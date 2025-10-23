Thông tin giá theo USD của Dark Eclipse (DARK)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00160212 $ 0.00160212 $ 0.00160212 Thấp nhất 24H $ 0.00242253 $ 0.00242253 $ 0.00242253 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00160212$ 0.00160212 $ 0.00160212 Cao nhất 24H $ 0.00242253$ 0.00242253 $ 0.00242253 ATH $ 0.04480236$ 0.04480236 $ 0.04480236 Giá thấp nhất $ 0.00116023$ 0.00116023 $ 0.00116023 Biến động giá (1 giờ) +2.99% Biến động giá (1D) +24.66% Biến động giá (7 ngày) +53.15% Biến động giá (7 ngày) +53.15%

Giá thời gian thực của Dark Eclipse (DARK) là $0.00203951. Trong 24 giờ qua, DARK được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00160212 và cao nhất là $ 0.00242253, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DARK là $ 0.04480236, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00116023.

Về hiệu suất ngắn hạn, DARK đã biến động +2.99% trong 1 giờ qua, +24.66% trong 24 giờ và +53.15% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Dark Eclipse (DARK)

Vốn hóa thị trường $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Nguồn cung lưu thông 999.96M 999.96M 999.96M Tổng cung 999,957,849.0 999,957,849.0 999,957,849.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Dark Eclipse là $ 2.04M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DARK là 999.96M, với tổng nguồn cung là 999957849.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.04M.