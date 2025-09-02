MEXC 合约交易完整版教程（App）！让你随时随地进行加密货币合约交易

MEXC合约交易为MEXCers提供了一种数字货币的高阶交易方式。与现货交易不同，合约交易拥有特殊的交易逻辑和开仓方式。通过本篇文章，能够帮助初次接触合约交易的MEXCers实现0到1的跨越；为合约交易初学者提供入门指南，轻松上手合约交易。 1. U本位和币本位 MEXC合约交易平台分为U本位合约和币本位合约： 1. U本位合约使用USDT结算机制：只需持有USDT，您就可以在MEXC进行多币种的MEXC合约交易为MEXCers提供了一种数字货币的高阶交易方式。与现货交易不同，合约交易拥有特殊的交易逻辑和开仓方式。通过本篇文章，能够帮助初次接触合约交易的MEXCers实现0到1的跨越；为合约交易初学者提供入门指南，轻松上手合约交易。 1. U本位和币本位 MEXC合约交易平台分为U本位合约和币本位合约： 1. U本位合约使用USDT结算机制：只需持有USDT，您就可以在MEXC进行多币种的
MEXC合约交易为MEXCers提供了一种数字货币的高阶交易方式。与现货交易不同，合约交易拥有特殊的交易逻辑和开仓方式。通过本篇文章，能够帮助初次接触合约交易的MEXCers实现0到1的跨越；为合约交易初学者提供入门指南，轻松上手合约交易。

1. U本位和币本位


MEXC合约交易平台分为U本位合约和币本位合约：

1. U本位合约使用USDT结算机制：只需持有USDT，您就可以在MEXC进行多币种的合约交易；

2. 币本位合约使用币种（如，BTC、ETH等）结算机制；

3. 在本文中，我们以U本位合约作为示例。

2. 资金划转


在进行合约交易之前，您需要保证【合约账户】中有足够的资产（如，USDT）。

2.1 充值路径


1. 打开MEXC App，依次点击【资产】-【划转】；

2. 确认：从【现货账户】到【合约账户】；

3. 选择币种，以【USDT】为例 ；

4. 输入划转【数量】；

5.【划转】。


3. 如何下单


由于【仓位模式】、【保证金模式】和【杠杆模式】均会影响您在合约交易过程中的盈利和亏损，MEXC建议您使用下列逻辑完成下单操作：

  • 设置【仓位模式】、【保证金模式】和【杠杆模式】 → 选择下单模式 → 设置参数 → 完成下单（【开空】/【开多】）；

3.1 设置【仓位模式】


1.【双向持仓】：您可以对一种币对合约同时持有多空两种仓位；

2.【单向持仓】：您只能对一种币对合约持有一种仓位；

3. 例如：在双向持仓模式下，您可以，同时持有BTC/USDT合约交易对的多和空两种仓位；而在单向持仓模式下，您只能，持有BTC/USDT合约交易对的多或空一种仓位。

4.【仓位模式】和已持仓以及挂单的生效关系：有已持仓和挂单，不允许调整仓位模式。

3.1.1 设置路径


1. 点击合约交易页面右上角“更多”图标；

2. 点击【偏好设置】；

3. 点击【仓位模式】；

4. 选择【双仓持仓】或【单向持仓】。


3.2 设置【保证金模式】


1. 【逐仓】：订单触发时，每个订单的仓位是独立计算的；如果需要补仓，即使您在其它逐仓账户或者全仓账户下有足够的资产，也不会对该交易对自动补仓，需要您手工补仓；

例如：逐仓模式下，一位用户合约账户有 1000 USDT，只使用 200 USDT 作为初始保证金，开了一个BTC多单，当该用户遭遇强平时，他只会损失 200 USDT，而不会损失账户全部 USDT 资产。

2. 【全仓】：全仓模式下，您是使用相对应结算币种里所有的可用余额作为仓位保证金来维持仓位，避免强平。在这种保证金模式下，当资产净值不足以满足维持保证金需求时，强制平仓将被触发。如果仓位被强制平仓，您将损失所对应币种里所有的资产；

例如：全仓模式下，一位用户合约账户有 1000 USDT，同样只使用 200 USDT 作为初始保证金，开了一个BTC多单，当该用户遭遇强平时，他将会损失账户全部 USDT资产；

