MEXC DEX+ xây dựng hệ thống khép kín từ phòng thủ đến bồi thường





So với các sàn giao dịch tập trung, nền tảng phi tập trung phải đối mặt với các sự cố bảo mật thường xuyên hơn như tấn công mạng, lỗ hổng hợp đồng thông minh và tấn công giả mạo . Để tồn tại trong "khu rừng đen tối" trên chuỗi, các sàn giao dịch phải vượt qua những thách thức bảo mật. MEXC DEX+ ra đời chính là để đáp ứng nhu cầu này.





Là sản phẩm kết hợp các tính năng của CEX và DEX, MEXC DEX+ hỗ trợ người dùng giao dịch trực tiếp trên chuỗi thông qua App hoặc trang web chính thức của MEXC. Trong nửa đầu năm, MEXC DEX+ đã tích hợp thanh khoản từ nhiều DEX trên các hệ sinh thái như Solana, BNB Chain, Base và Tron, hỗ trợ hàng chục nghìn token, với kế hoạch mở rộng sang nhiều chuỗi và nền tảng khác trong tương lai. Quan trọng hơn, MEXC DEX+ theo đuổi định hướng bảo mật kép, bảo vệ công nghệ cùng các biện pháp bảo vệ nội bộ, nhằm cung cấp cho người dùng một môi trường giao dịch trên chuỗi an toàn và đáng tin cậy.





Bài viết này sẽ nêu bật những rủi ro bảo mật chính trong không gian DEX và cách MEXC DEX+ xử lý vấn đề thông qua các giải pháp công nghệ cũng như cơ chế tổ chức - thiết lập một vòng bảo mật toàn diện để vượt qua "khu rừng đen tối".













Ví dụ về rủi ro: Lỗi trong hợp đồng thông minh vẫn là hình thức tấn công phổ biến và gây thiệt hại nhất trong thế giới DEX. Năm 2025, Cetus DEX đã bị tấn công do lỗ hổng hợp đồng thông minh, gây thiệt hại cho tài sản của người dùng khoảng $223 triệu.





Giải pháp của MEXC DEX+: MEXC DEX+ triển khai các giao thức bảo mật hợp đồng nghiêm ngặt hợp tác với đơn vị kiểm toán bên thứ ba GoPlus, thực hiện kiểm tra bảo mật kỹ lưỡng trên tất cả các cặp giao dịch được niêm yết. Đồng thời, thực hiện nhiều vòng kiểm toán và thử nghiệm nội bộ trước khi chính thức triển khai. Cơ chế giám sát theo thời gian thực và quy trình đánh giá theo từng lớp giúp giảm thiểu rủi ro về lỗ hổng ở cấp độ mã nguồn.









Ví dụ về rủi ro: Thanh khoản không đủ hoặc pool thanh khoản bị thao túng có thể dẫn đến trượt giá nghiêm trọng hoặc thậm chí là giao dịch thất bại, gây ra nguy cơ tổn thất vốn. Ví dụ, vào năm 2022, một nhà giao dịch đã lợi dụng thanh khoản mỏng của Mango Market để thao túng giá token và vay tài sản lớn, gây thiệt hại hơn $100 triệu và buộc giao thức phải dừng hoạt động.





Giải pháp của MEXC DEX+: DEX+ tổng hợp thanh khoản từ nhiều nguồn DEX để đảm bảo các pool có độ sâu tốt hơn và khớp lệnh hiệu quả hơn. Mỗi giao dịch được định tuyến tối ưu giữa các pool để có mức giá tốt nhất và trượt giá thấp nhất. Sàn cũng theo dõi những biến động thanh khoản bất thường. Nếu token cạn kiệt thanh khoản (ví dụ: do một dự án rút vốn), người dùng sẽ được cảnh báo kịp thời trong giao diện giao dịch.









Ví dụ về rủi ro: Nếu front-end DEX bị xâm phạm (ví dụ: thông qua tấn công DNS hoặc chèn mã độc), người dùng có thể bị chuyển hướng đến các trang web giả mạo và vô tình ủy quyền cho các giao dịch độc hại. Curve Finance đã từng bị tấn công như vậy, gây ra thiệt hại hơn $570,000 tài sản bị đánh cắp.





