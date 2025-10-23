Thông tin giá theo USD của ComputerStrategy (CMPSTR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00003089 $ 0.00003089 $ 0.00003089 Thấp nhất 24H $ 0.00003208 $ 0.00003208 $ 0.00003208 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00003089$ 0.00003089 $ 0.00003089 Cao nhất 24H $ 0.00003208$ 0.00003208 $ 0.00003208 ATH $ 0.00010298$ 0.00010298 $ 0.00010298 Giá thấp nhất $ 0.00003089$ 0.00003089 $ 0.00003089 Biến động giá (1 giờ) +0.05% Biến động giá (1D) -0.64% Biến động giá (7 ngày) -27.41% Biến động giá (7 ngày) -27.41%

Giá thời gian thực của ComputerStrategy (CMPSTR) là $0.00003167. Trong 24 giờ qua, CMPSTR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00003089 và cao nhất là $ 0.00003208, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CMPSTR là $ 0.00010298, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00003089.

Về hiệu suất ngắn hạn, CMPSTR đã biến động +0.05% trong 1 giờ qua, -0.64% trong 24 giờ và -27.41% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường ComputerStrategy (CMPSTR)

Vốn hóa thị trường $ 29.51K$ 29.51K $ 29.51K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 29.51K$ 29.51K $ 29.51K Nguồn cung lưu thông 931.60M 931.60M 931.60M Tổng cung 931,596,964.5336446 931,596,964.5336446 931,596,964.5336446

Vốn hoá thị trường hiện tại của ComputerStrategy là $ 29.51K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CMPSTR là 931.60M, với tổng nguồn cung là 931596964.5336446. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 29.51K.