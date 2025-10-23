Thông tin giá theo USD của Agentic Studio (AGENTIC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.01998756$ 0.01998756 $ 0.01998756 Giá thấp nhất $ 0.00388743$ 0.00388743 $ 0.00388743 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -1.09% Biến động giá (7 ngày) -1.09%

Giá thời gian thực của Agentic Studio (AGENTIC) là $0.00394934. Trong 24 giờ qua, AGENTIC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của AGENTIC là $ 0.01998756, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00388743.

Về hiệu suất ngắn hạn, AGENTIC đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -1.09% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Agentic Studio (AGENTIC)

Vốn hóa thị trường $ 19.75K$ 19.75K $ 19.75K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 19.75K$ 19.75K $ 19.75K Nguồn cung lưu thông 5.00M 5.00M 5.00M Tổng cung 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Agentic Studio là $ 19.75K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của AGENTIC là 5.00M, với tổng nguồn cung là 5000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 19.75K.