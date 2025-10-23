Giá John Tsubasa Rivals theo thời gian thực hôm nay là 0.0145 USD. Theo dõi cập nhật giá JOHN sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá JOHN dễ dàng ngay trên MEXC.Giá John Tsubasa Rivals theo thời gian thực hôm nay là 0.0145 USD. Theo dõi cập nhật giá JOHN sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá JOHN dễ dàng ngay trên MEXC.

Logo John Tsubasa Rivals

Giá John Tsubasa Rivals(JOHN)

Giá theo thời gian thực 1 JOHN sang USD

$0.0145
$0.0145$0.0145
+2.04%1D
USD
Biểu đồ giá John Tsubasa Rivals (JOHN) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:57:33 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của John Tsubasa Rivals (JOHN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.014
$ 0.014$ 0.014
Thấp nhất 24H
$ 0.01492
$ 0.01492$ 0.01492
Cao nhất 24H

$ 0.014
$ 0.014$ 0.014

$ 0.01492
$ 0.01492$ 0.01492

--
----

--
----

+0.62%

+2.04%

-3.85%

-3.85%

Giá thời gian thực của John Tsubasa Rivals (JOHN) là $ 0.0145. Trong 24 giờ qua, JOHN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.014 và cao nhất là $ 0.01492, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của JOHN là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, JOHN đã biến động +0.62% trong 1 giờ qua, +2.04% trong 24 giờ và -3.85% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường John Tsubasa Rivals (JOHN)

--
----

$ 157.87K
$ 157.87K$ 157.87K

$ 14.50M
$ 14.50M$ 14.50M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

KLAY

Vốn hoá thị trường hiện tại của John Tsubasa Rivals là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 157.87K. Nguồn cung lưu hành của JOHN là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 14.50M.

Lịch sử giá theo USD của John Tsubasa Rivals (JOHN)

Theo dõi biến động giá của John Tsubasa Rivals trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.0002899+2.04%
30 ngày$ -0.00043-2.89%
60 ngày$ -0.00174-10.72%
90 ngày$ +0.0045+45.00%
Biến động giá John Tsubasa Rivals hôm nay

Hôm nay, JOHN đã biến động $ +0.0002899 (+2.04%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá John Tsubasa Rivals trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.00043 (-2.89%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá John Tsubasa Rivals trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, JOHN đã biến động $ -0.00174 (-10.72%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá John Tsubasa Rivals trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +0.0045 (+45.00%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của John Tsubasa Rivals (JOHN)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá John Tsubasa Rivals.

John Tsubasa Rivals (JOHN) là gì

Captain Tsubasa -RIVALS- | Mini App là một tựa game bóng đá thế hệ mới kết hợp giữa thương hiệu Captain Tsubasa nổi tiếng toàn cầu với sức mạnh của Web3. JOHN đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sự phát triển của toàn bộ hệ sinh thái khi trò chơi không ngừng mở rộng, đảm bảo người chơi có thể tận hưởng giá trị lâu dài mà game mang lại.

John Tsubasa Rivals đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư John Tsubasa Rivals một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake JOHN để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về John Tsubasa Rivals trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch John Tsubasa Rivals trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá John Tsubasa Rivals (USD)

John Tsubasa Rivals (JOHN) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản John Tsubasa Rivals (JOHN) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho John Tsubasa Rivals.

Xem ngay dự đoán giá John Tsubasa Rivals!

Tokenomics của John Tsubasa Rivals (JOHN)

Hiểu rõ tokenomics của John Tsubasa Rivals (JOHN) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token JOHN ngay!