Giải pháp của MEXC DEX+: DEX+ hoạt động trong App và trang web chính thức của MEXC, giúp người dùng không cần truy cập vào các liên kết của bên thứ ba không xác định. MEXC sở hữu cơ sở hạ tầng bảo mật mạnh mẽ, bao gồm hệ thống phát hiện lừa đảo, đăng nhập 2FA và chứng chỉ chống giả mạo, để phòng ngừa các cuộc tấn công DNS và lừa đảo qua trang web giả mạo.









Ví dụ về rủi ro: Thị trường tiền mã hoá dễ bị thao túng giá và xuất hiện các token gian lận. Ví dụ, trong lĩnh vực meme coin, token honeypot đã thu hút người mua bằng cách tạo hiệu ứng, nhưng sau đó khóa tài sản vào các vị thế không thể giao dịch.





Một mặt, DEX+ hợp tác với công ty bảo mật GoPlus để tiến hành kiểm tra toàn diện các hợp đồng token trước khi niêm yết. Mặt khác, nền tảng này tận dụng các thuật toán kiểm soát rủi ro AI tiên tiến để theo dõi hành vi giao dịch bất thường. Nếu phát hiện dấu hiệu thao túng, chẳng hạn như bơm giá có tổ chức hoặc giao dịch ảo, cảnh báo sẽ được kích hoạt và hệ thống có thể áp dụng các hạn chế đối với tài khoản liên quan, bao gồm cả việc đóng băng tài sản khi cần thiết.









Trong các thiết lập phi tập trung, khoá riêng tư bị mất hoặc bị xâm phạm sẽ dẫn đến tổn thất tài sản vĩnh viễn. Các tình huống như lộ cụm từ khôi phục lưu trữ trên đám mây hoặc các vụ lừa đảo chữ ký mù (blind signature) diễn ra khá phổ biến.





Giải pháp của MEXC DEX+: Để giảm thiểu rủi ro này, DEX+ cung cấp dịch vụ quản lý khóa lưu ký, sử dụng bảo mật cấp tổ chức để bảo vệ tài sản của người dùng - loại bỏ nhu cầu người dùng tự xử lý khóa riêng tư.





Như đã trình bày ở trên, MEXC DEX+ kết hợp các biện pháp bảo vệ công nghệ cùng với hỗ trợ tổ chức để xây dựng chiến lược bảo mật toàn diện. Một mặt, sàn chủ động phòng thủ trước các mối đe dọa trên chuỗi bằng các công cụ và biện pháp kiểm soát rủi ro thông minh. Mặt khác, sàn cung cấp các biện pháp bảo vệ tổ chức, chẳng hạn như quỹ dự trữ để bù đắp các tổn thất bất ngờ, giúp người dùng an tâm hơn khi giao dịch. Tuy nhiên, những rủi ro vốn có của thế giới trên chuỗi vẫn luôn tồn tại. Để được bảo vệ trong "khu rừng đen tối", người dùng được khuyến khích chủ động thực hiện các biện pháp, tuân thủ hướng dẫn và luôn cảnh giác khi giao dịch trên chuỗi.













Một trong những rủi ro phổ biến nhất khi chuyển trên chuỗi là nhập sai địa chỉ - do lỗi thao tác thủ công hoặc bị đánh cắp clipboard trong quá trình sao chép-dán. MEXC DEX+ giải quyết vấn đề này bằng tính năng chuyển tài sản một chạm, chuyển từ tài khoản Spot chính trực tiếp sang tài khoản DEX+ mà không cần nhập địa chỉ bên ngoài, giúp giảm đáng kể nguy cơ lỗi hoặc bị chuyển hướng độc hại. Tính năng này đặc biệt hữu ích cho các giao dịch chuỗi chéo. Đối với các giao dịch chuyển tài sản lớn, sàn cũng kích hoạt kiểm tra bảo mật nhiều bước (chẳng hạn như xác minh danh tính hoặc mã SMS) để bảo vệ tài sản của bạn tốt hơn.





Hướng dẫn thao tác:

1) Chọn mạng: Hiện hỗ trợ Solana, BNB Chain, Tron và Base, cùng nhiều hệ sinh thái khác sẽ được bổ sung.

2) Chọn token: Hỗ trợ USDT, SOL, BNB, TRX, ETH và các tài sản phổ biến khác.

3) Nhập số lượng: Nhập số lượng muốn chuyển.













