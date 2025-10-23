Giá MON Protocol theo thời gian thực hôm nay là 0.01756 USD. Theo dõi cập nhật giá MONPRO sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá MONPRO dễ dàng ngay trên MEXC.Giá MON Protocol theo thời gian thực hôm nay là 0.01756 USD. Theo dõi cập nhật giá MONPRO sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá MONPRO dễ dàng ngay trên MEXC.

Logo MON Protocol

Giá MON Protocol(MONPRO)

Giá theo thời gian thực 1 MONPRO sang USD

$0.01756
-0.45%1D
USD
Biểu đồ giá MON Protocol (MONPRO) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:11:02 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của MON Protocol (MONPRO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.01749
Thấp nhất 24H
$ 0.0181
Cao nhất 24H

$ 0.01749
$ 0.0181
$ 0.9595624143978051
$ 0.014962049622685736
-0.06%

-0.44%

+1.15%

+1.15%

Giá thời gian thực của MON Protocol (MONPRO) là $ 0.01756. Trong 24 giờ qua, MONPRO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.01749 và cao nhất là $ 0.0181, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MONPRO là $ 0.9595624143978051, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.014962049622685736.

Về hiệu suất ngắn hạn, MONPRO đã biến động -0.06% trong 1 giờ qua, -0.44% trong 24 giờ và +1.15% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường MON Protocol (MONPRO)

No.1130

$ 10.27M
$ 56.29K
$ 17.55M
584.87M
999,517,431
ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của MON Protocol là $ 10.27M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 56.29K. Nguồn cung lưu hành của MONPRO là 584.87M, với tổng nguồn cung là 999517431. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 17.55M.

Lịch sử giá theo USD của MON Protocol (MONPRO)

Theo dõi biến động giá của MON Protocol trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.0000794-0.44%
30 ngày$ -0.00071-3.89%
60 ngày$ -0.00504-22.31%
90 ngày$ -0.00534-23.32%
Biến động giá MON Protocol hôm nay

Hôm nay, MONPRO đã biến động $ -0.0000794 (-0.44%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá MON Protocol trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.00071 (-3.89%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá MON Protocol trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, MONPRO đã biến động $ -0.00504 (-22.31%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá MON Protocol trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -0.00534 (-23.32%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của MON Protocol (MONPRO)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá MON Protocol.

MON Protocol (MONPRO) là gì

Mon Protocol đặt mục tiêu trở thành nhà phát triển và nhà xuất bản hàng đầu IP và game trên blockchain. Nó cho phép các dự án game dựa trên blockchain tiếp cận được lượng game thủ và người hâm mộ lớn hơn, tối đa hóa khả năng ứng dụng.

MON Protocol đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư MON Protocol một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake MONPRO để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về MON Protocol trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch MON Protocol trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá MON Protocol (USD)

MON Protocol (MONPRO) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản MON Protocol (MONPRO) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho MON Protocol.

Xem ngay dự đoán giá MON Protocol!

Tokenomics của MON Protocol (MONPRO)

Hiểu rõ tokenomics của MON Protocol (MONPRO) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token MONPRO ngay!

Cách mua MON Protocol (MONPRO)

Bạn đang tìm cách mua MON Protocol? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua MON Protocol trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

