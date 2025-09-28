一文搞懂 MEXC 合约 K 线操作：下单、反手、止盈止损全指南





在 MEXC 平台的合约交易页面上，网页版下单区默认位于页面的右侧。在下单区域，您可以选择杠杆倍数、 保证金模式 、委托方式等进行建仓操作。如果您想了解更多关于 MEXC 合约页面的信息，您可以阅读《 合约交易页面名词解读 》。





在加密货币合约交易中，往往很多交易机会稍纵即逝，因此不少投资者希望在查看K线走势时，能够快速在K线上进行开仓、平仓等交易行为，随之抓住行情波动的机会。为了满足更多用户的交易需求，MEXC 合约产品已经支持在 K 线上直接进行交易操作，本文将为您详细讲解如何操作。目前在 K 线上进行交易操作仅支持网页版，我们以网页版 USDT本位合约为例进行操作演示。









K 线（Candlestick Chart） 是金融交易中最常见的图表类型之一，也叫蜡烛图。每一根 K 线都包含开盘价、收盘价、最高价和最低价四个关键数据点，能够直观反映一段时间内的价格波动情况。





看懂 K 线的好处：





直观把握行情 ：通过红绿蜡烛形态和影线长短，快速判断市场的多空力量。

趋势识别 ：连续的 K 线组合能帮助交易者识别上升趋势、下降趋势或震荡趋势。

辅助交易决策 ：结合成交量和技术指标，K 线能提供买入、卖出或观望的信号。

风险预警：一些典型的反转形态（如“锤子线”“吞没形态”）能提示行情可能转向，帮助及时规避风险。





因此，理解 K 线不仅能帮助用户更好地观察价格走势，还能在实际操作中提高交易策略的有效性和灵活性。













在合约交易页面，当鼠标移动到 K 线上会在右侧出现【⊕】图标，点击【⊕】弹出限价买入/卖出的输入框，在输入框中输入相应的数量，点击左侧【限价买入/卖出】的图标完成 限价单 建仓。需要注意的是，在 K 线上快速建仓暂不支持保证金模式、杠杆倍数的选择和调整，需要您在下单区域提前设置完成。





如果您建仓的限价单价格低于当前市价，那么您创建的仓位为多单，在 K 线上显示绿色背景的限价买入图标，如下图所示。如果您建仓的限价单价格高于当前市价，那么您创建的仓位为空单，在 K 线上显示红色背景的限价卖出图标。





点击数量输入框上方的【▼】图标，可以进行合约单位设置。









如果您完成建仓，您的限价单会出现在 K 线上。将鼠标移动到您创建的限价单上，会出现【点击修改订单】的字样，点击建仓的限价单图标，将弹出【限价委托改单】的输入框，输入您想修改的价格和数量即可完成限价单修改。





除此之外，您还可以使用鼠标直接上下拖动建仓的限价单图标，实现限价单的修改。不同的是，使用拖动修改的方式，不能修改限价单的数量，仅对价格进行修改。













在 K 线图上，委托的限价单图标最右侧有个【X】图标，鼠标移动到【X】上会出现【点击撤单】的字样，点击【X】完成撤单。

















如果您的委托订单已经成交，K 线上将显示您的持仓订单。将鼠标移动到持仓订单右侧的【↑↓】图标上，会出现【反手开仓】的字样，点击【↑↓】图标完成反手开仓。





反手开仓指的是系统将对您的仓位进行市价平仓，并反向市价开仓相同数量的仓位。受保证金、行情和风险限制等因素的影响，您的操作未必会 100% 成功。













将鼠标移动到 K 线上的持仓订单图标右侧【平多/空】按钮上，会出现【市价平仓】的按钮。点击【平多/空】按钮即可按照当前市价完成快速平仓操作。





















将鼠标移动到 K 线上的持仓订单图标右侧【平多/空】按钮上，在右侧会出现【止盈】和【止损】两个图标按钮。将鼠标移动到【止盈】图标上，出现【拖动或点击设置仓位止盈】文字，【止损】同理。









我们以空单的【止盈】为例进行拖动演示。





鼠标按住【止盈】按钮并向下拖动，拖动过程中您能够看到右侧您的盈利金额不断变化。拖动到您理想的止盈价位处放开鼠标，弹出【市价止盈止损设置】页面，点击【确认】完成。【止损】同理。





如果您不喜欢拖动设置，您可以直接点击【止盈】或【止损】按钮，将直接弹出【市价止盈止损设置】页面，您可以在页面中输入您理想的止盈止损价位，点击【确认】完成设置。





















同样的止盈止损修改也支持拖动修改。





将鼠标移动到止盈或止损图标上，鼠标按住图标进行上下拖动进行修改，当拖动到您想要设置的价位时放开鼠标，弹出新修改的价格框，点击【确认】完成设置。













将鼠标移动到止盈止损图标右侧的【X】上，会出现【点击撤单】的文字。点击【X】撤销止盈止损设置。









在 K 线上进行交易操作，能够帮助用户更直观地观察到仓位和当前市价的变动情况，灵活调整仓位制定交易策略，同时操作也更便捷，能够有效应对快速变化的市场状况。相对于下单区域的操作，K 线上的功能相对比较少，想要进行更复杂的交易策略，依旧需要前往下单区域进行操作。









在MEXC平台上，有两种使用场景会使用到止盈止损的功能。一种是在持仓前，另一种在持仓中：





持仓前的止盈止损功能是指，预先设置触发条件（【收益率】或【盈亏额】）的平仓单：当【最新价】/【合理价】/【指数价】达到事先设定的触发价格时，系统将按提前设置好的触发价和数量以最优市场价平仓，从而达到止盈或止损的目的, 让用户能够自动结算出理想的盈利值或避免不必要的损失；





持仓中的止盈止损是指， 直接进行【市价止盈止损设置】：通过【全部仓位】或者【部分仓位】（网页端），预先设置触发条件（【收益率】、【盈亏额】或【USDT】等条件）的平仓单，当【最新价】/【合理价】/【指数价】达到事先设定的价格后，系统将按提前设置好的价格和数量以最优市场价平仓。





MEXC在合约交易中新增【止盈反手】和【止损反手】，帮助MEXCers更好地利用双边行情获利。













即提前为将要开出的仓位设置止盈止损。用户可以在开仓时，同时点击设置止盈止损选项，然后您可以通过选择最新价、合理价、或指数价来设置止盈止损触发价格。当该订单以限价或市价成交时（部分成交或全部成交），系统会以用户预设的触发价格来立即委托止盈止损单。





用户可以选择以下三种设置模式：USDT（触发价格）、收益率和盈亏额。若选择通过收益率设置止盈止损，触发价格与预计盈亏则会通过收益率来计算，以此类推。





需要注意的是，系统支持使用收益率或盈亏额来设置止盈止损订单，但设置的收益率和盈亏额仅供参考。交易过程中的手续费、开仓均价改变和实际成交价都会影响实际收益率和实际盈亏额。加仓将导致开仓均价改变，但止盈止损触发价格在创建时便已确定，并不会随之变化。





















免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。







