Thông tin giá theo USD của Forge3 (FORGE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 Cao nhất 24H $ 0 ATH $ 0 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -4.03%

Giá thời gian thực của Forge3 (FORGE) là --. Trong 24 giờ qua, FORGE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FORGE là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, FORGE đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -4.03% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Forge3 (FORGE)

Vốn hóa thị trường $ 17.53K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 17.53K Nguồn cung lưu thông 999.88M Tổng cung 999,884,771.9257829

Vốn hoá thị trường hiện tại của Forge3 là $ 17.53K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FORGE là 999.88M, với tổng nguồn cung là 999884771.9257829. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 17.53K.