Tấn công giả mạo là gì?





Trong thị trường giao dịch tiền mã hoá, tấn công giả mạo là một hình thức lừa đảo phổ biến. Kẻ tấn công mạo danh các nền tảng tiền mã hoá hợp pháp hoặc nhân viên CSKH, cung cấp các dịch vụ giả mạo để lừa người dùng tiết lộ thông tin nhạy cảm như tài khoản đăng nhập, khóa riêng (Private key) hoặc thông tin tài chính.









Trang web giả mạo: Tạo trang web trông rất giống các sàn giao dịch hoặc ví hợp pháp để dụ người dùng nhập thông tin cá nhân.

Email giả mạo: Mạo danh các tổ chức chính thức để gửi Email, yêu cầu người dùng nhấn vào liên kết và cung cấp dữ liệu cá nhân.

Lừa đảo trên mạng xã hội: Mạo danh các sàn giao dịch hoặc cá nhân đáng tin cậy trên mạng xã hội để lừa người dùng tiết lộ thông tin nhạy cảm.









Mạo danh: Kẻ tấn công đóng giả các tổ chức đáng tin cậy như sàn giao dịch, đội ngũ dự án hoặc KOL nổi tiếng.

Tạo mồi nhử: Kẻ tấn công tạo mồi nhử bằng cách sử dụng các trang web, Email hoặc tin nhắn văn bản giả mạo, dụ người dùng nhấn vào liên kết hoặc tải về tệp đính kèm.

Kích động người dùng: Kẻ tấn công thao túng người dùng nhập thông tin nhạy cảm như mật khẩu tài khoản hoặc khóa riêng.

Trộm cắp dữ liệu: Thông tin người dùng nhập vào được thu thập và sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp như đánh cắp tài khoản hoặc tài sản.

Khai thác thông tin: Kẻ tấn công khai thác thông tin thu được để trộm cắp danh tính, chuyển tài sản hoặc thực hiện các hoạt động phạm pháp khác.









Tổn thất tài chính: Kẻ tấn công đánh cắp tài sản, trực tiếp gây ra tổn thất kinh tế cho người dùng.





Trộm cắp danh tính: Sau khi có được thông tin cá nhân, kẻ tấn công có thể thực hiện hành vi giả mạo danh tính. Ví dụ, chúng có thể chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội của dự án hoặc người nổi tiếng để đăng các liên kết độc hại, lừa người theo dõi nhấn vào và khiến nhiều người khác trở thành nạn nhân.





Vi phạm dữ liệu: Thông tin nhạy cảm có thể bị rò rỉ, gây ra rủi ro bảo mật kéo dài. Kẻ tấn công có thể âm thầm theo dõi các tài khoản bị xâm nhập, chờ đợi tài sản tích lũy đủ lớn trước khi thực hiện hành vi trộm cắp tiếp theo.





Thiệt hại về danh tiếng: Niềm tin và cảm giác an toàn của người dùng bị giảm sút đáng kể, từ đó ảnh hưởng đến nền tảng hoặc cá nhân, đặc biệt đối với các sàn giao dịch. Từ khi ra mắt, MEXC luôn duy trì thành tích không có sự cố bảo mật lớn nào, mang đến một môi trường giao dịch an toàn và ổn định.









Kiểm tra URL cẩn thận: Luôn xác minh tên miền để đảm bảo truy cập trang web chính thức, đồng thời tránh nhấn vào các liên kết đáng ngờ.





Bật xác minh hai yếu tố: Tăng cường bảo mật cho tài khoản cá nhân để ngăn ngừa tổn thất tài sản.





Cẩn thận với Email đáng ngờ: Hãy cảnh giác với các Email yêu cầu thông tin cá nhân, thông báo nhận thưởng hoặc rút tài sản. Đồng thời, tránh nhấn vào bất kỳ tệp đính kèm hoặc liên kết nào chưa được xác minh.





Sử dụng phần mềm bảo mật: Cài đặt và cập nhật thường xuyên phần mềm diệt vi-rút và chống ứng dụng độc hại để giữ cho thiết bị luôn được bảo vệ và cập nhật.





Thay đổi mật khẩu thường xuyên: Tạo mật khẩu mạnh và cập nhật thường xuyên, tránh sử dụng cùng một mật khẩu trên nhiều nền tảng khác nhau.





Giáo dục và đào tạo: Nâng cao khả năng nhận biết lừa đảo để ngăn chặn nguy cơ tiềm ẩn.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.