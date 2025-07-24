《GENIUS 法案》通过：会成为 USDC 反超 USDT 的契机吗

近日，美国总统特朗普在白宫正式签署了《GENIUS 法案》，这一历史性立法不仅标志着稳定币行业正式步入联邦监管体系，也为全球数字货币生态的下一阶段发展奠定了制度基础。 作为首个由美国总统签署的加密资产相关法案，《GENIUS 法案》通过了长期悬而未决的监管阈值，为美元支持的稳定币提供了一套清晰、统一且具有可操作性的监管框架，其影响范围之广，意义之深，值得深入探讨。 1.核心内容解析，稳定币迈入合规近日，美国总统特朗普在白宫正式签署了《GENIUS 法案》，这一历史性立法不仅标志着稳定币行业正式步入联邦监管体系，也为全球数字货币生态的下一阶段发展奠定了制度基础。 作为首个由美国总统签署的加密资产相关法案，《GENIUS 法案》通过了长期悬而未决的监管阈值，为美元支持的稳定币提供了一套清晰、统一且具有可操作性的监管框架，其影响范围之广，意义之深，值得深入探讨。 1.核心内容解析，稳定币迈入合规
2025年7月24日
近日，美国总统特朗普在白宫正式签署了《GENIUS 法案》，这一历史性立法不仅标志着稳定币行业正式步入联邦监管体系，也为全球数字货币生态的下一阶段发展奠定了制度基础。

作为首个由美国总统签署的加密资产相关法案，《GENIUS 法案》通过了长期悬而未决的监管阈值，为美元支持的稳定币提供了一套清晰、统一且具有可操作性的监管框架，其影响范围之广，意义之深，值得深入探讨。


1.核心内容解析，稳定币迈入合规金融框架


《GENIUS 法案》为美元稳定币提供了明确监管边界，首次以国家立法形式对其定义、运营机制、发行条件及风险控制提出硬性要求。核心包括三点：

主体合规：发行机构必须获得联邦或州金融监管机构批准；
储备要求：稳定币需以 1:1 的美元或等值美债为储备，禁止结构化融资与非流动性抵押；
运营透明：每月必须发布审计报告，并接受监管追踪与执法介入权限。

这不仅意味着合规与非法之间的明确划界，也为传统金融机构、支付公司、大型科技平台等正规金融力量提供了进入稳定币赛道的制度正当性。

2.法案之外，美元霸权的链上延伸


法案并非仅服务于“稳定币监管”，其深层逻辑仍围绕美元金融体系自我强化和全球影响力延展。

储备机制实际上将稳定币发行机构纳入美国短期国债市场的买方队列。稳定币增长带动对 T-bills（短期美债）的需求，将直接缓解财政部在高负债背景下的资金压力。换言之，链上美元的增长，正在反哺传统美元体系。并且，在链上基础设施逐渐成为跨境支付、贸易结算、金融服务新场域的背景下，《GENIUS 法案》实则加速了美元从“主权货币”向“网络货币”角色的过渡。

这是一场由监管推动、市场响应、主权延伸构成的合成霸权结构。

3.稳定币行业重构洗牌：主流稳币脱颖而出


3.1 USDC：制度红利的优先获益者


Circle 发行的 USDC 多年实践 1：1 美元及国债储备，并接受严格审计，在合规路径上已先行一步。Circle CEO 表示，公司将借助法案优势持续发展，并努力将其融入主流金融体系。从本质看，USDC 将在支付和交易中成为最优选，市场份额预计进一步扩大。

3.2 USDT：规模第一，合规压力渐增


Tether 的 USDT 虽在规模和市场深度上仍为第一，但在储备结构、审计制度上与《GENIUS 法案》尚有差距。Tether 的 CEO Paolo Ardoino 表示将在三年内完成合规审计，与《GENIUS法案》要求接轨。作为全球最大稳定币，若未按时合规，美国监管将施压其退出关键市场。

USDT 的主导地位正面临真正意义上的挑战。

3.3 去中心化稳定币：制度排斥与转型困境


DAI 为代表的去中心化稳定币，虽然机制设计强调抗审查与透明性，但由于无法提供链下美元储备、部分资产带有收益属性，恐被视为证券类产品，需接受更高强度的合规审查。未来，其生存空间将高度依赖产品定位与制度兼容性的灵活调整。

4.DeFi 与 RWA 生态的结构转向


《GENIUS 法案》的最大副作用是对链上收益模型的全面冲击。既然稳定币不能产生利息收益，则链上“存币生息”这一基础模式将被压缩。DeFi 协议将不得不转向非支付型代币收益结构或基于 RWA 的再构设计。

而在合规驱动下，链上真实资产（RWA）板块将迎来新的爆发契机。通过稳定币作为清算载体，债券、应收账款、票据等现实世界资产可实现链上发行、交易与托管，推动区块链从“纯虚拟资产”系统向“现实金融基础设施”的转型，从而获得更强的价值锚定与资金流动支撑。

5.全球货币政策联动的分化冲击


《GENIUS 法案》也对其他国家构成显著压力。

美国以“链上美元合规化”构建全球金融影响力的新边界。相比之下，中国的数字人民币系统强调央行可控与闭环使用逻辑，不适用于跨境、开放系统环境；欧盟则仍在推进 MiCA 框架，但其技术实施和市场影响尚远不如美元稳定币先发效应。

在此背景下，一旦美国稳定币吸引全球开发者与资本流入，将可能形成“美元网络化货币”的现实格局。其他国家若不出台配套监管机制，将被动接受以美元为锚的数字金融秩序。

6.结语：时代之拐点还是维护工具？


《GENIUS 法案》不仅仅是一项稳定币监管法规。它是美国通过链上美元构建全球数字金融统治秩序的战略宣言。它以合规为手段、以网络效应为杠杆，试图让整个区块链生态在美元的护城河内运转。这是一场制度与技术交织、主权与资本共生的现代金融博弈。

对于投资者而言，这意味着合规稳定币相关资产将迎来重估；对于创业者而言，现在是搭乘制度红利、重新定位业务链条的关键节点；而对于观察者而言，这是一部关于金融未来主权如何分布的宣言，是美国向世界宣称“下一代金融主战场就在链上”的宣言。

面对这一全球货币政策的联动分化冲击，加密资产交易平台需展现出更高的适应性与前瞻性。MEXC 交易所，作为全球领先的数字资产交易平台之一，正通过自身的产品优势与生态布局，助力用户穿越政策周期、捕捉叙事切换带来的机会。

无论是通过其高效的上币机制，让用户得以及时参与到合规项目与新兴概念的早期投资；还是通过低手续费与深度流动性，提升整体交易效率并优化用户成本结构，MEXC 都在积极构建一个适应“监管时代”的新交易环境。特别是在主权驱动、审计为先的市场新逻辑下，平台所能提供的不仅是工具，更是战略路径的桥梁。

