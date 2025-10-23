Thông tin giá theo USD của mindworms (MINDWORMS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -5.03% Biến động giá (1D) +18.70% Biến động giá (7 ngày) +11.75% Biến động giá (7 ngày) +11.75%

Giá thời gian thực của mindworms (MINDWORMS) là --. Trong 24 giờ qua, MINDWORMS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MINDWORMS là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MINDWORMS đã biến động -5.03% trong 1 giờ qua, +18.70% trong 24 giờ và +11.75% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường mindworms (MINDWORMS)

Vốn hóa thị trường $ 51.56K$ 51.56K $ 51.56K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 51.56K$ 51.56K $ 51.56K Nguồn cung lưu thông 998.01M 998.01M 998.01M Tổng cung 998,014,104.732334 998,014,104.732334 998,014,104.732334

Vốn hoá thị trường hiện tại của mindworms là $ 51.56K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MINDWORMS là 998.01M, với tổng nguồn cung là 998014104.732334. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 51.56K.