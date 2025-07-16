1. Xác minh hai yếu tố (2FA) là gì? Xác minh hai yếu tố (2FA) là biện pháp bảo mật yêu cầu người dùng cung cấp hai hoặc nhiều loại xác minh khác nhau. Điều này đảm bảo ngay cả khi mật khẩu bị đánh cắp1. Xác minh hai yếu tố (2FA) là gì? Xác minh hai yếu tố (2FA) là biện pháp bảo mật yêu cầu người dùng cung cấp hai hoặc nhiều loại xác minh khác nhau. Điều này đảm bảo ngay cả khi mật khẩu bị đánh cắp
Liên kết Google Authenticator

Xác minh hai yếu tố (2FA) là biện pháp bảo mật yêu cầu người dùng cung cấp hai hoặc nhiều loại xác minh khác nhau. Điều này đảm bảo ngay cả khi mật khẩu bị đánh cắp hoặc xâm phạm, tài khoản vẫn khó truy cập hơn đối với những người không có quyền. Phương pháp này tăng cường đáng kể tính bảo mật cho tài khoản người dùng.

Hình thức xác minh hai yếu tố phổ biến bao gồm mã xác minh SMS, mã xác minh động (Như Google Authenticator) và nhận dạng sinh trắc học (Như xác minh nhận dạng khuôn mặt hoặc mở khóa bằng vân tay). MEXC sử dụng xác minh hai yếu tố cho việc đăng nhập tài khoản, chuyển tài sản và các giao dịch khác để đảm bảo an toàn cho tài sản người dùng.

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách thiết lập và sử dụng Google Authenticator.

2. Google Authenticator là gì?


Google Authenticator là một công cụ mật khẩu động hoạt động tương tự như xác minh động SMS. Sau khi được liên kết, sẽ tạo mã xác minh động cứ sau 30 giây. Và vẫn có thể được sử dụng ngay cả ở chế độ ngoại tuyến trên điện thoại di động.

3. Tầm quan trọng của việc liên kết Google Authenticator


Sau khi kích hoạt Google Authenticator, tính bảo mật khi đăng nhập, giao dịch và rút trên MEXC sẽ được tăng cường đáng kể, giảm thiểu khả năng tổn thất tài chính do tin tặc đánh cắp mật khẩu tài khoản một cách hiệu quả.

4. Tải Google Authenticator


Đối với người dùng iOS: Đăng nhập vào App Store bằng ID Apple và tìm kiếm "Google Authenticator" để tải xuống.
Đối với người dùng Android: Đăng nhập Google Play Store và tìm kiếm "Google Authenticator" để tải xuống.

5. Làm thế nào để liên kết Google Authenticator?


Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của bạn, nhấp vào biểu tượng người dùng ở góc trên cùng bên phải. Chọn [Trung tâm bảo mật].


Bước 2: Bấm vào liên kết Google Authenticator.


Bước 3: Nếu bạn đã tải và cài đặt Google Authenticator, hãy nhấn vào [Tiếp theo]. Nếu chưa có, bạn có thể quét mã QR trên trang để tải về và cài đặt.


Để xem video demo tìm hiểu các bước cụ thể, người dùng iOS có thể truy cập [App Store], trong khi người dùng Android có thể nhấn vào [Google Play] để xem video demo. 



Bước 4: Mở Google Authenticator, quét mã QR hoặc sao chép khóa và thêm vào Google Authenticator.


Lưu ý là bạn nên giữ một bản sao lưu chìa khóa ở một nơi an toàn. Khóa có thể được sử dụng để khôi phục Google Authenticator trong trường hợp thay thế hoặc mất điện thoại. Vui lòng đảm bảo giữ bản sao lưu của khóa trên trước khi liên kết.


Bước 5: Nhấn vào [Nhận mã] và nhập mã xác minh nhận được tại địa chỉ Email được liên kết của bạn và nhập mã từ Google Authenticator bằng cách sao chép. Sau khi nhập xong nhấn vào [Gửi] để liên kết Google Authenticator.




Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