MEXC DEX+ tích hợp tài khoản liền mạch trong hệ sinh thái MEXC. Bằng cách cung cấp quản lý khóa lưu ký, giúp loại bỏ sự phức tạp và rủi ro trong quá trình sử dụng khóa riêng tư. Ngoài ra, người dùng có thể chủ động thực hiện các bước tăng cường để bảo mật tài khoản:





1) Sử dụng mật khẩu mạnh, cập nhật thường xuyên: Tránh sử dụng mật khẩu đơn giản hoặc mật khẩu cũ, cập nhật 3-6 tháng một lần.

2) Bật 2FA: Kích hoạt xác minh hai yếu tố để ngăn chặn truy cập trái phép.

3) Thiết lập mã chống lừa đảo: Vào Trung tâm bảo mật → Bảo mật nâng cao → Mã chống lừa đảo để tạo mã tùy chỉnh. Sau khi thiết lập, tất cả Email chính thức của MEXC sẽ hiển thị mã này - bất kỳ Email nào không có mã này đều là giả mạo.

4) Thường xuyên kiểm tra quyền truy cập thiết bị: Trong Trung tâm bảo mật → Thiết bị và Hoạt động → Quản lý thiết bị, đảm bảo chỉ những thiết bị tin cậy mới được cấp quyền.

5) Phản ứng kịp thời khi có dấu hiệu bất thường: Nếu phát hiện hoạt động đáng ngờ, hãy sử dụng tính năng "Đóng băng tài khoản" để khóa ngay tài sản và ngăn chặn tổn thất thêm. Sau đó, liên hệ ngay với bộ phận CSKH MEXC.









Đối với nhà giao dịch hoạt động thường xuyên, việc kiểm tra định kỳ là chìa khóa để duy trì cả lợi nhuận và sự an toàn. MEXC DEX+ cung cấp các tính năng Vị thế của tôi và Lịch sử lệnh, giúp người dùng theo dõi vị thế và hoạt động giao dịch theo thời gian thực. Khi kiểm tra, vui lòng tập trung vào các điểm sau:





1) Giao dịch có được thực hiện như dự kiến không?

Kiểm tra xem giá, thời gian thực hiện và loại lệnh có phù hợp với ý định của bạn không. Khi thị trường biến động, vui lòng kiểm tra các lệnh Market có bị trượt giá quá mức hay không. Nếu có, nên cân nhắc sử dụng lệnh Limit để kiểm soát chi phí tốt hơn.





2) Có hoạt động trái phép nào không?

Tìm kiếm các token lạ trong danh mục đầu tư của bạn hoặc số dư giảm không rõ nguyên nhân - đây là những dấu hiệu chính cảnh báo khả năng tài khoản bị xâm phạm.





3) Hành vi giao dịch của bạn có rủi ro không?

Trượt giá cao: Bạn có thường xuyên sử dụng lệnh Market cho các token thanh khoản thấp?

Sai sót trong chiến lược: Bạn có đang rơi vào tâm lý như chạy theo giá cao hay bán tháo trong hoảng loạn?

Sử dụng công cụ: Bạn có đang sử dụng lệnh SL/TP và các loại lệnh nâng cao để duy trì kỷ luật giao dịch?





MEXC DEX+ hỗ trợ các công cụ như lệnh Limit, Mua/Bán nhanh, lệnh Limit nâng cao và lệnh SL/TP. Sàn cũng cung cấp biểu đồ nến và biểu đồ độ sâu để giúp người dùng đánh giá xu hướng và thanh khoản. Bằng cách kiểm tra quá trình thực hiện giao dịch, lịch sử cấp quyền và thói quen giao dịch, người dùng có thể phát hiện các lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn và điều chỉnh chiến lược để đưa ra quyết định sáng suốt cũng như an toàn hơn.









MEXC DEX+ tổng hợp thanh khoản từ nhiều sàn giao dịch phi tập trung, trở thành nền tảng hàng đầu cho việc khám phá giá ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc nhiều token được niêm yết đang ở giai đoạn rất sớm hoặc chưa được kiểm định. Trước khi giao dịch, người dùng được khuyến nghị nên tiến hành nghiên cứu dự án và đánh giá rủi ro.





