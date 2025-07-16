七年前，MEXC 交易所怀揣着对加密货币的无限热情与憧憬，投身于这片机遇与挑战并存的蓝海。七年风雨兼程，MEXC 凭借快速上币的显著优势，在全球加密资产交易市场中脱颖而出，成为众多投资者的首选平台。 数据见证：MEXC 快速上币的辉煌成就 自成立以来，MEXC 始终将用户需求置于首位，致力于为用户提供最全面、最丰富的交易选择。截至 2025 年 4 月 16 日 15:00（UTC+8），MEXC七年前，MEXC 交易所怀揣着对加密货币的无限热情与憧憬，投身于这片机遇与挑战并存的蓝海。七年风雨兼程，MEXC 凭借快速上币的显著优势，在全球加密资产交易市场中脱颖而出，成为众多投资者的首选平台。 数据见证：MEXC 快速上币的辉煌成就 自成立以来，MEXC 始终将用户需求置于首位，致力于为用户提供最全面、最丰富的交易选择。截至 2025 年 4 月 16 日 15:00（UTC+8），MEXC
新手学院/市场洞察/活动专区/MEXC 七周...货币交易新纪元

MEXC 七周年：锚定“上币最快”，领航加密货币交易新纪元

2025年7月16日MEXC
0m
#热门活动#行业热门
DeFi
DEFI$0.00085+9.25%
Memecoin
MEME$0.001679+5.00%
NFT
NFT$0.0000004007-0.19%
Sleepless AI
AI$0.06378+2.58%
Peanut the Squirrel
PNUT$0.1209+3.68%

七年前，MEXC 交易所怀揣着对加密货币的无限热情与憧憬，投身于这片机遇与挑战并存的蓝海。七年风雨兼程，MEXC 凭借快速上币的显著优势，在全球加密资产交易市场中脱颖而出，成为众多投资者的首选平台。

数据见证：MEXC 快速上币的辉煌成就


自成立以来，MEXC 始终将用户需求置于首位，致力于为用户提供最全面、最丰富的交易选择。截至 2025 年 4 月 16 日 15:00（UTC+8），MEXC 已上线 2,908 个现货币对和 1,136 个合约币对，涵盖主流加密货币、新兴 DeFi 项目、热门 Meme、NFT 等多种类型。这一庞大的交易对数量，不仅满足了用户多样化的投资需求，更彰显了 MEXC 快速响应市场、高效上币的强大能力。

根据 Tokeninsight 报告，在 2024 年 11 月 1 日至 2025 年 2 月 15 日期间，MEXC 以最高的现货上币数量和最快的上币速度领跑行业，且在双周细分周期内持续保持高频上新，展现出对市场热点的快速捕捉能力。尤其是在牛市四大叙事（ Meme、DeSci、AI Agent、名人币）中，MEXC 均首批上线了叙事内的热门代币，如*URLS-PNUT_USDT* 、*URLS-RIFSOL_USDT*、*URLS-BUZZ_USDT*、*URLS-TRUMP_USDT*，且上线后普遍出现暴涨。


MEXC 通过在低市值阶段抢先上线潜力项目，结合对新兴叙事的敏感捕捉和快速上币策略，帮助用户抢占早期流动性红利，成功与行业其他头部交易所形成差异化竞争优势。

秘诀揭秘：MEXC 如何做到快速上币


MEXC 之所以能够在上币速度上保持领先，离不开其背后高效、专业的运营团队和技术支持。

高效决策：MEXC 拥有一套完善且高效的决策机制。从项目筛选、尽职调查，到最终上线，每一个环节都经过了严格的把控和精细化的管理。同时，MEXC 还建立了快速响应机制，一旦确定项目符合上线标准，能够迅速启动上线流程，大大缩短了项目从评估到上线的时间。

技术支撑：MEXC 拥有经验深厚的资深技术团队。他们凭借丰富经验与研发能力，从系统架构优化、交易性能提升、安全防护强化等多维度，全方位保障新币上线后平台系统稳定可靠运行。团队构建了高效技术支撑体系，不仅能即时解决技术难题，还不断升级迭代交易系统，使 MEXC 在高并发、大流量场景下也能稳定流畅运行，为用户提供卓越交易体验。

资源优势：经过七年的发展，MEXC 积累了丰富的行业资源。平台与全球众多优质项目方建立了长期稳定的合作关系，能够第一时间获取到最新的项目信息。同时，MEXC 还积极参与行业交流活动，与行业内的专家、学者、机构等保持密切联系，不断拓宽信息渠道，为快速上币提供了有力保障。

