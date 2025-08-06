Ký quỹ là gì? Làm thế nào để điều chỉnh ký quỹ? Tìm hiểu cơ chế ký quỹ trong giao dịch trên MEXC Futures

Ký quỹ là tính năng trong giao dịch Futures - quyết định kích thước vị thế, mức độ rủi ro và thời điểm vị thế bị thanh lý. Hiểu rõ cách ký quỹ hoạt động và lý do ký quỹ thay đổi là yếu tố then chốt để giao dịch Futures hiệu quả.





*BTN-Bắt đầu hành trình giao dịch Futures&BTNURL= https://www.mexc.com/vi-VN/futures/BTC_USDT









Ký quỹ là tài sản thế chấp cần có để mở và duy trì một vị thế Futures. Thay vì phải thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng, người dùng có thể nạp một tỷ lệ phần trăm dựa trên tỷ lệ đòn bẩy. Điều này cho phép giao dịch sử dụng đòn bẩy, trong đó cả lợi nhuận và thua lỗ đều được khuếch đại.





MEXC hỗ trợ hai chế độ ký quỹ: Isolated margin và Cross margin









Trong chế độ Isolated margin, mỗi vị thế hoạt động như một đơn vị giao dịch độc lập với số dư ký quỹ riêng biệt, đảm bảo lợi nhuận và thua lỗ chỉ nằm trong phạm vi ký quỹ của vị thế đó và không ảnh hưởng đến các vị thế khác. Khi một vị thế bị thanh lý, thua lỗ được giới hạn trong phần ký quỹ đã phân bổ cho vị thế đó, trong khi các vị thế khác và số dư tài khoản vẫn được bảo vệ hoàn toàn.





Cách tiếp cận phân tách này giúp kiểm soát rủi ro tốt hơn, rất phù hợp cho người mới bắt đầu hoặc những nhà giao dịch đang triển khai nhiều chiến lược cùng lúc. Ví dụ, nếu bạn đang nắm giữ cả vị thế BTCUSDT và ETHUSDT, và vị thế BTC bị thanh lý, thì vị thế ETH vẫn tiếp tục hoạt động bình thường với phần ký quỹ không bị ảnh hưởng. Điều này cho phép nhà giao dịch quản lý rủi ro một cách chính xác hơn cho từng tài sản riêng lẻ.









Trong chế độ Cross margin, toàn bộ số dư khả dụng trong tài khoản Futures của bạn được dùng chung làm ký quỹ cho tất cả các vị thế. Cách tiếp cận này cho phép sử dụng đòn bẩy cao hơn, nhưng đồng thời cũng mang rủi ro lớn hơn khi thua lỗ từ một vị thế có thể ảnh hưởng đến toàn bộ số dư tài khoản và các vị thế khác. MEXC cho phép người dùng chuyển từ Isolated sang Cross margin đối với các vị thế đang mở, nhưng không hỗ trợ chuyển ngược lại.





Cross margin phù hợp với những nhà giao dịch có kinh nghiệm và khẩu vị rủi ro cao hơn, mong muốn tận dụng tối đa nguồn vốn sẵn có. Nếu bạn tự tin vào nhận định thị trường của mình, Cross margin có thể gia tăng hiệu quả đòn bẩy và tối ưu lợi nhuận khi thị trường diễn biến thuận lợi, nhưng cũng đi kèm với mức rủi ro cao hơn.









Trong quá trình giao dịch Futures, có nhiều yếu tố có thể khiến ký quỹ vị thế của bạn bị giảm. Dưới đây là 7 nguyên nhân phổ biến nhất:









Khi mở một vị thế hợp đồng Futures mới, bạn cần phân bổ một lượng ký quỹ nhất định làm tài sản thế chấp cho giao dịch. Phần ký quỹ này sẽ được trừ khỏi số dư khả dụng và bị khoá lại để đảm bảo bạn có đủ vốn bù đắp cho các khoản lỗ tiềm ẩn. Khi vị thế được đóng hoặc chạm SL, phần ký quỹ bị khoá sẽ được hoàn trả lại vào số dư khả dụng của bạn.





Ví dụ

Bạn mở một vị thế BTCUSDT trị giá $10,000 với yêu cầu ký quỹ 10%. Số tiền ký quỹ $1,000 sẽ được trừ khỏi số dư khả dụng và bị khoá lại làm tài sản thế chấp trong suốt thời gian giao dịch. Khi vị thế được đóng hoặc chạm mức SL, khoản ký quỹ $1,000 sẽ tự động được hoàn trả lại vào số dư khả dụng của bạn.





*BTN-Giao dịch Futures trên MEXC&BTNURL= https://www.mexc.com/vi-VN/futures/BTC_USDT









Giao dịch Futures rất nhạy cảm với biến động thị trường. Nếu giá di chuyển ngược hướng với vị thế của bạn, bạn sẽ phát sinh lỗ chưa thực hiện, làm giảm trực tiếp phần ký quỹ khả dụng trong tài khoản.





