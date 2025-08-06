合约交易如何看基本面分析？5 个指标助你制定盈利策略

合约交易不同于现货交易具有「高杠杆、高风险和高回报」的特点，被众多交易者追捧。但合约交易门槛较高，亏损者较多。因此，我们需要详细了解合约标的基本情况，进行合约基本面分析，将损失的可能性降到最低，增加获取盈利的机会。









本文将从五个维度切入，教你如何通过合约基本面分析制定更合理的交易策略，为你的操作提供长期价值判断依据。









合约基本面分析是指通过研究一个加密项目的核心数据与链上指标，判断其代币的内在价值与未来发展潜力，从而辅助交易者进行开仓决策。常见的基本面包括：项目链上指标、代币数据等。





与技术面分析侧重短期趋势不同，基本面分析关注更深层的价值逻辑，尤其适用于中长期合约仓位的构建与持有。通过基本面分析，交易者可以更清晰地识别“被低估”或“被高估”的资产，优化开多或开空的时机选择。













许多交易者在进行合约交易时都会采用技术面分析方法，即通过K线技术走势和量价关系确定当前合约品种是否有交易机会。但技术分析不是万能的，其存在失真的可能。追根溯源，技术分析源自对市场历史走势规律的研究，通过研究总结出高概率图形和周期性走势。因此，各式各样的技术分析方法都具有经验性，是处理后的结果，换句话说，其具有滞后性，当合约行情出现后，我们才能行动。这还不是技术分析最糟糕的地方，在一个充分博弈的合约市场，价格走势变化万千，不同技术分析方法有可能得出不一致，甚至完全相反的结论，让交易者难以判断开仓方向。









技术分析不是万能的，其存在失真的可能。而基本面分析可以有效弥补技术分析的上述缺陷，是一种更加全面、长期和确定的分析方法。首先，合约基本面分析囊括了链上指标、代币数据等全方面的市场因素；其次，合约基本面分析，可以大致判断一个资产价格的长期走势；最后，不同于技术分析的模棱两可，基本面分析得出的结论往往是肯定的。









但需要注意的是，有的时候项目基本面非常好，代币价格在短时间内可能也不会明显上涨；项目基本面差，代币价格可能也不会突然下跌。这是因为合约基本面分析侧重于发现长期趋势交易机会，寻找短期的具体买卖点建议配合使用技术面分析。













我们可以使用以下五个数据进行合约基本面分析：













实用建议：





关注趋势是否稳定上升

搭配价格走势判断是否出现“价值洼地”













一般而言，哈希率和加密货币的长期价值呈现正相关，哈希率越高，表明矿工愿意将长期资本投入到该加密货币的基础实施建设中。当某个加密货币哈希率上升，说明矿工正在加大投入，代币价值有可能被低估，存在买入开多的合约交易机会。相反，哈希率下降，说明矿工正在撤出该项目，代币价值可能被高估，存在卖出开空的交易机会。





哈希率上涨： 表明矿工愿意投入资源，资产被看好；

哈希率下降： 可能意味着矿工信心不足，存在价格下行压力

实用建议： 对于 PoW 类合约交易，结合哈希率变化预判大趋势。













TVL（Total Value Locked） 是衡量 DeFi 项目吸引资金能力的重要指标，泛指一个 DeFi 平台中用户所抵押、被锁定的加密货币资产价值。TVL 越高，说明用户愿意将资产抵押在平台上，代表项目的可信度和盈利能力被市场认可。常见平台如 是衡量 DeFi 项目吸引资金能力的重要指标，泛指一个 DeFi 平台中用户所抵押、被锁定的加密货币资产价值。TVL 越高，说明用户愿意将资产抵押在平台上，代表项目的可信度和盈利能力被市场认可。常见平台如 DeFiLlama 可提供实时 TVL 数据。





TVL上涨 → 市场信心提升，可能适合开多 TVL下降 → 资金撤离明显，或存在空头机会









这两个指标共同揭示了一个项目的“当前估值”和“未来潜在估值”。





市值（Market Cap） ：已发行代币 × 当前价格

完全稀释估值（Fully Diluted Valuation）：总发行上限 × 当前价格





若 FDV 显著高于市值，表明仍有大量代币未解锁，未来流通时可能造成抛压。尤其对新项目来说，这一信息对判断合约做空机会尤其关键。





举例：Curve 发布 CRV 代币时，代币交易价格达到15-20美元，协议的完全稀释估值超过 500 亿美元。这比当时以太坊还要高！很显然过高的估值是不合理的，市场很有可能会下跌进行自我修正。因此，在这种情况下，可能存在卖出开空的机会。而反过来过低的估值也可能会引发该项目代币的上涨，存在著买入开多的机会。









在项目其他基本面水平相当的情况下，代币的供应数量将对资产价格造成较大影响。最大供应量和流通供应量是基本代币供应数据，其中流通供应量占据重要地位。





可以直观地说，在合约的基本面分析中，代币的流通供应量是长线持仓的理论基础。具体而言，市面上流通供应量少且筹码相对集中，这样的代币上涨的潜力大，适合长线持有合约多仓。如果代币流通量大且筹码分散，价格上涨的可能性将会变低，更利于持有合约空仓。













在波动剧烈、节奏快速的合约市场中，真正具备长期胜率的交易者，往往不是靠运气，而是靠数据驱动的认知力。合约基本面分析正是构建这种认知体系的关键工具。通过活跃地址、哈希率、TVL、市值差与代币供应等五大核心指标，交易者不仅可以辨别趋势背后的真实力量，还能更有信心地布局中长期策略。





价格短期或许会说谎，但基本面往往不会。善用基本面分析，你将不再盲目跟风，而是成为真正有逻辑、有计划的合约交易者。