风控保障：平台建立了严格的风控体系，对上线项目进行全方位的风险评估和监控。从项目的合规性、安全性到市场风险等方面，MEXC 都进行细致的审查。通过严格的风控措施，MEXC 有效降低了交易者的投资风险，为平台的长期稳定发展奠定了坚实基础。

MEXC 7 周年特别活动


值此七周年庆典，平台特别推出了 MEXC 开 “7” 新篇系列活动，10,000,000 USDT 豪华奖池等你来！

活动 1：参与盈利率团赛，瓜分 25% 的总奖池
活动 2：收集碎片，合成盲盒，瓜分 40% 的总奖池
活动 3：每日交易量榜单&盈利额榜单争夺战，争夺 35%的总奖池

站在七周年的新起点上，MEXC 将继续秉承用户至上、安全高效的原则，不断优化平台功能和服务体验。尤为关键的是，MEXC 将始终把快速上币作为重要战略之一，持续强化快速决策机制、提升技术支撑能力、拓展资源优势、完善风控保障，确保在瞬息万变的加密货币市场中，能够以最快的速度为用户呈现最具潜力的项目，助力用户在加密货币投资的浪潮中抢占先机！

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 简介Tether Gold XAUT 是一种完全由实物黄金支持的数字资产，结合了传统黄金的安全性与区块链技术的速度和灵活性。每个 XAUT 代币代表一盎司已分配的黄金，存放在安全、经审计的金库中。持有 XAUT 的投资者实际上拥有对实物黄金的数字权益，使交易、转移和追踪更加便捷，无需处理实物金条。Tether Gold XAUT 如何运作XAUT 代币以分配的实物

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

引言Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG) 是两种领先的数字黄金资产，允许投资者以数字方式持有黄金。每个代币代表一盎司分配黄金，安全存放在经过审计的金库中。代币化黄金将传统黄金的内在价值与区块链技术结合，提供流动性、分割持有和即时交易，而无需处理实物黄金的物流问题。什么是 Tether Gold (XAUT)XAUT 是 Tether 发行的数字代币，完全由分配的

什么是 PAX Gold (PAXG)

什么是 PAX Gold (PAXG)

介绍PAX Gold (PAXG) 是一种黄金代币资产，使投资者能够以数字方式持有和交易黄金。每个 PAXG 代币都完全由一盎司分配的实物黄金支持，并存放在经过专业审计的金库中。持有 PAXG 的投资者可以获得黄金价格的敞口，而无需管理、存储或运输实物金条，使其成为现代交易和投资策略的实用解决方案。PAX Gold 如何运作每个 PAXG 代币代表真实、分配的黄金代币价格实时跟踪现货黄金市场代币可

XAUT 比 PAXG 更好吗？

XAUT 比 PAXG 更好吗？

介绍投资者常常比较 Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG)，以判断哪种代币化黄金更适合自己的投资组合。两者都由已分配的实物黄金全额支持，可在数字平台交易，并实时跟踪现货金价。选择 XAUT 或 PAXG 取决于流动性、平台支持、投资策略以及个人对数字黄金持有偏好的因素。什么是 XAUTXAUT 是由 Tether 发行的代币化黄金，每个代币代表一盎司已分配的黄金，

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法币稳定币：通过加密资产和对应的空头期货头寸支持，而非传统法币储备。2）Delta 对冲策略保持稳定：对持有的 BTC、ETH 等现货资产进行永续和交割期货对冲，维持价值稳定。3）sUSDe 提供收益机会：质押 USDe 可获得协议收益分配，2024 年平均年化收益率达 19%。4）多链部署广泛应用：已在 24 条区块链上部署，拥有庞大的用户基础和生态系统。5

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：币安人生（BINANCELIFE）成为历史上首个登陆币安平台的中文 Meme 币，打破了市场固有认知。2）惊人涨幅：币安人生（BINANCELIFE）诞生仅 3 天市值从零突破至 1.5 亿美元，上线币安 Alpha 后 1 小时涨幅达 2000%。3）文化现象：源自“苹果安卓论”网络梗，创造“开币安汽车，享币安人生”热门话题，获 CZ 亲自互动。4）生态影响：推动 BN

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

TL;DR1）去中心化边缘智能：375ai 构建了全球首个去中心化边缘数据智能网络，在数据源头进行实时AI处理和分析。2）双产品矩阵：通过 375EDGE 专业节点和 375GO 移动应用，覆盖从企业级到个人用户的完整数据采集场景。3）隐私优先设计：所有数据在边缘端匿名化处理，确保用户隐私安全的同时提供高质量数据洞察。4）EAT 代币激励：推出 EAT 代币空投计划，用户通过部署节点或使用应用贡献

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金