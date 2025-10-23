Thông tin giá theo USD của UGGO (UGGO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00001347 Cao nhất 24H $ 0.00002286 ATH $ 0.00020215 Giá thấp nhất $ 0.00000349 Biến động giá (1 giờ) -5.58% Biến động giá (1D) +52.38% Biến động giá (7 ngày) +89.14%

Giá thời gian thực của UGGO (UGGO) là $0.00002122. Trong 24 giờ qua, UGGO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00001347 và cao nhất là $ 0.00002286, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của UGGO là $ 0.00020215, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00000349.

Về hiệu suất ngắn hạn, UGGO đã biến động -5.58% trong 1 giờ qua, +52.38% trong 24 giờ và +89.14% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường UGGO (UGGO)

Vốn hóa thị trường $ 21.22K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 21.22K Nguồn cung lưu thông 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của UGGO là $ 21.22K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của UGGO là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 21.22K.