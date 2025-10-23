Giá AITV theo thời gian thực hôm nay là 0.0903 USD. Theo dõi cập nhật giá AITV sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá AITV dễ dàng ngay trên MEXC.Giá AITV theo thời gian thực hôm nay là 0.0903 USD. Theo dõi cập nhật giá AITV sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá AITV dễ dàng ngay trên MEXC.

$0.0903
0.00%1D
Biểu đồ giá AITV (AITV) theo thời gian thực
Thông tin giá theo USD của AITV (AITV)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.09
Thấp nhất 24H
$ 0.0924
Cao nhất 24H

$ 0.09
$ 0.0924
--
--
0.00%

0.00%

-2.28%

-2.28%

Giá thời gian thực của AITV (AITV) là $ 0.0903. Trong 24 giờ qua, AITV được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.09 và cao nhất là $ 0.0924, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của AITV là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, AITV đã biến động 0.00% trong 1 giờ qua, 0.00% trong 24 giờ và -2.28% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường AITV (AITV)

--
$ 48.04
$ 90.30M
--
1,000,000,000
BASE

Vốn hoá thị trường hiện tại của AITV là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 48.04. Nguồn cung lưu hành của AITV là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 90.30M.

Lịch sử giá theo USD của AITV (AITV)

Theo dõi biến động giá của AITV trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ 00.00%
30 ngày$ +0.0303+50.50%
60 ngày$ +0.0303+50.50%
90 ngày$ +0.0303+50.50%
Biến động giá AITV hôm nay

Hôm nay, AITV đã biến động $ 0 (0.00%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá AITV trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +0.0303 (+50.50%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá AITV trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, AITV đã biến động $ +0.0303 (+50.50%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá AITV trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +0.0303 (+50.50%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của AITV (AITV)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá AITV.

AITV (AITV) là gì

AITV là mạng lưới truyền thông Agent tự động đầu tiên trên thế giới, nơi các AI Agent đóng vai trò là nhà sáng tạo nội dung phát trực tiếp, cộng tác viên và động lực kinh tế. Nền tảng này cho phép người dùng và cộng đồng khởi chạy, tương tác và nhận lợi nhuận từ các AI Agent thông qua các ưu đãi trên chuỗi, lượng người xem tương tác và ra mắt token công bằng.

AITV đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư AITV một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake AITV để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về AITV trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch AITV trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá AITV (USD)

AITV (AITV) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản AITV (AITV) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho AITV.

Xem ngay dự đoán giá AITV!

Tokenomics của AITV (AITV)

Hiểu rõ tokenomics của AITV (AITV) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token AITV ngay!

Cách mua AITV (AITV)

Bạn đang tìm cách mua AITV? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua AITV trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

AITV/Tiền tệ địa phương

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về AITV

Hôm nay giá của AITV (AITV) là bao nhiêu?
Giá AITV theo thời gian thực bằng USD là 0.0903 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của AITV sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của AITV sang USD là $ 0.0903. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của AITV là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của AITV là -- USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của AITV là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của AITV là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của AITV là bao nhiêu?
AITV đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của AITV là bao nhiêu?
AITV từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của AITV là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của AITV là $ 48.04 USD.
AITV có tăng giá trong năm nay không?
AITV có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá AITV để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 13:06:53 (UTC+8)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

