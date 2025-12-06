Giá Warplet hôm nay

Giá Warplet (WARP) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.000008123, biến động 9.42% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WARP sang USD là $ 0.000008123 mỗi WARP.

Warplet hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- WARP. Trong vòng 24 giờ qua, WARP được giao dịch trong khoảng từ $ 0.000008093 (thấp) đến $ 0.000009332 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, WARP biến động +0.34% trong giờ qua và -7.91% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 54.22K.

Thông tin thị trường Warplet (WARP)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) $ 54.22K$ 54.22K $ 54.22K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung ---- -- Blockchain công khai BASE

Vốn hoá thị trường hiện tại của Warplet là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 54.22K. Nguồn cung lưu hành của WARP là --, với tổng nguồn cung là --. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là --.