2.4.1 Đánh giá rủi ro nhanh dựa trên các chỉ số thị trường cốt lõi





Hai chỉ số chính - độ sâu thanh khoản và số lượng địa chỉ nắm giữ - có thể cung cấp nhanh chóng cái nhìn sâu sắc về tình trạng và mức độ rủi ro của một token:





1) Thanh khoản cao + Nhiều người nắm giữ: Dự án tốt Điều này thường phản ánh độ sâu thị trường mạnh mẽ và sự đồng thuận từ cộng đồng. Với độ trượt giá thấp và ít rủi ro thao túng giá, cho thấy token có nền tảng ổn định.





2) Thanh khoản cao + Ít người nắm giữ: Cẩn thận với sự kiểm soát của cá voi Mặc dù thanh khoản dồi dào, nhưng một vài địa chỉ nắm giữ phần lớn nguồn cung. Điều này cho thấy cá voi hoặc đội ngũ dự án có thể kiểm soát quá mức, làm gia tăng nguy cơ thao túng giá hoặc bán tháo đột ngột.





3) Thanh khoản thấp + Nhiều người nắm giữ: Giá trị tiềm ẩn bị mắc kẹt Điều này có thể cho thấy hiệu ứng thổi phồng. Thanh khoản thấp có thể gây ra trượt giá nghiêm trọng, ngay cả với các giao dịch nhỏ, và có thể khó bán do thiếu người mua.





4) Thanh khoản thấp + Ít người nắm giữ: Nên tránh Đây là kịch bản rủi ro cao nhất: độ sâu thị trường kém và sự quan tâm của cộng đồng rất thấp. Những token này rất dễ bị thao túng và có thể khó thoát lệnh.





2.4.2 Sử dụng các chỉ số bảo mật trên DEX+ để đánh giá rủi ro hợp đồng





Sau khi phân tích thị trường cơ bản, người dùng có thể sử dụng các công cụ của bên thứ ba được tích hợp vào DEX+ (thông qua GoPlus) để đánh giá tính bảo mật của hợp đồng token - đặc biệt quan trọng đối với các dự án ẩn danh hoặc chưa được kiểm toán.









1) Không thể đóng băng: Kiểm tra xem hợp đồng có cho phép đội ngũ dự án đóng băng tài sản của người dùng hoặc tạm dừng chuyển token hay không. Nếu có các quyền này, người dùng có thể mất quyền kiểm soát token bất cứ lúc nào, gây ra rủi ro lưu ký nghiêm trọng.





2) Không thể mint: Xác định xem dự án có thể mint thêm token tùy ý hay không. Trừ khi có mô hình lạm phát được xác định rõ ràng (ví dụ: để khuyến khích hệ sinh thái), việc mint không giới hạn sẽ khiến người nắm giữ token bị pha loãng giá trị và giá có khả năng bị lao dốc.





3) Khoá thanh khoản: Xác minh xem pool thanh khoản của dự án trên DEX có bị khóa trong một khoảng thời gian xác định hoặc vĩnh viễn hay không. Nếu không, đội ngũ dự án có thể rút thanh khoản theo ý muốn, khiến thị trường token lao dốc ngay lập tức.





4) Mức độ tập trung của top 10 người nắm giữ: Phân tích mức độ phân bổ token trong 10 địa chỉ hàng đầu. Mức độ tập trung cao làm tăng nguy cơ thao túng thị trường bởi những địa chỉ nắm giữ lớn, dẫn đến biến động và giảm độ ổn định của giá.





Các chỉ số bảo mật bổ sung khả dụng thông qua công cụ đánh giá rủi ro DEX+ bao gồm:





1) Xác minh hợp đồng: Đánh giá xem mã hợp đồng thông minh của token có phải là mã nguồn mở và khớp với phiên bản đã triển khai trên chuỗi hay không. Các hợp đồng chưa được xác minh hoạt động như hộp đen, che giấu các lỗ hổng tiềm ẩn khỏi sự giám sát của cộng đồng.





2) Từ bỏ quyền sở hữu: Kiểm tra xem đội ngũ dự án đã từ bỏ quyền quản trị đối với hợp đồng hay không. Việc giữ lại quyền kiểm soát này cho phép các thay đổi đơn phương đối với hoạt động của token - bao gồm mint, đóng băng hoặc chỉnh sửa thuế - có thể gây rủi ro cho tài sản người dùng.





3) Phát hiện honeypot: Xác định xem token có cài đặt các hạn chế độc hại hay không (ví dụ: cho phép mua nhưng chặn bán). Kết quả "Không phải honeypot" cho thấy tính năng giao dịch bình thường vẫn được đảm bảo.