Cách mua John Tsubasa Rivals (JOHN)

Bạn đang tìm cách mua John Tsubasa Rivals? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua John Tsubasa Rivals trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

JOHN/Tiền tệ địa phương

1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang VND
381.5675
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang AUD
A$0.02233
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang GBP
0.01073
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang EUR
0.01247
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang USD
$0.0145
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang MYR
RM0.061335
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang TRY
0.608565
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang JPY
¥2.204
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang ARS
ARS$21.13694
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang RUB
1.181605
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang INR
1.272665
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang IDR
Rp241.66657
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang PHP
0.84738
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang EGP
￡E.0.689765
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang BRL
R$0.0783
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang CAD
C$0.020155
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang BDT
1.76871
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang NGN
21.22974
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang COP
$56.420225
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang ZAR
R.0.252735
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang UAH
0.604215
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang TZS
T.Sh.35.98001
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang VES
Bs3.045
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang CLP
$13.775
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang PKR
Rs4.0948
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang KZT
7.795635
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang THB
฿0.47589
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang TWD
NT$0.445875
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang AED
د.إ0.053215
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang CHF
Fr0.011455
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang HKD
HK$0.112665
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang AMD
֏5.53639
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang MAD
.د.م0.133835
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang MXN
$0.26738
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang SAR
ريال0.054375
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang ETB
Br2.179785
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang KES
KSh1.867745
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang JOD
د.أ0.0102805
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang PLN
0.05278
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang RON
лв0.06351
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang SEK
kr0.136445
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang BGN
лв0.02436
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang HUF
Ft4.86736
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang CZK
0.30363
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang KWD
د.ك0.004437
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang ILS
0.047705
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang BOB
Bs0.099905
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang AZN
0.02465
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang TJS
SM0.1334
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang GEL
0.03915
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang AOA
Kz13.266195
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang BHD
.د.ب0.0054665
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang BMD
$0.0145
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang DKK
kr0.093235
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang HNL
L0.379755
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang MUR
0.65917
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang NAD
$0.253025
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang NOK
kr0.14529
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang NZD
$0.02523
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang PAB
B/.0.0145
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang PGK
K0.060755
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang QAR
ر.ق0.05278
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang RSD
дин.1.46479
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang UZS
soʻm174.698755
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang ALL
L1.206835
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang ANG
ƒ0.025955
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang AWG
ƒ0.0261
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang BBD
$0.029
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang BAM
KM0.02436
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang BIF
Fr42.6445
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang BND
$0.018705
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang BSD
$0.0145
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang JMD
$2.325945
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang KHR
58.467625
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang KMF
Fr6.148
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang LAK
315.217385
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang LKR
රු4.387265
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang MDL
L0.24592
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang MGA
Ar65.02235
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang MOP
P0.11571
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang MVR
0.22185
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang MWK
MK25.12995
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang MZN
MT0.92655
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang NPR
रु2.031015
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang PYG
102.109
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang RWF
Fr21.0105
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang SBD
$0.119335
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang SCR
0.19662
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang SRD
$0.57478
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang SVC
$0.12644
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang SZL
L0.253025
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang TMT
m0.050895
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang TND
د.ت0.0425285
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang TTD
$0.098165
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang UGX
Sh50.518
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang XAF
Fr8.1925
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang XCD
$0.03915
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang XOF
Fr8.1925
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang XPF
Fr1.479
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang BWP
P0.207785
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang BZD
$0.029
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang CVE
$1.376485
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang DJF
Fr2.5665
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang DOP
$0.921765
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang DZD
د.ج1.892105
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang FJD
$0.03335
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang GNF
Fr126.0775
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang GTQ
Q0.11078
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang GYD
$3.02586
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) sang ISK
kr1.769

Nguồn John Tsubasa Rivals

Để hiểu thêm về John Tsubasa Rivals, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức John Tsubasa Rivals
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về John Tsubasa Rivals

Hôm nay giá của John Tsubasa Rivals (JOHN) là bao nhiêu?
Giá JOHN theo thời gian thực bằng USD là 0.0145 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của JOHN sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của JOHN sang USD là $ 0.0145. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của John Tsubasa Rivals là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của JOHN là -- USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của JOHN là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của JOHN là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của JOHN là bao nhiêu?
JOHN đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của JOHN là bao nhiêu?
JOHN từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của JOHN là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của JOHN là $ 157.87K USD.
JOHN có tăng giá trong năm nay không?
JOHN có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá JOHN để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:57:33 (UTC+8)

