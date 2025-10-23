Thông tin giá theo USD của AnonymousCodingCult (ACC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
Thấp nhất 24H $ 0.082441
Cao nhất 24H $ 0.095942
ATH $ 0.188123
Giá thấp nhất $ 0.02861669
Biến động giá (1 giờ) -2.28%
Biến động giá (1D) -13.45%
Biến động giá (7 ngày) -26.38%

Giá thời gian thực của AnonymousCodingCult (ACC) là $0.082862. Trong 24 giờ qua, ACC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.082441 và cao nhất là $ 0.095942, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ACC là $ 0.188123, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.02861669.

Về hiệu suất ngắn hạn, ACC đã biến động -2.28% trong 1 giờ qua, -13.45% trong 24 giờ và -26.38% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường AnonymousCodingCult (ACC)

Vốn hóa thị trường $ 563.66K
Khối lượng (24H) --
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 563.66K
Nguồn cung lưu thông 6.80M
Tổng cung 6,802,446.508153

Vốn hoá thị trường hiện tại của AnonymousCodingCult là $ 563.66K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ACC là 6.80M, với tổng nguồn cung là 6802446.508153. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 563.66K.