Thông tin giá theo USD của Developer Camp (DEVELOPER)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.0012488 $ 0.0012488 $ 0.0012488 Thấp nhất 24H $ 0.0017235 $ 0.0017235 $ 0.0017235 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.0012488$ 0.0012488 $ 0.0012488 Cao nhất 24H $ 0.0017235$ 0.0017235 $ 0.0017235 ATH $ 0.00934615$ 0.00934615 $ 0.00934615 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.48% Biến động giá (1D) -6.47% Biến động giá (7 ngày) -34.40% Biến động giá (7 ngày) -34.40%

Giá thời gian thực của Developer Camp (DEVELOPER) là $0.00152705. Trong 24 giờ qua, DEVELOPER được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0012488 và cao nhất là $ 0.0017235, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DEVELOPER là $ 0.00934615, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DEVELOPER đã biến động +0.48% trong 1 giờ qua, -6.47% trong 24 giờ và -34.40% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Developer Camp (DEVELOPER)

Vốn hóa thị trường $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Nguồn cung lưu thông 959.28M 959.28M 959.28M Tổng cung 959,278,938.798072 959,278,938.798072 959,278,938.798072

Vốn hoá thị trường hiện tại của Developer Camp là $ 1.46M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DEVELOPER là 959.28M, với tổng nguồn cung là 959278938.798072. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.46M.