Tokenomics của Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)
Tokenomics & phân tích giá Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)
Khám phá tokenomics chính và dữ liệu giá Sao Paulo FC Fan Token (SPFC), bao gồm vốn hóa thị trường, chi tiết nguồn cung, FDV và lịch sử giá. Tìm hiểu giá trị hiện tại và vị thế thị trường của token chỉ trong nháy mắt.
Thông tin Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)
Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more.
The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.
Tokenomics của Sao Paulo FC Fan Token (SPFC): Giải thích chỉ số chính và các ứng dụng
Hiểu rõ tokenomics của Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) là điều cần thiết để phân tích giá trị dài hạn, tính bền vững và tiềm năng của token.
Chỉ số chính và phương thức tính toán:
Tổng cung:
Số lượng token SPFC tối đa đã hoặc sẽ được tạo.
Nguồn cung lưu hành:
Số lượng token hiện có trên thị trường và do người dùng nắm giữ.
Nguồn cung tối đa:
Giới hạn tối đa về tổng số lượng token SPFC có thể tồn tại.
FDV (Giá trị pha loãng hoàn toàn):
Được tính bằng giá hiện tại x nguồn cung tối đa, đưa ra dự báo về tổng vốn hóa thị trường nếu tất cả token đều được lưu hành.
Tỷ lệ lạm phát:
Phản ánh tốc độ ra mắt token mới, ảnh hưởng đến mức độ khan hiếm và xu hướng giá dài hạn.
Tại sao những chỉ số này quan trọng đối với nhà giao dịch?
Nguồn cung lưu hành cao = Thanh khoản lớn hơn.
Nguồn cung tối đa giới hạn + Lạm phát thấp = Tiềm năng tăng giá dài hạn.
Phân bổ token minh bạch = Tăng niềm tin vào dự án và giảm rủi ro kiểm soát tập trung.
FDV cao với vốn hóa thị trường hiện tại thấp = Có tín hiệu bị định giá quá cao.
Bây giờ bạn đã hiểu về tokenomics của SPFC, hãy khám phá giá token SPFC theo thời gian thực!
Dự đoán giá SPFC
Bạn muốn biết xu hướng của SPFC? Trang dự đoán giá SPFC của chúng tôi kết hợp tâm lý thị trường, xu hướng lịch sử và chỉ báo kỹ thuật để cung cấp góc nhìn về tương lai.
Tại sao bạn nên chọn MEXC?
MEXC là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu thế giới, được hàng triệu người dùng trên toàn cầu tin tưởng. Dù là người mới bắt đầu hay nhà đầu tư chuyên nghiệp, bạn đều có thể giao dịch tiền mã hoá trong tầm tay cùng MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Dữ liệu tokenomics trên trang này đến từ các nguồn của bên thứ ba. MEXC không đảm bảo tính chính xác của dữ liệu. Vui lòng nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đầu tư.
Vui lòng đọc và hiểu Thoả thuận người dùng và Chính sách bảo mật