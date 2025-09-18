Hướng dẫn sử dụng tiền thưởng Futures, airdrop vị thế và voucher













1) Tiền thưởng Futures chỉ có thể được sử dụng cho giao dịch Futures. Lợi nhuận tạo ra từ tiền thưởng có thể rút, nhưng bản thân tiền thưởng không thể rút và sẽ tự động bị thu hồi khi hết hạn.

2) Tiền thưởng Futures có thể được sử dụng làm ký quỹ cho giao dịch hoặc để khấu trừ phí giao dịch, khoản lỗ và phí Funding.

3) Các khoản khấu trừ tiền thưởng sẽ hiển thị trong lịch sử giao dịch. Phí, khoản lỗ và phí Funding có thể được gộp thành một khoản khấu trừ duy nhất.

Ví dụ 1: Nếu bạn có 5 USDT tiền thưởng Futures và chịu khoản lỗ 2.5 USDT cộng với 0.03 USDT phí đóng vị thế, lịch sử sẽ hiển thị khoản khấu trừ tiền thưởng là 2.53 USDT.

Ví dụ 2: Nếu bạn có 2 USDT tiền thưởng Futures và chịu khoản lỗ 2.5 USDT cộng với 0.03 USDT phí đóng vị thế, lịch sử sẽ hiển thị khoản khấu trừ tiền thưởng là -2 USDT.

4) Bất kỳ khoản rút tài sản nào khỏi ví Futures trước khi tiền thưởng Futures được sử dụng hết sẽ khiến toàn bộ tiền thưởng còn lại bị thu hồi ngay lập tức.

5) Phí giao dịch được thanh toán bằng tiền thưởng Futures sẽ không đủ điều kiện để nhận hoàn phí hoa hồng.









Kiểm tra số dư tiền thưởng Futures: Tiền thưởng Futures sẽ được phân bổ vào ví Futures.

Mở và đăng nhập vào App MEXC. Tại mục Ví, chọn Futures và trong Danh sách tài sản, bên dưới USDT, bạn có thể xem số dư Bonus.









Chi tiết sử dụng tiền thưởng Futures:

1) Mở và đăng nhập vào App MEXC, nhấn vào biểu tượng người dùng ở góc trên cùng bên trái.

2) Chọn Giao dịch.

3) Chọn Lệnh Futures.

4) Chọn Dòng vốn. Sau đó, trong mục Lọc, chọn Bonus và nhấn vào Xác nhận để xem thông tin chi tiết về cách sử dụng tiền thưởng.

















1) Người dùng đặc biệt được mời có thể tham gia bằng cách truy cập trang sự kiện để nhận phần thưởng, hoặc nhấn vào các thông báo bật lên trong App. 2) Tham gia các sự kiện như Nhận $10,000 để nhận phần thưởng airdrop vị thế.

Lưu ý: Một số sự kiện đánh giá điều kiện tham gia hàng ngày dựa trên tiêu chí người dùng. Nếu bạn không đáp ứng yêu cầu vào ngày thực hiện nhận thưởng, phần thưởng có thể sẽ không được phân bổ.









Sau khi nhận thành công airdrop vị thế, bạn sẽ nhận được thông báo qua Email. Đòn bẩy, giá trị vị thế và cặp giao dịch không cố định - vui lòng tham khảo chi tiết trong Email. Hầu hết các airdrop vị thế sẽ được hệ thống phân bổ ngẫu nhiên hướng giao dịch, tuy nhiên, đối với sự kiện Nhận $10,000 , người dùng có thể tự chọn hướng giao dịch.









Sau khi nhận vị thế thành công, bạn có thể truy cập ngay trang giao dịch Futures để xem vị thế.









Bạn có thể tăng kích thước vị thế airdrop để khuếch đại lợi nhuận, đặt lệnh TP và SL hoặc đóng hoàn toàn vị thế. Sau khi đóng, bất kỳ khoản lợi nhuận nào nhận được đều có thể rút, nhưng khoản ký quỹ còn lại sẽ tự động bị thu hồi và không thể rút hoặc sử dụng lại.





Nếu vị thế airdrop bị thua lỗ (mà không thêm bất kỳ khoản ký quỹ nào), mức lỗ tối đa sẽ chỉ giới hạn trong khoản airdrop, các tài sản khác sẽ không bị ảnh hưởng.













1) Voucher chỉ có thể được sử dụng để khấu trừ phí giao dịch Futures, không thể dùng làm ký quỹ và không thể rút. Voucher đã hết hạn sẽ tự động bị thu hồi. 2) Voucher sẽ tự động áp dụng khi phát sinh phí, không cần thao tác thủ công. 3) Voucher sẽ được ưu tiên áp dụng trước khi khấu trừ phí. Thứ tự khấu trừ: voucher > tiền thưởng > khấu trừ bằng MX. 4) Voucher chỉ có thể được áp dụng nếu giá trị của voucher đủ để thanh toán toàn bộ phí giao dịch. Không hỗ trợ khấu trừ một phần phí giao dịch. 5) Phí giao dịch được khấu trừ bằng voucher không đủ điều kiện để nhận hoàn phí hoa hồng.