MONPRO/Tiền tệ địa phương

1 MON Protocol (MONPRO) sang VND
462.0914
1 MON Protocol (MONPRO) sang AUD
A$0.0270424
1 MON Protocol (MONPRO) sang GBP
0.0129944
1 MON Protocol (MONPRO) sang EUR
0.0151016
1 MON Protocol (MONPRO) sang USD
$0.01756
1 MON Protocol (MONPRO) sang MYR
RM0.0742788
1 MON Protocol (MONPRO) sang TRY
0.7371688
1 MON Protocol (MONPRO) sang JPY
¥2.66912
1 MON Protocol (MONPRO) sang ARS
ARS$25.5975632
1 MON Protocol (MONPRO) sang RUB
1.4309644
1 MON Protocol (MONPRO) sang INR
1.541768
1 MON Protocol (MONPRO) sang IDR
Rp292.6665496
1 MON Protocol (MONPRO) sang PHP
1.0269088
1 MON Protocol (MONPRO) sang EGP
￡E.0.8351536
1 MON Protocol (MONPRO) sang BRL
R$0.094824
1 MON Protocol (MONPRO) sang CAD
C$0.0244084
1 MON Protocol (MONPRO) sang BDT
2.1419688
1 MON Protocol (MONPRO) sang NGN
25.6723688
1 MON Protocol (MONPRO) sang COP
$68.326838
1 MON Protocol (MONPRO) sang ZAR
R.0.3060708
1 MON Protocol (MONPRO) sang UAH
0.7317252
1 MON Protocol (MONPRO) sang TZS
T.Sh.43.5730328
1 MON Protocol (MONPRO) sang VES
Bs3.6876
1 MON Protocol (MONPRO) sang CLP
$16.682
1 MON Protocol (MONPRO) sang PKR
Rs4.958944
1 MON Protocol (MONPRO) sang KZT
9.4407828
1 MON Protocol (MONPRO) sang THB
฿0.5761436
1 MON Protocol (MONPRO) sang TWD
NT$0.5401456
1 MON Protocol (MONPRO) sang AED
د.إ0.0644452
1 MON Protocol (MONPRO) sang CHF
Fr0.0138724
1 MON Protocol (MONPRO) sang HKD
HK$0.1364412
1 MON Protocol (MONPRO) sang AMD
֏6.7047592
1 MON Protocol (MONPRO) sang MAD
.د.م0.1620788
1 MON Protocol (MONPRO) sang MXN
$0.3236308
1 MON Protocol (MONPRO) sang SAR
ريال0.06585
1 MON Protocol (MONPRO) sang ETB
Br2.6397948
1 MON Protocol (MONPRO) sang KES
KSh2.2619036
1 MON Protocol (MONPRO) sang JOD
د.أ0.01245004
1 MON Protocol (MONPRO) sang PLN
0.0639184
1 MON Protocol (MONPRO) sang RON
лв0.0769128
1 MON Protocol (MONPRO) sang SEK
kr0.1652396
1 MON Protocol (MONPRO) sang BGN
лв0.0295008
1 MON Protocol (MONPRO) sang HUF
Ft5.8926092
1 MON Protocol (MONPRO) sang CZK
0.3677064
1 MON Protocol (MONPRO) sang KWD
د.ك0.00537336
1 MON Protocol (MONPRO) sang ILS
0.0577724
1 MON Protocol (MONPRO) sang BOB
Bs0.1209884
1 MON Protocol (MONPRO) sang AZN
0.029852
1 MON Protocol (MONPRO) sang TJS
SM0.161552
1 MON Protocol (MONPRO) sang GEL
0.047412
1 MON Protocol (MONPRO) sang AOA
Kz16.0658196
1 MON Protocol (MONPRO) sang BHD
.د.ب0.00662012
1 MON Protocol (MONPRO) sang BMD
$0.01756
1 MON Protocol (MONPRO) sang DKK
kr0.1129108
1 MON Protocol (MONPRO) sang HNL
L0.4598964
1 MON Protocol (MONPRO) sang MUR
0.7982776
1 MON Protocol (MONPRO) sang NAD
$0.306422
1 MON Protocol (MONPRO) sang NOK
kr0.1759512
1 MON Protocol (MONPRO) sang NZD
$0.0305544
1 MON Protocol (MONPRO) sang PAB
B/.0.01756
1 MON Protocol (MONPRO) sang PGK
K0.0735764
1 MON Protocol (MONPRO) sang QAR
ر.ق0.0639184
1 MON Protocol (MONPRO) sang RSD
дин.1.7740868
1 MON Protocol (MONPRO) sang UZS
soʻm211.5662164
1 MON Protocol (MONPRO) sang ALL
L1.4615188
1 MON Protocol (MONPRO) sang ANG
ƒ0.0314324
1 MON Protocol (MONPRO) sang AWG
ƒ0.031608
1 MON Protocol (MONPRO) sang BBD
$0.03512
1 MON Protocol (MONPRO) sang BAM
KM0.0295008
1 MON Protocol (MONPRO) sang BIF
Fr51.64396
