Thông tin giá theo USD của Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.03069132 $ 0.03069132 $ 0.03069132 Thấp nhất 24H $ 0.03255454 $ 0.03255454 $ 0.03255454 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.03069132$ 0.03069132 $ 0.03069132 Cao nhất 24H $ 0.03255454$ 0.03255454 $ 0.03255454 ATH $ 2.33$ 2.33 $ 2.33 Giá thấp nhất $ 0.0148642$ 0.0148642 $ 0.0148642 Biến động giá (1 giờ) +0.03% Biến động giá (1D) +2.73% Biến động giá (7 ngày) +3.71% Biến động giá (7 ngày) +3.71%

Giá thời gian thực của Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) là $0.0324853. Trong 24 giờ qua, SPFC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.03069132 và cao nhất là $ 0.03255454, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SPFC là $ 2.33, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.0148642.

Về hiệu suất ngắn hạn, SPFC đã biến động +0.03% trong 1 giờ qua, +2.73% trong 24 giờ và +3.71% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Vốn hóa thị trường $ 155.51K$ 155.51K $ 155.51K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 649.51K$ 649.51K $ 649.51K Nguồn cung lưu thông 4.79M 4.79M 4.79M Tổng cung 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Sao Paulo FC Fan Token là $ 155.51K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SPFC là 4.79M, với tổng nguồn cung là 20000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 649.51K.