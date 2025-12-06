Giá Warplet theo thời gian thực hôm nay là 0.000008123 USD. Vốn hoá thị trường của WARP là -- USD. Theo dõi cập nhật giá WARP sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác!Giá Warplet theo thời gian thực hôm nay là 0.000008123 USD. Vốn hoá thị trường của WARP là -- USD. Theo dõi cập nhật giá WARP sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác!
Giá Warplet (WARP) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.000008123, biến động 9.42% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WARP sang USD là $ 0.000008123 mỗi WARP.
Warplet hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- WARP. Trong vòng 24 giờ qua, WARP được giao dịch trong khoảng từ $ 0.000008093 (thấp) đến $ 0.000009332 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.
Về hiệu suất ngắn hạn, WARP biến động +0.34% trong giờ qua và -7.91% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 54.22K.
Thông tin thị trường Warplet (WARP)
--
----
$ 54.22K
$ 54.22K$ 54.22K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
BASE
Vốn hoá thị trường hiện tại của Warplet là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 54.22K. Nguồn cung lưu hành của WARP là --, với tổng nguồn cung là --. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là --.
Lịch sử giá Warplet theo USD
Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.000008093
$ 0.000008093$ 0.000008093
Thấp nhất 24H
$ 0.000009332
$ 0.000009332$ 0.000009332
Cao nhất 24H
$ 0.000008093
$ 0.000008093$ 0.000008093
$ 0.000009332
$ 0.000009332$ 0.000009332
--
----
--
----
+0.34%
-9.42%
-7.91%
-7.91%
Lịch sử giá theo USD của Warplet (WARP)
Theo dõi biến động giá của Warplet trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
Thời gian
Biến động (USD)
Biến động (%)
Hôm nay
$ -0.00000084476
-9.42%
30 ngày
$ -0.000017547
-68.36%
60 ngày
$ -0.000011877
-59.39%
90 ngày
$ -0.000011877
-59.39%
Biến động giá Warplet hôm nay
Hôm nay, WARP đã biến động $ -0.00000084476 (-9.42%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Biến động giá Warplet trong 30 ngày
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.000017547 (-68.36%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Biến động giá Warplet trong 60 ngày
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, WARP đã biến động $ -0.000011877 (-59.39%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Biến động giá Warplet trong 90 ngày
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -0.000011877 (-59.39%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Warplet (WARP)?
Nhận định từ AI phân tích biến động giá mới nhất của Warplet, xu hướng khối lượng giao dịch và chỉ báo tâm lý thị trường, cung cấp cập nhật theo thời gian thực để xác định cơ hội giao dịch và hỗ trợ ra quyết định sáng suốt.
Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Warplet?
Một số yếu tố chính ảnh hưởng đến giá token Warplet (WARP):
1. Tâm lý thị trường và xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa 2. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch 3. Tính hữu dụng và mức độ áp dụng của token trong hệ sinh thái Warplet 4. Các thông báo về hợp tác và tiến triển của dự án 5. Kinh tế học token, bao gồm cơ chế cung cấp và phần thưởng staking 6. Tin tức về quy định có ảnh hưởng đến các dự án DeFi 7. Sự cạnh tranh từ các token blockchain game hoặc metaverse tương tự 8. Sự phát triển của cộng đồng và sức lan tỏa trên mạng xã hội 9. Các mô hình phân tích kỹ thuật và chuyển động của các nhà đầu tư lớn 10. Tình hình kinh tế chung ảnh hưởng đến các tài sản rủi ro
Dự đoán giá Warplet
Dự đoán giá Warplet (WARP) cho năm 2030 (trong 5 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của WARP vào năm 2030 là $ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Warplet (WARP) cho năm 2040 (trong 15 năm)
Vào năm 2040, giá của Warplet có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt $ --.
Công cụ MEXC Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định. Bạn muốn biết giá Warplet sẽ đạt mức nào trong năm 2025–2026? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá WARP cho các năm 2025–2026 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Warplet.
Hướng dẫn mua & đầu tư Warplet
Sẵn sàng bắt đầu với Warplet? Mua WARP nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Warplet. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Warplet (WARP).
Bước 1
Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC
Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4
Chọn token của bạn
Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5
Hoàn tất giao dịch mua
Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Warplet sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Bạn có thể làm gì với Warplet
Sở hữu Warplet mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Khám phá thị trường MEXC Spot
Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.
Giao dịch Futures
Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.
MEXC Launchpool
Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.
MEXC Pre-Market
Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.
Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC
Mua Warplet (WARP) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
Nếu Warplet tăng trưởng với tỷ lệ hàng năm là 5%, giá trị ước tính có thể đạt khoảng $-- vào năm 2026, $-- vào năm 2030, $-- vào năm 2035, và $-- vào năm 2040. Những con số này minh họa cho kịch bản tăng trưởng kép ổn định, mặc dù giá thực tế trong tương lai sẽ phụ thuộc vào sự chấp nhận của thị trường, diễn biến pháp lý và điều kiện kinh tế vĩ mô. Bạn có thể xem bảng dự báo đầy đủ bên dưới để biết chi tiết theo từng năm về giá Warplet tiềm năng và ROI dự kiến.
