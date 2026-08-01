Giá Kima Network hôm nay

Giá Kima Network (KIMA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00184887, biến động 1.11% trong 24 giờ qua. Tỷ giá KIMA sang USD là $ 0.00184887 mỗi KIMA.

Kima Network hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 388,262, với nguồn cung lưu hành 67.98M KIMA. Trong vòng 24 giờ qua, KIMA được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00182656 (thấp) đến $ 0.00184907 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.092, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00124231.

Về hiệu suất ngắn hạn, KIMA biến động -- trong giờ qua và -47.26% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 17.74.

Thông tin thị trường Kima Network (KIMA)

Vốn hóa thị trường $ 388.26K$ 388.26K $ 388.26K Khối lượng (24H) $ 17.74$ 17.74 $ 17.74 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 388.26K$ 388.26K $ 388.26K Nguồn cung lưu thông 67.98M 67.98M 67.98M Tổng cung 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Kima Network là $ 388.26K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 17.74. Nguồn cung lưu hành của KIMA là 67.98M, với tổng nguồn cung là 210000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 388.26K.