Giá KARMA hôm nay

Giá KARMA (KARMA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá KARMA sang USD là $ 0 mỗi KARMA.

KARMA hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 339,390, với nguồn cung lưu hành 1.00B KARMA. Trong vòng 24 giờ qua, KARMA được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.02074913, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, KARMA biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 10.04.

Thông tin thị trường KARMA (KARMA)

Vốn hóa thị trường $ 339.39K$ 339.39K $ 339.39K Khối lượng (24H) $ 10.04$ 10.04 $ 10.04 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 339.39K$ 339.39K $ 339.39K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của KARMA là $ 339.39K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 10.04. Nguồn cung lưu hành của KARMA là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 339.39K.