还不是技术分析最糟糕的地方，在一个充分博弈的合约市场，价格走势变化万千，不同技术分析方法有可能得出不一致，甚至完全相反的结论，让交易者难以判断开仓方向。

2.2 提升判断方向的确定性


技术分析不是万能的，其存在失真的可能。而基本面分析可以有效弥补技术分析的上述缺陷，是一种更加全面、长期和确定的分析方法。首先，合约基本面分析囊括了链上指标、代币数据等全方面的市场因素；其次，合约基本面分析，可以大致判断一个资产价格的长期走势；最后，不同于技术分析的模棱两可，基本面分析得出的结论往往是肯定的。

2.3 识别长期价值机会


但需要注意的是，有的时候项目基本面非常好，代币价格在短时间内可能也不会明显上涨；项目基本面差，代币价格可能也不会突然下跌。这是因为合约基本面分析侧重于发现长期趋势交易机会，寻找短期的具体买卖点建议配合使用技术面分析。

3.五个关键指标，教你看懂合约基本面


我们可以使用以下五个数据进行合约基本面分析：

3.1 活跃地址


活跃地址是分析区块链网络上的活跃地址，可以提供用户参与的相关情况。随着时间推移活跃地址增加，表明项目生态繁荣，如果此时代币价格处于低位，可以考虑持有该项目资产，进行买入开多的合约操作，而活跃地址减少表明用户数减少，可以考虑减少持有该项目资产，进行卖出开空的合约操作。一般可以通过跟踪该项目的区块链浏览器分析活跃地址，如 Etherscan

实用建议：


  • 关注趋势是否稳定上升
  • 搭配价格走势判断是否出现“价值洼地”

3.2 哈希率


需要注意，哈希率指标只适用于基于POW（工作量证明）的加密货币，如比特币以太坊、比特现金等。在工作量证明网络中，矿工负责验证交易并为网络安全进行加密。他们通过使用算力强大的计算机解决复杂的数学难题来完成这项任务。哈希数据即找到每个谜题的解决方案，因此哈希率是处理交易总计算能力的衡量标准。

一般而言，哈希率和加密货币的长期价值呈现正相关，哈希率越高，表明矿工愿意将长期资本投入到该加密货币的基础实施建设中。当某个加密货币哈希率上升，说明矿工正在加大投入，代币价值有可能被低估，存在买入开多的合约交易机会。相反，哈希率下降，说明矿工正在撤出该项目，代币价值可能被高估，存在卖出开空的交易机会。

哈希率上涨： 表明矿工愿意投入资源，资产被看好；
哈希率下降： 可能意味着矿工信心不足，存在价格下行压力
实用建议： 对于 PoW 类合约交易，结合哈希率变化预判大趋势。

比特币的哈希率，来源：Bitinfocharts

3.3 总锁定价值（TVL）


TVL（Total Value Locked） 是衡量 DeFi 项目吸引资金能力的重要指标，泛指一个 DeFi 平台中用户所抵押、被锁定的加密货币资产价值。TVL 越高，说明用户愿意将资产抵押在平台上，代表项目的可信度和盈利能力被市场认可。常见平台如 DeFiLlama 可提供实时 TVL 数据。

TVL上涨 → 市场信心提升，可能适合开多 TVL下降 → 资金撤离明显，或存在空头机会

3.4 市值和完全稀释估值（FDV）


这两个指标共同揭示了一个项目的“当前估值”和“未来潜在估值”。

  • 市值（Market Cap）：已发行代币 × 当前价格
  • 完全稀释估值（Fully Diluted Valuation）：总发行上限 × 当前价格

若 FDV 显著高于市值，表明仍有大量代币未解锁，未来流通时可能造成抛压。尤其对新项目来说，这一信息对判断合约做空机会尤其关键。

举例：Curve 发布 CRV 代币时，代币交易价格达到15-20美元，协议的完全稀释估值超过 500 亿美元。这比当时以太坊还要高！很显然过高的估值是不合理的，市场很有可能会下跌进行自我修正。因此，在这种情况下，可能存在卖出开空的机会。而反过来过低的估值也可能会引发该项目代币的上涨，存在著买入开多的机会。

3.5 代币供应


在项目其他基本面水平相当的情况下，代币的供应数量将对资产价格造成较大影响。最大供应量和流通供应量是基本代币供应数据，其中流通供应量占据重要地位。

可以直观地说，在合约的基本面分析中，代币的流通供应量是长线持仓的理论基础。具体而言，市面上流通供应量少且筹码相对集中，这样的代币上涨的潜力大，适合长线持有合约多仓。如果代币流通量大且筹码分散，价格上涨的可能性将会变低，更利于持有合约空仓。

4.如何在MEXC上做合交易？


MEXC 合约交易允许用户在平台上通过杠杆机制，根据市场走势判断币价涨跌方向，并进行买入（开多）或卖出（开空）操作。与现货交易相比，合约交易不仅可以双向交易、放大收益，还具备更灵活的策略执行空间。

MEXC 提供丰富的合约产品，涵盖主流币种与热门新币，支持 USDT 永续合约与币本位合约，交易体验成熟稳定。平台拥有低滑点、高流动性、实时成交的技术优势，同时配备止盈止损、追踪止损、合约账单、资金费用等一系列专业工具，帮助用户高效进行风险控制与盈亏分析。合约交易适合具有一定市场理解和风险承受能力的用户，尤其适用于短线波段、事件驱动或趋势策略投资者。

用户只需简单三步即可 在 MEXC 上开启合约交易，以 BTC 为例：

1）打开并登录 MEXC App 或官方网站
2）在搜索框中搜索 BTC 代币名称，选择 BTC 的合约交易
3）选择下单方式，输入数量、价格等参数完成交易。

MEXC 合约页面功能齐全，支持限价、市价、止盈止损等多种下单方式。交易者也可随时通过“合约账单”功能追踪资金变化，回顾每一笔交易盈亏与费用明细。


5.总结：长期盈利的秘密在于“看得见的逻辑”


在波动剧烈、节奏快速的合约市场中，真正具备长期胜率的交易者，往往不是靠运气，而是靠数据驱动的认知力。合约基本面分析正是构建这种认知体系的关键工具。通过活跃地址、哈希率、TVL、市值差与代币供应等五大核心指标，交易者不仅可以辨别趋势背后的真实力量，还能更有信心地布局中长期策略。

价格短期或许会说谎，但基本面往往不会。善用基本面分析，你将不再盲目跟风，而是成为真正有逻辑、有计划的合约交易者。