3. 【保证金模式】和已持仓以及挂单的生效关系：调整后的保证金模式对已持仓和挂单不生效。

3.2.1 设置路径


1. 点击合约交易页面左上方“逐仓”图标；

2. 左右滑动选择相应的保证金模式：【逐仓】或【全仓】；

3. 勾选【全部合约同时生效】；

4. 点击【确认】。


3.3 设置【杠杆模式】


1. 【简约模式】：多空方向使用相同倍数的杠杆和保证金模式；

2. 【高级模式】：多空方向支持不同倍数的杠杆和保证金模式；

例如：

  • 【简约模式】下，您可以直接设置【逐仓】/【全仓】和杠杆倍数：


  • 【高级模式】下，您可以分别在多空两个UI下设置【逐仓】/【全仓】和杠杆倍数；


3. 【杠杆模式】和已持仓以及挂单的生效关系：若有合约存在持仓或者挂单，不允许调整杠杆模式，杠杆模式的调整对所有合约统一生效。

3.3.1 设置路径


1. 点击合约交易页面右上角“更多”图标；

2. 点击【偏好设置】；

3. 点击【杠杆模式】；

4. 选择【高级模式】或【简约模式】。


3.4 设置下单模式


为了方便MEXCers下单：在操作之前，您可以设置合约交易页面的K线图位置：

1. 点击合约交易页面右上角“更多”图标；

2. 点击【偏好设置】；

3. 点击【交易页K线】；

4. 选择【顶部】或【底部】；

5. 点击【确认】。


【温馨提示】：更多内容可以跳转至如何进行合约偏好设置；

3.4.1 限价委托


1. 操作逻辑：设置价格 → 设置合约单位 → 设置合约数量 → （或）设置【生效时间】 → 下单（【开空】/【开多】）。

2. 限价委托：简而言之，当交易者使用限价委托时，都期望“低买高卖”，即在低于最新价的价格开多，在高于最新价格的价格开空；

3. 当您选择【限价委托】时，您只能设置比最新价格低的【开多】委托和比最新价格高的【开空】委托，否则会按市价成交；

4. 合约单位：BTC、USDT和张；

5. 生效时间：根据成交的难易程度，三种生效时间可以这样排序：

1）GTC（此种订单将持续有效直到完全成交或被取消）；

2）IOC（此种订单若在指定价格不能立即成交，则撤销未成交的部分）；

3）FOK（此种订单若不能全部成交则立即全部撤销）。

3.4.1.1 下单路径

1. 设置价格；

2. 设置合约单位；

3. 设置合约数量；

4. 设置【生效时间】；

5. 下单（【开空】/【开多】）。


3.4.2 市价委托


1. 操作逻辑：设置合约单位 → 设置合约数量 → （或）设置MTL（市价转限价） → 下单（【开空】/【开多】）

2. 市价委托：作为最容易成交的委托，您的订单将以，（可获得的）市场最优价格成交；

3. 合约单位：BTC、USDT和张；

4. MTL（市价转限价）：订单将以最优价成交，未成交的部分将会转化为限价委托；此种委托方式适用于：不能一次性通过市价委托成交的情况。

3.4.2.1 下单路径

1. 设置合约单位；

2. 设置合约数量；

3. （或）设置MTL【市价转限价】；

4. 下单（【开空】/【开多】）。


3.4.3 计划委托


1. 操作逻辑：设置价格类型（最新、合理和指数价格）和触发方式（限价或市价） → 设置【触发价格】 → 设置【价格】→ 设置合约单位 → 设置合约数量 →（或）设置【有效时间】→ 下单（【开空】/【开多】）；

2. 【计划委托】类似于现货交易中的【限价止盈止损】：通过设置【触发价格】和【价格】，可以在，高于最新价格的位置【开多】或【开空】；以及在，低于最新价格的位置【开多】或【开空】；

3. 【触发价格】和【价格】可以为最新、合理或指数价格中任意一种；触发和成交价格可以是限价或市价的任意一种；

4. 合约单位：BTC、USDT和张；

5. 有效时间：长期有效、7天有效和24小时有效。

3.4.3.1 下单路径

1. 设置价格类型：最新、合理和指数价格；

2. 设置触发方式：限价或市价；

3. 设置【触发价格】；

4. 设置【价格】；

5. 设置合约单位；

6. 设置合约数量；

7.（或）设置【有效时间】；

8. 下单（【开空】/【开多】）。


3.4.4 跟踪委托


1. 操作逻辑：选择【比例】或【价距】 → 设置【比例】或【价距】→ 设置合约单位 → 设置合约数量 → （或）设置【激活价格】 → 下单（【开空】/【开多】）

2. 【跟踪委托】类似于具备价格跟踪功能的限价止损委托；即，在高于最新价格的位置【开多】或/和在低于最新价格的位置【开空】；【触发价格】的计算是参考：在10分钟的时间周期中，最高价格或最低价格；

