Thông tin giá theo USD của DEW (DEW)

Giá thời gian thực của DEW (DEW) là $0.0014088. Trong 24 giờ qua, DEW được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00129324 và cao nhất là $ 0.00189245, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DEW là $ 0.00922376, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DEW đã biến động +5.60% trong 1 giờ qua, -16.00% trong 24 giờ và -25.40% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường DEW (DEW)

Vốn hoá thị trường hiện tại của DEW là $ 1.23M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DEW là 876.58M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.41M.