2025 年，MEXC 迎来七周年。从默默无闻的创新者，到如今深受全球用户信赖的领先平台，MEXC 始终秉持“精于细节、臻于至善”的理念，力求在每一个环节都做到严谨与完善。七年来，我们持续专注于打造安全、便捷、高效的交易体验，凭借技术创新与服务优化，不断突破行业边界，成功实现了从挑战者到引领者的华丽转身。 1.好平台：从“上币快”到“币种全” 在加密市场瞬息万变的节奏中，MEXC 始终跑在前列。平2025 年，MEXC 迎来七周年。从默默无闻的创新者，到如今深受全球用户信赖的领先平台，MEXC 始终秉持“精于细节、臻于至善”的理念，力求在每一个环节都做到严谨与完善。七年来，我们持续专注于打造安全、便捷、高效的交易体验，凭借技术创新与服务优化，不断突破行业边界，成功实现了从挑战者到引领者的华丽转身。 1.好平台：从“上币快”到“币种全” 在加密市场瞬息万变的节奏中，MEXC 始终跑在前列。平
新手学院/市场洞察/活动专区/七年耕耘，步...用户共赢未来

七年耕耘，步步向“好”——MEXC 与用户共赢未来

2025年7月16日MEXC
0m
#行业热门
Memecoin
MEME$0.001682+5.45%
Sleepless AI
AI$0.06397+2.82%
比特币
BTC$106,249.29+4.15%
以太坊
ETH$3,604.38+5.14%
Solana
SOL$167.51+5.18%

2025 年，MEXC 迎来七周年。从默默无闻的创新者，到如今深受全球用户信赖的领先平台，MEXC 始终秉持“精于细节、臻于至善”的理念，力求在每一个环节都做到严谨与完善。七年来，我们持续专注于打造安全、便捷、高效的交易体验，凭借技术创新与服务优化，不断突破行业边界，成功实现了从挑战者到引领者的华丽转身。

1.好平台：从“上币快”到“币种全”


在加密市场瞬息万变的节奏中，MEXC 始终跑在前列。平台以“全网最快上币速度”著称，敏锐捕捉优质项目，助力用户第一时间参与热点资产投资。从主流币、潜力新星，到 meme、AI 等热门赛道，MEXC总能让您先人一步、抢占先机。数据显示，截止撰稿时，MEXC 已上线 2,912 个现货币对和 1,137 个合约币对。而丰富币种背后，是平台专业的甄选机制、深度的市场研究和严谨的风控体系。MEXC 不仅“上得快”，更“选得准”。

2.流动性：交易从未如此顺畅


好的交易体验，离不开流动性。以 BTCUSDT 永续合约为例，MEXC 在该合约中间价 ±5 个基点内的限价单总量高于同行 240%；现货交易中，同样以 BTC/USDT 交易对为例，MEXC 平台的 BTC/USDT 现货中间价 ±5 个基点内的限价单总量高于同行 100%（数据来源：各交易所官方公开数据及 TokenInsightSimplicity Group 第三方流动性分析）。不仅仅是BTC，在 ETH、SOL、XRP、DOGE、TRX、LINK 等市值排名前 50 的主要加密货币的合约与现货交易中，MEXC 的0.05%盘口深度同样遥遥领先于同行业。无论是个人投资者还是专业机构，都能在平台上实现高效撮合与自由交易。凭借长期运营的稳定性与活跃用户的支撑，MEXC 打造出稳定深厚的交易生态，让每一笔订单都能快速成交，每一次投资都能从容执行。


3. 好技术：背后是一支强大的国际团队


MEXC 的技术团队来自全球多个国家和地区，拥有顶尖的工程能力和安全标准。平台架构采用分布式集群、冷热钱包分离、多签机制等业界领先方案，有效保障用户资产安全。此外，MEXC 不断迭代优化交易系统，支持极速撮合、毫秒级响应，并为 Web 端与 App 端用户提供一致且流畅的使用体验。安全、稳定、易用，是我们对“好体验”的基本要求。

4. 好服务：真正以用户为核心


七年来，MEXC 始终坚持“用户第一”。平台提供 7×24 小时多语种客服支持，快速响应问题处理，努力为全球用户带来无时差、无障碍的服务体验。此外，MEXC 高度重视新手用户的成长。MEXC LearnMEXC Blog 等教育资源，帮助用户从入门到进阶，全面提升认知与交易能力，让“好平台”不仅好用，更好懂。

