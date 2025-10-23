Thông tin giá theo USD của Go Rest Offline (GROF)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.0059774$ 0.0059774 $ 0.0059774 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.94% Biến động giá (1D) -0.37% Biến động giá (7 ngày) -13.94% Biến động giá (7 ngày) -13.94%

Giá thời gian thực của Go Rest Offline (GROF) là --. Trong 24 giờ qua, GROF được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GROF là $ 0.0059774, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GROF đã biến động +0.94% trong 1 giờ qua, -0.37% trong 24 giờ và -13.94% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Go Rest Offline (GROF)

Vốn hóa thị trường $ 114.54K$ 114.54K $ 114.54K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 153.22K$ 153.22K $ 153.22K Nguồn cung lưu thông 747.53M 747.53M 747.53M Tổng cung 999,976,890.081189 999,976,890.081189 999,976,890.081189

Vốn hoá thị trường hiện tại của Go Rest Offline là $ 114.54K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GROF là 747.53M, với tổng nguồn cung là 999976890.081189. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 153.22K.