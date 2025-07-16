24年上半年开始，RWA（Real World Assets,真实世界资产）赛道逐渐成为区块链行业的新贵热门概念。根据 Dune Analytics 数据，年初至今，RWA 叙事是增长幅度第二大的叙事，该板块上涨 117%，仅次于 Meme。其中龙头 Ondo Finance 原生代币 ONDO 一周内涨幅超 110%，并领涨整个 RWA 赛道协议，多个项目代币不断续创历史新高。 同时，RWA受到24年上半年开始，RWA（Real World Assets,真实世界资产）赛道逐渐成为区块链行业的新贵热门概念。根据 Dune Analytics 数据，年初至今，RWA 叙事是增长幅度第二大的叙事，该板块上涨 117%，仅次于 Meme。其中龙头 Ondo Finance 原生代币 ONDO 一周内涨幅超 110%，并领涨整个 RWA 赛道协议，多个项目代币不断续创历史新高。 同时，RWA受到
RAW赛道火热，能否成为资本进入加密市场？

2025年7月16日
24年上半年开始，RWA（Real World Assets,真实世界资产）赛道逐渐成为区块链行业的新贵热门概念。根据 Dune Analytics 数据，年初至今，RWA 叙事是增长幅度第二大的叙事，该板块上涨 117%，仅次于 Meme。其中龙头 Ondo Finance 原生代币 ONDO 一周内涨幅超 110%，并领涨整个 RWA 赛道协议，多个项目代币不断续创历史新高。

同时，RWA受到了机构市场的青睐，多家机构报告提及 RWA 的前景，例如波士顿资讯公司、Messari、Binance Research 等，而花旗、贝莱德、富达和摩根大通等传统金融巨头纷纷入局。七月中旬，在香港金钟的中港金融菁英交流中心，来自商务部研究院、港科大以及各大企业和协会的精英们聚集一堂，共同探讨数据跨境流动和数字资产的前沿问题。此次座谈会特别关注了现实世界资产（ RWA）与数字资产的结合，讨论了这一领域的最新发展和潜力。

1.关于RAW


现实世界资产（RWA）并不是一个全新的概念，而是一个新的赛道。它是现实世界资产与代币化的结合，代表了传统资产与 Web3.0 加密资产的融合。RWA 在区块链上代表实际资产进行交易的 Token，是一种现实世界资产在链上的映射，包括固定收益资产（如国家债务、公司债）、股权（如房地产、黄金）等。近年的合成资产协议（如Mirror、Synthetic、MakerDAO）和NFT应用（如IP代币化、艺术品碎片化）均涉及RWA概念。

其应用场景大致包括：

资产代币化：将传统资产如房地产、黄金和艺术品等通过代币化技术在区块链上表示，方便交易和投资。这种方式使得高价值资产的碎片化交易成为可能，降低了投资门槛。

融资渠道拓展：企业和个人可以通过将真实世界资产抵押，获取新的融资渠道。例如，通过 RWA 抵押房地产获取贷款，或通过代币化艺术品筹集资金。

资产证券化：将实际资产的收益权转化为数字证券，通过区块链技术实现透明和高效的交易。这种方式常用于将债券、股权等传统金融资产进行数字化处理。

DeFi 集成：将 RWA 资产融入去中心化金融（DeFi）平台，为用户提供更多金融产品和服务，例如基于 RWA 的借贷协议和流动性池。

智能合约应用：利用智能合约自动执行和管理 RWA 资产的相关事务，如自动分配收益、管理权利和义务等，提高运营效率和透明度。

举个最直观的例子：我们经常用到的USDT就属于RWA，现实中的美元与链上资产进行挂钩。我们可以继续展开想象，现实中的资产小到各种乐器，手表，甚至是限量版球鞋大到房地产理论上都可以在区块链上进行映射。目前关于RWA的实际案例开始已不断出现在大家的视野中，例如，今年6月份Animoca和Galxy的Co-founder-Yat Siu将自己拍卖获得的一把曾属于俄罗斯女皇叶卡捷琳娜二世的小提琴质押给Galxy，然后获得了上百万元美金的贷款。所以，对于现实资产持有人来说，这无疑是个好事，可以为手里的现实资产提供流动性。对于链上用户来说，无论是Token还是NFT形式持有资产，有实物赋能会更保险，无论是机构的入场还是链上数据来看都是呈现增长趋势。

2.RAW市场现状


近年来，数据要素和数字资产交易成为政策和市场讨论的热点。各地数据机构的成立，标志着数据要素日益重要。例如，RuiHe Capital 正在筹建 RWA 投行，致力于与持牌交易所和港资金融机构合作，推动 RWA 模式的应用。根据Dune的数据看板，可以明显看出链上相关代币的Dex总量一直在增加。


