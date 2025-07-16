Liên kết Google Authenticator





Xác minh hai yếu tố (2FA) là biện pháp bảo mật yêu cầu người dùng cung cấp hai hoặc nhiều loại xác minh khác nhau. Điều này đảm bảo ngay cả khi mật khẩu bị đánh cắp hoặc xâm phạm, tài khoản vẫn khó truy cập hơn đối với những người không có quyền. Phương pháp này tăng cường đáng kể tính bảo mật cho tài khoản người dùng.





Hình thức xác minh hai yếu tố phổ biến bao gồm mã xác minh SMS, mã xác minh động (Như Google Authenticator) và nhận dạng sinh trắc học (Như xác minh nhận dạng khuôn mặt hoặc mở khóa bằng vân tay). MEXC sử dụng xác minh hai yếu tố cho việc đăng nhập tài khoản, chuyển tài sản và các giao dịch khác để đảm bảo an toàn cho tài sản người dùng.