4) Khả năng chỉnh sửa thuế: Xác định xem hợp đồng có cho phép chủ sở hữu dự án chỉnh sửa thuế mua hoặc bán bất kỳ lúc nào hay không. Đây là một rủi ro tiềm ẩn phổ biến, khi các dự án thu hút người dùng bằng mức phí thấp và sau đó tăng thuế bán, thậm chí trên 90%, để khóa thanh khoản.





5) Kiểm soát danh sách đen: Cho biết hợp đồng có khả năng thêm địa chỉ vào danh sách đen hay không. Tính năng này cho phép đội ngũ hạn chế quyền giao dịch, đóng băng tài sản của người dùng hoặc ngăn chặn các nhà đầu tư sớm thoát lệnh khi có biến động tiêu cực.





Bằng cách kết hợp dữ liệu thị trường với phân tích bảo mật hợp đồng thông minh, người dùng có thể xây dựng hồ sơ rủi ro toàn diện cho từng token - và đưa ra quyết định sáng suốt về việc có nên mua token hay không.









Bảo mật trên chuỗi vẫn là một trong những thách thức dai dẳng nhất trong ngành tiền mã hoá. Theo Báo cáo bảo mật Web3 nửa năm 2025 của Hacken mới nhất, tổng giá trị tài sản tiền mã hoá bị đánh cắp trong nửa đầu năm 2025 đã vượt $3.1 tỷ - vượt qua kỷ lục $2.85 tỷ của cả năm 2024. Trong đó, hơn $1.83 tỷ được cho là do các lỗ hổng nền tảng DeFi và CeFi, $600 triệu là do các cuộc tấn công lừa đảo và tấn công phi kỹ thuật, và $263 triệu là do lỗi hợp đồng thông minh - trở thành những nguyên nhân gây tổn thất lớn nhất.





Trước những mối đe dọa thường xuyên này, MEXC DEX+ cung cấp khả năng bảo vệ toàn diện thay vì chỉ bảo vệ từng phần riêng lẻ. Sàn đã xây dựng một vòng bảo mật toàn diện, bao phủ từ logic hợp đồng thông minh đến quỹ bảo vệ người dùng - từ phòng thủ kỹ thuật chủ động đến bồi thường cấp tổ chức.





DEX+ đã thiết lập hệ thống phòng thủ kỹ thuật vững chắc. Các hợp đồng thông minh cốt lõi của DEX+ đã vượt qua các cuộc kiểm toán nghiêm ngặt bởi các đơn vị hàng đầu như Hacken, đảm bảo logic mã nguồn vững chắc và đáng tin cậy, giúp giảm thiểu các điểm tấn công ngay từ đầu. Ngoài ra, sàn còn sử dụng cơ chế phân tách ví nóng-lạnh, mã hóa nhiều lớp và hệ thống kiểm soát rủi ro theo thời gian thực để tạo ra một ma trận phát hiện cũng như ngăn chặn các mối đe dọa đa chiều - được thiết kế để chủ động ngăn chặn các sự cố trước khi xảy ra.





Bên cạnh biện pháp bảo vệ kỹ thuật, DEX+ còn cung cấp khả năng giảm thiểu rủi ro ở cấp độ tổ chức. Quỹ Guardian trị giá $100 triệu đã được thành lập để bảo vệ người dùng khỏi các sự cố bảo mật lớn, như lỗ hổng hệ thống hoặc các vụ tấn công quy mô lớn, đảm bảo người dùng nhận được khoản bồi thường kịp thời và thỏa đáng trong những trường hợp nghiêm trọng. Địa chỉ ví của quỹ được ghi nhận công khai trên chuỗi, cho phép người dùng xác minh số dư và lịch sử giao dịch theo thời gian thực thông qua các blockchain explorer.





Với các biện pháp phòng thủ kỹ thuật tiên tiến và quỹ bồi thường minh bạch trên chuỗi, MEXC DEX+ mang đến một hệ thống bảo mật toàn diện - từ phòng ngừa đến bảo vệ, từ mã nguồn đến nguồn vốn. Điều này giúp người dùng khám phá và nắm bắt các cơ hội trên chuỗi trong một môi trường giao dịch an toàn và đáng tin cậy.



