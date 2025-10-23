Thông tin giá theo USD của CTOC (CTOC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.03656118 Cao nhất 24H $ 0.03810993 ATH $ 0.154429 Giá thấp nhất $ 0.00791853 Biến động giá (1 giờ) +0.01% Biến động giá (1D) +0.83% Biến động giá (7 ngày) +0.82%

Giá thời gian thực của CTOC (CTOC) là $0.03804847. Trong 24 giờ qua, CTOC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.03656118 và cao nhất là $ 0.03810993, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CTOC là $ 0.154429, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00791853.

Về hiệu suất ngắn hạn, CTOC đã biến động +0.01% trong 1 giờ qua, +0.83% trong 24 giờ và +0.82% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường CTOC (CTOC)

Vốn hóa thị trường $ 2.30M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 190.24M Nguồn cung lưu thông 60.50M Tổng cung 5,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của CTOC là $ 2.30M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CTOC là 60.50M, với tổng nguồn cung là 5000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 190.24M.