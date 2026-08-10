Giá VALOR hôm nay

Giá VALOR (VALOR) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.18% trong 24 giờ qua. Tỷ giá VALOR sang USD là $ 0 mỗi VALOR.

VALOR hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 46,309, với nguồn cung lưu hành 999.91M VALOR. Trong vòng 24 giờ qua, VALOR được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.01499322, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, VALOR biến động +0.01% trong giờ qua và -26.69% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường VALOR (VALOR)

Vốn hóa thị trường $ 46.31K$ 46.31K $ 46.31K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 46.31K$ 46.31K $ 46.31K Nguồn cung lưu thông 999.91M 999.91M 999.91M Tổng cung 999,908,468.075803 999,908,468.075803 999,908,468.075803

Vốn hoá thị trường hiện tại của VALOR là $ 46.31K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của VALOR là 999.91M, với tổng nguồn cung là 999908468.075803. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 46.31K.