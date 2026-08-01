Giá Demex hôm nay

Giá Demex (DMX) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.84% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DMX sang USD là $ 0 mỗi DMX.

Demex hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 259,242, với nguồn cung lưu hành 1.72B DMX. Trong vòng 24 giờ qua, DMX được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.103084, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DMX biến động -0.11% trong giờ qua và -24.73% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 16.62.

Thông tin thị trường Demex (DMX)

Vốn hóa thị trường $ 259.24K$ 259.24K $ 259.24K Khối lượng (24H) $ 16.62$ 16.62 $ 16.62 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 325.43K$ 325.43K $ 325.43K Nguồn cung lưu thông 1.72B 1.72B 1.72B Tổng cung 2,160,000,000.0 2,160,000,000.0 2,160,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Demex là $ 259.24K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 16.62. Nguồn cung lưu hành của DMX là 1.72B, với tổng nguồn cung là 2160000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 325.43K.