同时根据CoinGecko发布的2024年Q2加密行业报告，RWA赛道在第2季度占据了网络流量的11.3%，仅次于排名第一、贡献14.34%流量的Meme代币。这些数据表明，RWA赛道正受到越来越多的关注，有望成为下一个加密财富增长龙头。RWA.xyz的数据显示，截至撰稿日，RAW赛道链上资产达到117.3亿美元，主要集中在私募信贷、美国国债、商品等。各项数据和分析都表明，RAW这一新兴赛道正在爆发出强大的生命力。


当然，RAW在快速发展的同时也面临着一些问题和挑战：

参与门槛高：对于传统资产持有者和普通用户来说进入RWA赛道的认知和技术门槛较高，如果我想将自己的艺术品资产进行代币化，需要学习非常多的RWA相关技术和区块链上的操作，导致进入难，而且其他RWA服务类产品收费较高。
流动性差：目前各类机构的RWA产品集中在美债和私人信贷，商品类的产品较少，缺乏活跃的二级市场所以导致RWA资产目前在链上的交易流动性差。

3.RWA赛道首个模块化L2公链-Plume Network


作为RWA赛道首个模块化L2公链，Plume Network的出现旨在降低 RAW 门槛，并通过强大的 DeFi 生态系统为参与者提供一个交流和投资 RWA 的平台，一方面引入增量用户，另一方面释放 RWA 资产链上流动性，构建一个充满活力的生态系统。

Plume Network 基于 Arbitrum Nitro 堆栈构建，可以跟以太坊生态高度兼容，其他以太坊生态的开发者可以直接将应用迁移到Plume链上，目前全面支持 ERC-20、ERC-721、ERC-1155、ERC-3643 等多种代币标准，这样使得用户将资产进行代币化的选择更多

Plume Network 已完成由 Haun Ventures 领投的 1000 万美元种子轮融资，Galaxy Ventures、Superscrypt 和 A Capital 等机构参与其中，还获得了 Injective 的 Eric Chen、Wormhole Labs 的 Anthony Ramirez 和 Eigenlayer 的 Calvin Liu 等天使投资人的支持。目前，Plume 测试网阶段已吸引 150 多个项目，涵盖了收藏品、合成资产、奢侈品、房地产、借贷协议和永续 DEX 等多个领域。值得一提的是，Plume Network 推出的测试网激励活动吸引了全社区的目光：活动以「全球旅行」为概念，用户可通过探索不同国家（生态）、完成旅行任务、邀请好友等方式获得积分积攒未来空投筹码。


3.RWA的未来：业界支持与市场预测


业内观点

近期以太坊联合创始人Vitalik Buterin也在社交媒体上表示，支持将公司股份以代币形式出售的想法与真实世界资产（RWA）概念相关联。V神表示他支持RWA，并希望看到更多样化的RWA在链上出现，这样应用程序就可以使用它们，而不会受制于单一发行者或资产类别的系统性风险。


MEXC作为全球领先的加密货币交易平台，也在积极关注并支持RWA赛道的发展。凭借全网币种上线速度最快、币种覆盖最广及业界最高的合约流动性的优势，MEXC为投资者创造了丰富的投资机会和多样化流畅化的交易选择。凭借其创新的交易服务和先进的技术支持，相信未来MEXC将为RWA项目的流动性提升和市场拓展提供强有力的助推，助力该领域实现更广泛的市场应用和发展。

市场预测

根据花旗银行报告，预计到2030年，RWA代币化市场将达到4万亿美元。Centrifuge和MakerDAO等项目已经显示出RWA的市场潜力。根据波士顿咨询集团的预测，到2030年，全球金融资产的代币化市场估计将达到 16 万亿美元，相比较 RWA 赛道当下 60 亿美元的市值，在可以预见的未来 RWA 赛道仍拥有巨大增长空间。

4.写在最后


总的来说，RWA 作为连接传统金融与加密货币的桥梁，展现了巨大的发展潜力和广阔增长空间，并在提高资本效率、降低融资成本、提高市场流动性方面大有用途，其在区块链上的应用将深刻改变金融行业。Plume 作为首个专为 RWA 设计的模块化 EVM L2 网络，致力于降低门槛、提升流动性并促进合规，预计将推动 RWA 领域的创新和发展。虽然目前 Plume 仍处于测试阶段，其未来的主网表现将是关键。不论如何，作为备受社区关注的 RWA 赛道新秀，期待 Plume Network 作为传统金融向现代化转型的重要推手，为整个行业带来更多新动能和发展机遇。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


