Thông tin giá theo USD của Quantlink (QLK)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.080298$ 0.080298 $ 0.080298 Giá thấp nhất $ 0.0012356$ 0.0012356 $ 0.0012356 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -13.87% Biến động giá (7 ngày) -13.87%

Giá thời gian thực của Quantlink (QLK) là $0.00150388. Trong 24 giờ qua, QLK được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của QLK là $ 0.080298, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.0012356.

Về hiệu suất ngắn hạn, QLK đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -13.87% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Quantlink (QLK)

Vốn hóa thị trường $ 150.39K$ 150.39K $ 150.39K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 150.39K$ 150.39K $ 150.39K Nguồn cung lưu thông 100.00M 100.00M 100.00M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Quantlink là $ 150.39K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của QLK là 100.00M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 150.39K.