5. 好眼光持续布局未来趋势


面对行业变革，MEXC 始终走在趋势前沿。无论是率先支持热门新公链项目，还是积极拓展 Launchpool阳光普照等创新产品矩阵，MEXC 总能以超前的视野布局新风口。在全球化战略上，MEXC 已服务超过 200 个国家和地区用户，凭借国际合规布局与本地化服务能力，赢得全球市场的广泛认可。

6. 好庆典：七周年狂欢来袭，感谢一路有


七年成长，离不开全球用户的支持与陪伴。为回馈这份信任，平台正在火热举办 MEXC 开“7”新篇”系列活动，福利全面升级，送出“千万感谢”！

“把每一件事做到好”，不是一句口号，而是 MEXC 一路走来的真实写照。从上币速度、交易深度，到安全体系、客户服务，MEXC 用七年的坚持，换来用户的。在未来的加密旅程中，MEXC也将继续秉持“以用户为本、以长期为荣”的信念，成为每一位用户在数字经济时代最值得信赖的同行者。

七年耕耘，始终如一；下一个七年，我们一起更好。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 简介Tether Gold XAUT 是一种完全由实物黄金支持的数字资产，结合了传统黄金的安全性与区块链技术的速度和灵活性。每个 XAUT 代币代表一盎司已分配的黄金，存放在安全、经审计的金库中。持有 XAUT 的投资者实际上拥有对实物黄金的数字权益，使交易、转移和追踪更加便捷，无需处理实物金条。Tether Gold XAUT 如何运作XAUT 代币以分配的实物

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

引言Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG) 是两种领先的数字黄金资产，允许投资者以数字方式持有黄金。每个代币代表一盎司分配黄金，安全存放在经过审计的金库中。代币化黄金将传统黄金的内在价值与区块链技术结合，提供流动性、分割持有和即时交易，而无需处理实物黄金的物流问题。什么是 Tether Gold (XAUT)XAUT 是 Tether 发行的数字代币，完全由分配的

什么是 PAX Gold (PAXG)

什么是 PAX Gold (PAXG)

介绍PAX Gold (PAXG) 是一种黄金代币资产，使投资者能够以数字方式持有和交易黄金。每个 PAXG 代币都完全由一盎司分配的实物黄金支持，并存放在经过专业审计的金库中。持有 PAXG 的投资者可以获得黄金价格的敞口，而无需管理、存储或运输实物金条，使其成为现代交易和投资策略的实用解决方案。PAX Gold 如何运作每个 PAXG 代币代表真实、分配的黄金代币价格实时跟踪现货黄金市场代币可

XAUT 比 PAXG 更好吗？

XAUT 比 PAXG 更好吗？

介绍投资者常常比较 Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG)，以判断哪种代币化黄金更适合自己的投资组合。两者都由已分配的实物黄金全额支持，可在数字平台交易，并实时跟踪现货金价。选择 XAUT 或 PAXG 取决于流动性、平台支持、投资策略以及个人对数字黄金持有偏好的因素。什么是 XAUTXAUT 是由 Tether 发行的代币化黄金，每个代币代表一盎司已分配的黄金，

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法币稳定币：通过加密资产和对应的空头期货头寸支持，而非传统法币储备。2）Delta 对冲策略保持稳定：对持有的 BTC、ETH 等现货资产进行永续和交割期货对冲，维持价值稳定。3）sUSDe 提供收益机会：质押 USDe 可获得协议收益分配，2024 年平均年化收益率达 19%。4）多链部署广泛应用：已在 24 条区块链上部署，拥有庞大的用户基础和生态系统。5

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：币安人生（BINANCELIFE）成为历史上首个登陆币安平台的中文 Meme 币，打破了市场固有认知。2）惊人涨幅：币安人生（BINANCELIFE）诞生仅 3 天市值从零突破至 1.5 亿美元，上线币安 Alpha 后 1 小时涨幅达 2000%。3）文化现象：源自“苹果安卓论”网络梗，创造“开币安汽车，享币安人生”热门话题，获 CZ 亲自互动。4）生态影响：推动 BN

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

TL;DR1）去中心化边缘智能：375ai 构建了全球首个去中心化边缘数据智能网络，在数据源头进行实时AI处理和分析。2）双产品矩阵：通过 375EDGE 专业节点和 375GO 移动应用，覆盖从企业级到个人用户的完整数据采集场景。3）隐私优先设计：所有数据在边缘端匿名化处理，确保用户隐私安全的同时提供高质量数据洞察。4）EAT 代币激励：推出 EAT 代币空投计划，用户通过部署节点或使用应用贡献

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金