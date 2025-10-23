Thông tin giá theo USD của EVA (EVA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00041762 Cao nhất 24H $ 0.00046136 ATH $ 0.00159008 Giá thấp nhất $ 0.0002248 Biến động giá (1 giờ) +1.54% Biến động giá (1D) -2.25% Biến động giá (7 ngày) +4.40%

Giá thời gian thực của EVA (EVA) là $0.00044363. Trong 24 giờ qua, EVA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00041762 và cao nhất là $ 0.00046136, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của EVA là $ 0.00159008, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.0002248.

Về hiệu suất ngắn hạn, EVA đã biến động +1.54% trong 1 giờ qua, -2.25% trong 24 giờ và +4.40% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường EVA (EVA)

Vốn hóa thị trường $ 390.25K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 434.65K Nguồn cung lưu thông 897.86M Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của EVA là $ 390.25K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của EVA là 897.86M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 434.65K.