Ví dụ

Nếu bạn mở vị thế Long BTCUSDT nhưng giá BTC liên tục giảm, vị thế của bạn sẽ mất giá và số dư ký quỹ sẽ giảm tương ứng. Do biến động thị trường là không thể đoán trước, nhà giao dịch nên chủ động theo dõi diễn biến thị trường và thiết lập chiến lược TP và SL hợp lý để kiểm soát rủi ro. Vui lòng tham khảo " Chốt lời và cắt lỗ trong giao dịch Futures " để biết thêm chi tiết.









Phí giao dịch trên MEXC thuộc nhóm thấp nhất thị trường, sẽ tự động trừ từ phần ký quỹ khả dụng mỗi khi bạn thực hiện giao dịch.









Phí Funding sẽ được trừ từ phần ký quỹ khả dụng. Khi người dùng không còn đủ ký quỹ khả dụng, phí Funding sẽ được trừ trực tiếp từ ký quỹ vị thế, khiến giá thanh lý tiến gần hơn đến giá thị trường hiện tại và làm tăng đáng kể rủi ro bị thanh lý.





Ví dụ





Nhà giao dịch A đang nắm giữ một vị thế BTCUSDT nhưng không đủ ký quỹ khả dụng để thanh toán phí Funding hiện tại. Hệ thống sẽ tự động trừ phí từ phần ký quỹ vị thế, làm giảm vùng an toàn và đẩy giá thanh lý lên cao, từ đó làm tăng đáng kể nguy cơ bị thanh lý.









Thanh lý bị kích hoạt khi biến động thị trường mạnh khiến phần ký quỹ của nhà giao dịch giảm xuống dưới mức ký quỹ duy trì cần thiết để giữ vị thế mở. Khi bị thanh lý, phần ký quỹ của người dùng sẽ chịu tổn thất.





Ví dụ





Nếu nhà giao dịch có $1,000 trong ký quỹ vị thế nhưng thị trường giảm mạnh khiến số dư này giảm xuống còn $500 - thấp hơn mức ký quỹ duy trì do sàn yêu cầu - hệ thống sẽ tự động đóng vị thế, dẫn đến việc nhà giao dịch bị mất một phần hoặc toàn bộ ký quỹ.









Việc chuyển tài sản từ tài khoản Futures sang các tài khoản khác sẽ làm giảm số dư khả dụng trong tài khoản Futures, từ đó có thể ảnh hưởng đến phần ký quỹ của các vị thế đang mở.





Ví dụ





Khi một nhà giao dịch chuyển $500 từ tài khoản Futures sang tài khoản Spot, phần ký quỹ khả dụng trong tài khoản Futures sẽ giảm $500, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng duy trì các vị thế đang mở của nhà giao dịch.









Khi tiền thưởng Futures trong tài khoản của bạn được sử dụng làm ký quỹ, việc hết hạn tiền thưởng sẽ làm giảm tổng ký quỹ khả dụng.





Ví dụ





Một nhà giao dịch nhận được $50 tiền thưởng Futures dùng làm ký quỹ bổ sung . Khi tiền thưởng này hết hạn, $50 sẽ tự động bị trừ khỏi số dư ký quỹ, làm giảm ký quỹ của vị thế đang mở.





*BTN-Giao dịch Futures trên MEXC&BTNURL= https://www.mexc.com/vi-VN/futures/BTC_USDT









Có nhiều yếu tố thường dẫn đến việc hao hụt ký quỹ như: biến động thị trường, sử dụng đòn bẩy quá mức, không thiết lập SL và quản lý rủi ro kém. Dưới đây là một số mẹo giúp bạn giảm thiểu rủi ro:





Sử dụng lệnh SL: Luôn đặt lệnh SL để thoát lệnh sớm khi thị trường diễn biến không thuận lợi.

Kiểm soát đòn bẩy: Chọn mức đòn bẩy phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Đòn bẩy cao đi kèm với rủi ro cao.

Theo dõi và bổ sung ký quỹ: Quan sát tỷ lệ ký quỹ duy trì và bổ sung ký quỹ trước khi chạm mức cảnh báo.

Ưu tiên dùng chế độ Isolated: Chế độ Isolated margin giới hạn thua lỗ trong một vị thế duy nhất và bảo vệ các tài sản khác của bạn.





*BTN-Giao dịch Futures trên MEXC&BTNURL= https://www.mexc.com/vi-VN/futures/BTC_USDT





Bài viết đề xuất:





Vì sao lựa chọn MEXC Futures? Khám phá các lợi thế độc đáo khi giao dịch Futures trên MEXC và dẫn đầu thị trường phái sinh. Khám phá các lợi thế độc đáo khi giao dịch Futures trên MEXC và dẫn đầu thị trường phái sinh.

Làm thế nào để tham gia M-Day?: Nắm vững các bước và chiến lược để tham gia sự kiện M-Day, đừng bỏ lỡ airdrop hơn 70,000 USDT tiền thưởng Futures mỗi ngày. : Nắm vững các bước và chiến lược để tham gia sự kiện M-Day, đừng bỏ lỡ airdrop hơn 70,000 USDT tiền thưởng Futures mỗi ngày.

Hướng dẫn giao dịch Futures (App): Tìm hiểu chi tiết từng bước để giao dịch Futures trên App MEXC và tự tin bắt đầu giao dịch. : Tìm hiểu chi tiết từng bước để giao dịch Futures trên App MEXC và tự tin bắt đầu giao dịch.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.



