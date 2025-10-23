Thông tin giá theo USD của Squill (SQUILL)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.136749 $ 0.136749 $ 0.136749 Thấp nhất 24H $ 0.143954 $ 0.143954 $ 0.143954 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.136749$ 0.136749 $ 0.136749 Cao nhất 24H $ 0.143954$ 0.143954 $ 0.143954 ATH $ 0.523435$ 0.523435 $ 0.523435 Giá thấp nhất $ 0.069945$ 0.069945 $ 0.069945 Biến động giá (1 giờ) -0.03% Biến động giá (1D) -2.20% Biến động giá (7 ngày) -6.57% Biến động giá (7 ngày) -6.57%

Giá thời gian thực của Squill (SQUILL) là $0.140434. Trong 24 giờ qua, SQUILL được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.136749 và cao nhất là $ 0.143954, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SQUILL là $ 0.523435, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.069945.

Về hiệu suất ngắn hạn, SQUILL đã biến động -0.03% trong 1 giờ qua, -2.20% trong 24 giờ và -6.57% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Squill (SQUILL)

Vốn hóa thị trường $ 495.90K$ 495.90K $ 495.90K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Nguồn cung lưu thông 3.54M 3.54M 3.54M Tổng cung 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Squill là $ 495.90K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SQUILL là 3.54M, với tổng nguồn cung là 10000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.40M.