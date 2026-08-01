Giá COLADA hôm nay

Giá COLADA (COLA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 3.49% trong 24 giờ qua. Tỷ giá COLA sang USD là $ 0 mỗi COLA.

COLADA hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 193,532, với nguồn cung lưu hành 999.86M COLA. Trong vòng 24 giờ qua, COLA được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, COLA biến động +4.22% trong giờ qua và +7.71% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 612.95.

Thông tin thị trường COLADA (COLA)

Vốn hóa thị trường $ 193.53K$ 193.53K $ 193.53K Khối lượng (24H) $ 612.95$ 612.95 $ 612.95 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 193.53K$ 193.53K $ 193.53K Nguồn cung lưu thông 999.86M 999.86M 999.86M Tổng cung 999,857,600.8220514 999,857,600.8220514 999,857,600.8220514

Vốn hoá thị trường hiện tại của COLADA là $ 193.53K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 612.95. Nguồn cung lưu hành của COLA là 999.86M, với tổng nguồn cung là 999857600.8220514. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 193.53K.