1 MON Protocol (MONPRO) sang BND
$0.0226524
1 MON Protocol (MONPRO) sang BSD
$0.01756
1 MON Protocol (MONPRO) sang JMD
$2.8167996
1 MON Protocol (MONPRO) sang KHR
70.80631
1 MON Protocol (MONPRO) sang KMF
Fr7.44544
1 MON Protocol (MONPRO) sang LAK
381.7391228
1 MON Protocol (MONPRO) sang LKR
රු5.3131292
1 MON Protocol (MONPRO) sang MDL
L0.2978176
1 MON Protocol (MONPRO) sang MGA
Ar78.744308
1 MON Protocol (MONPRO) sang MOP
P0.1401288
1 MON Protocol (MONPRO) sang MVR
0.268668
1 MON Protocol (MONPRO) sang MWK
MK30.433236
1 MON Protocol (MONPRO) sang MZN
MT1.122084
1 MON Protocol (MONPRO) sang NPR
रु2.4596292
1 MON Protocol (MONPRO) sang PYG
123.65752
1 MON Protocol (MONPRO) sang RWF
Fr25.44444
1 MON Protocol (MONPRO) sang SBD
$0.1445188
1 MON Protocol (MONPRO) sang SCR
0.2381136
1 MON Protocol (MONPRO) sang SRD
$0.6960784
1 MON Protocol (MONPRO) sang SVC
$0.1531232
1 MON Protocol (MONPRO) sang SZL
L0.306422
1 MON Protocol (MONPRO) sang TMT
m0.0616356
1 MON Protocol (MONPRO) sang TND
د.ت0.05155616
1 MON Protocol (MONPRO) sang TTD
$0.1188812
1 MON Protocol (MONPRO) sang UGX
Sh61.17904
1 MON Protocol (MONPRO) sang XAF
Fr9.9214
1 MON Protocol (MONPRO) sang XCD
$0.047412
1 MON Protocol (MONPRO) sang XOF
Fr9.9214
1 MON Protocol (MONPRO) sang XPF
Fr1.79112
1 MON Protocol (MONPRO) sang BWP
P0.2516348
1 MON Protocol (MONPRO) sang BZD
$0.03512
1 MON Protocol (MONPRO) sang CVE
$1.6669708
1 MON Protocol (MONPRO) sang DJF
Fr3.10812
1 MON Protocol (MONPRO) sang DOP
$1.1162892
1 MON Protocol (MONPRO) sang DZD
د.ج2.2914044
1 MON Protocol (MONPRO) sang FJD
$0.040388
1 MON Protocol (MONPRO) sang GNF
Fr152.6842
1 MON Protocol (MONPRO) sang GTQ
Q0.1341584
1 MON Protocol (MONPRO) sang GYD
$3.6644208
1 MON Protocol (MONPRO) sang ISK
kr2.14232

Nguồn MON Protocol

Để hiểu thêm về MON Protocol, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về MON Protocol

Hôm nay giá của MON Protocol (MONPRO) là bao nhiêu?
Giá MONPRO theo thời gian thực bằng USD là 0.01756 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của MONPRO sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của MONPRO sang USD là $ 0.01756. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của MON Protocol là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của MONPRO là $ 10.27M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của MONPRO là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của MONPRO là 584.87M USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MONPRO là bao nhiêu?
MONPRO đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.9595624143978051 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của MONPRO là bao nhiêu?
MONPRO từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.014962049622685736 USD.
Khối lượng giao dịch của MONPRO là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của MONPRO là $ 56.29K USD.
MONPRO có tăng giá trong năm nay không?
MONPRO có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá MONPRO để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:11:02 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành MON Protocol (MONPRO)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

