Thông tin giá theo USD của 1DEV (1DEV)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.76% Biến động giá (1D) -17.71% Biến động giá (7 ngày) -35.09% Biến động giá (7 ngày) -35.09%

Giá thời gian thực của 1DEV (1DEV) là --. Trong 24 giờ qua, 1DEV được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của 1DEV là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, 1DEV đã biến động +0.76% trong 1 giờ qua, -17.71% trong 24 giờ và -35.09% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường 1DEV (1DEV)

Vốn hóa thị trường $ 131.90K$ 131.90K $ 131.90K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 155.18K$ 155.18K $ 155.18K Nguồn cung lưu thông 849.96M 849.96M 849.96M Tổng cung 999,957,587.649777 999,957,587.649777 999,957,587.649777

Vốn hoá thị trường hiện tại của 1DEV là $ 131.90K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của 1DEV là 849.96M, với tổng nguồn cung là 999957587.649777. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 155.18K.