Hôm nay giá của Warplet là bao nhiêu?
Giá Warplet hôm nay là $ 0.000008123. Kiểm tra phần Lịch sử giá để tìm hiểu lịch sử trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày.
Warplet có còn là khoản đầu tư tốt không?
Warplet vẫn là loại tiền mã hoá được giao dịch tích cực với sự tham gia liên tục của thị trường và sự phát triển của hệ sinh thái. Tuy nhiên, các khoản đầu tư tiền mã hoá như đầu tư vào WARP vốn dĩ biến động mạnh và cần phù hợp với khả năng chịu rủi ro cá nhân. Luôn thực hiện tự nghiên cứu (DYOR) và xem xét các điều kiện thị trường trước khi đưa ra quyết định tài chính và đầu tư.
Khối lượng giao dịch hàng ngày của Warplet là bao nhiêu?
Warplet trị giá -- đã được giao dịch trên MEXC trong 24 giờ qua.
Giá hiện tại của Warplet là bao nhiêu?
Giá WARP trực tiếp được cập nhật theo thời gian thực dựa trên hoạt động giao dịch toàn cầu trên các sàn giao dịch lớn, bao gồm cả MEXC. Giá thị trường liên tục biến động do những thay đổi về thanh khoản, khối lượng giao dịch và tâm lý chung. Để xem giá Warplet mới nhất bằng loại tiền tệ tuỳ chọn, truy cập Giá WARP với nhiều thông tin hơn.
Điều gì ảnh hưởng đến giá Warplet?
Giá của WARP chịu ảnh hưởng của một số yếu tố chính, bao gồm tâm lý thị trường chung, khối lượng giao dịch, phát triển công nghệ và xu hướng chấp nhận của người dùng. Các điều kiện kinh tế vĩ mô rộng hơn như thay đổi lãi suất, chu kỳ thanh khoản và tín hiệu pháp lý cũng đóng vai trò quan trọng trong biến động giá.
Để cập nhật về sự thay đổi theo thời gian thực của thị trường và các dự án, truy cập Tin tức MEXC với các phân tích và nhận định mới nhất về tiền mã hoá.
Token nào có khối lượng giao dịch cao nhất trên MEXC?
Dưới đây là các token đang được giao dịch nhiều nhất trên MEXC theo khối lượng giao dịch 24 giờ. Giá và hiệu suất được cập nhật liên tục dựa trên dữ liệu thị trường theo thời gian thực.
Token hot nhất
Giá
Biến động
BTC
89,498.99
-1.05%
ETH
3,027.61
-2.52%
SOL
132.4
-1.94%
UCN
1,642.51
+0.14%
USDC
0.9997
0.00%
Làm thế nào để đặt lệnh SL hoặc TP cho WARP trên MEXC?
MEXC hỗ trợ lệnh SL và TP để giúp quản lý rủi ro tự động.
1. Vào mục giao dịch Spot hoặc Futures và chọn cặp WARP/USDT.
2. Chọn “Stop-Limit” hoặc “Lệnh Trigger” từ menu loại lệnh.
3. Đặt giá kích hoạt (mức giá kích hoạt lệnh) và giá thực hiện (mức giá mà lệnh sẽ được khớp).
4. Xác nhận chi tiết lệnh và nộp.
Lệnh SL sẽ kích hoạt nếu giá Warplet di chuyển ngược lại với vị thế của bạn, trong khi lệnh TP sẽ tự động khớp khi đạt đến mức lợi nhuận mục tiêu của bạn.
Để xem các ví dụ và hướng dẫn chi tiết, truy cập Hướng dẫn giao Spot trên MEXC
Giá Warplet có tăng trong năm nay không?
Giá Warplet có thể tăng trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá Warplet (WARP) để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-12-06 03:38:02 (UTC+8)
Cập nhập quan trọng về ngành Warplet (WARP)
Thời gian (UTC+8)
Loại
Thông tin
12-05 20:29:54
Chính sách tiền tệ
Sự đồng thuận cao về việc tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản vào tháng 12, lãi suất cao nhất trong 30 năm sắp hạ cánh
12-05 15:24:33
Xu hướng ngành tiền mã hóa
Đồng sáng lập Solana: Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử sẽ tiếp tục tăng, cuối cùng trở thành cuộc chiến giành thị phần blockchain
12-04 09:24:58
Xu hướng ngành tiền mã hóa
Thị trường Crypto phục hồi, dòng vốn ETF đạt 1,1 tỷ đô la, cao nhất trong 7 tuần
12-03 18:46:22
Chính sách tiền tệ
Luật Mới Của Vương Quốc Anh: Tiền Mã Hoá Được Đưa Vào Hệ Thống Bảo Vệ "Tài Sản Cá Nhân"
12-03 10:11:55
Xu hướng ngành tiền mã hóa
Thị trường Crypto cho thấy sự phục hồi với mức tăng trưởng rộng rãi, SUI và PENGU tăng hơn 20%
12-03 06:23:37
Xu hướng ngành tiền mã hóa
$376 triệu đã bị thanh lý trên thị trường trong 24 giờ qua, chủ yếu là các vị thế short
Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.