3. 当您看多时，即【开多】：触发价格 = （1+价差）* 历史最高价格（时间周期为10分钟）；当您看空时，即【开空】：触发价格 = （1-价差）* 历史最低价格（时间周期为10分钟）；

4. 【激活价格】是跟踪单的激活条件：若您不设置【激活价格】，最新价格（或，市价）到达【触发价格】，计划委托立即以市价单挂单；若设置【激活价格】，触发价格在订单激活后生成；

5. 激活价格可以最新价格、合理价格和指数价格任意一个价格。

3.4.4.1 下单路径

1. 选择【比例】或【价距】；

2. 设置【比例】或【价距】；

3. 设置合约单位；

4. 设置合约数量；

5. （或）设置【激活价格】；

6. 下单（【开空】/【开多】）。


3.4.5 只做Maker


1. 操作逻辑：设置价格 → 设置合约单位 → 设置合约数量 → 下单（【开空】/【开多】）；

2. 【只做Maker】始终保证交易者为Maker，成交时，交易者会作为流动性提供者收获手续费；

3. 合约单位：BTC、USDT和张；

3.4.5.1 下单路径

1. 设置价格；

2. 设置合约单位；

3. 设置合约数量；

4. 下单（【开空】/【开多】）。


【温馨提示】：想要查看更多内容，您可以跳转至如何使用不同的订单模式进行合约下单？


3.5 最大可开逻辑解读


在交易区域，您可以看到自己最大可开多或开空的数量。

最大可开的计算逻辑概述：当您提交合约委托时，系统会先计算您最多能开多少张合约。如果您切换合约单位为“USDT”或“对应代币”时，系统会根据张数换算成相应的“USDT 金额”或“代币数量”。页面上显示的最大可开数量，表示在当前您设置的杠杆倍数下，您最多可以“买入开多”或“卖出开空”的数量。


不同合约单位（代币数量、USDT、张）之间的计算逻辑

最大可开多/空：可开（张数）= 可用保证金/[预估成交价格*合约面值*（起始保证金率+2*预估手续费率）]
最大可开 USDT 价值 = 张数*面值*价格
最大可开代币数量 = 张数*面值

注：
1）预估成交价格、预估手续费率（用于预估计算开仓和平仓的手续费）的数值，依赖用户挂单方式（市价或者限价），交易方向（开多、开空）决定。
2）限价委托：按输入价格为预估成交价格（非Taker成交时）计算最大可开。
3）市价委托：按盘口价为预估成交价格计算最大可开（开空按照盘口买 1 价；开多按盘口卖 1 价）。

开仓张数以整数取值，若计算张数存在小数点数值，会舍去小数点数值进行取整。



4. 监控订单


4.1 订单未触发


如果您的订单未被触发，请在【当前委托】和【历史委托】中查看。


4.2 订单已触发


如果您的订单被触发，请在【当前仓位】中查看。


4.2.1 如何平仓


如果您的订单被触发，并且出现盈利或亏损：您可以根据您的期望，适时进行主动【平仓】。或者，您可以在下单前或者下单后，通过设置合约交易的止盈止损功能完成主动【平仓】。若您想了解更多信息，可参考文章：合约交易的止盈止损

4.2.2 强行平仓


强制平仓：强制平仓属于被动平仓行为；MEXC为了保证亏损不超过您存入的保证金，当现有保证金低于维持仓位的必要金额，将未平仓的部分强制结算。若您想了解更多信息，可参考文章：什么是强制平仓？

5. 总结


本文详细介绍了完成合约交易的三大步骤：资金划转、如何下单（5种模式）以及监控订单。考虑到您首次接触合约交易：每种下单模式都已总结出了基本操作逻辑，为您降低了合约交易的操作难度，其中部分内容也通过流程图的方式为您简洁的描绘出来。待您熟悉合约交易之后，您可以根据自己的经验，考虑是否需要简化操作思维：比如，根据成交难易程度，将5种委托分类等。如果您想和更多的用户交流交易心得，可以加入我们官方TG群或者关注官方推特。

免责声明：加密货币交易涉及重大风险。本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC成长学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

相关文章

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

如何在 MEXC 交易美股合约

如何在 MEXC 交易美股合约

加密货币美股合约指的是以合约的形式，将美股（美国上市公司股票）与加密货币市场进行结合的一种金融衍生品。它允许投资者使用加密货币（如 USDT 等）作为保证金，来交易美股的价格波动，而不需要实际拥有股票本身。1. MEXC 美股合约有什么特点1）交易时间从周一 12:00 至周六 12:00（UTC&#43;8），每周 5 天全天候交易。每个交易对页面均会显示具体的交易时间，便于投资者合理安排操作。

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

