Hướng dẫn sử dụng MEXC DEX+









MEXC DEX+ là một nền tảng tổng hợp giao dịch phi tập trung (DEX Aggregator), tích hợp nhiều DEX khác nhau để cung cấp cho người dùng lộ trình giao dịch tối ưu nhất, giảm trượt giá và tối ưu hóa chi phí giao dịch. Là giải pháp giao dịch phi tập trung mới nhất do MEXC phát triển, DEX+ hỗ trợ giao dịch hơn 10,000 tài sản trên chuỗi, đảm bảo giao dịch luôn được thực hiện với mức giá tốt nhất, mang lại trải nghiệm giao dịch DEX mượt mà.









Việc sử dụng DEX+ trên giao diện web và App khá tương đồng. Dưới đây là hướng dẫn sử dụng trên App.









Nếu bạn là người dùng mới trên MEXC, vui lòng tham khảo " Hướng dẫn đăng ký tài khoản MEXC " và thực hiện theo các bước để hoàn tất quá trình đăng ký.





Nếu bạn đã là người dùng MEXC, mở App MEXC, nhấn vào DEX+ để chuyển sang trang tương ứng, đọc và đồng ý với Thỏa thuận người dùng, sau đó nhấn Đăng ký trên DEX+ để hoàn tất mở tài khoản DEX+.













Trên trang DEX+, chọn Ví, nhấn Nhận, chọn tiền mã hoá và mạng, nhập số lượng, sau đó nhấn Xác nhận để chuyển tài sản từ tài khoản MEXC sang DEX+.





Nếu không thấy token nạp tương ứng trong quá trình chuyển, bạn có thể sử dụng tính năng Convert trên trang nạp để nhanh chóng chuyển đổi và nạp token.





Lưu ý: DEX+ hỗ trợ mạng Solana, BNB Chain, Base và TRON. Các mạng và token khác sẽ được bổ sung trong tương lai.













Nhấn vào nút Giao dịch ở phía dưới trang, chọn token bạn muốn giao dịch, chọn loại lệnh, nhập các thông số tương ứng (chẳng hạn như giá, số lượng, v.v.), sau đó nhấn Mua để sở hữu token tương ứng.





Lưu ý:





1) Do mức độ tắc nghẽn mạng blockchain khác nhau, một số giao dịch có thể mất từ vài giây đến vài phút để hoàn tất thanh toán.





2) DEX+ hiện hỗ trợ các loại lệnh sau: Lệnh Market, lệnh Limit, Mua/Bán nhanh, lệnh Limit nâng cao và Tự động bán (TP/SL). Người dùng có thể chọn loại lệnh phù hợp nhất với nhu cầu cá nhân.





3) Khi chọn một token để giao dịch, bạn có thể xem thông tin chi tiết về token này trên trang Thị trường để đánh giá các rủi ro tiềm ẩn. Ngoài ra, bạn có thể lọc token thông qua các danh mục như Xu hướng, Alpha, Pump.fun, và Smart money.













Sau khi hoàn tất giao dịch, bạn có thể xem vị thế hiện tại trong mục Vị thế ở phía dưới trang giao dịch. Nhấn vào biểu tượng sổ tay bên cạnh để truy cập Lịch sử giao dịch. Tại đây, bạn có thể xem lại các lệnh giao dịch trước đó.













Trên trang DEX+, chọn Ví, nhấn Chuyển, chọn tiền mã hoá và mạng, nhập Số lượng, sau đó nhấn Xác nhận để chuyển tài sản từ DEX+ về tài khoản MEXC của bạn.





Lưu ý: DEX+ hỗ trợ mạng Solana, BNB Chain, Base và TRON. Trong tương lai, DEX+ sẽ hỗ trợ thêm nhiều mạng và token khác.









MEXC DEX+ cho phép người dùng giao dịch trên chuỗi mà không cần quản lý khóa riêng tư hay thực hiện các thao tác chuyển ví phức tạp. Điều này giúp giảm đáng kể rào cản tham gia, nâng cao hiệu suất và tối ưu hóa trải nghiệm giao dịch DEX.





. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào khi sử dụng DEX+, vui lòng tham khảo " Câu hỏi thường gặp MEXC DEX+





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không phải là lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hay bất kỳ dịch vụ tư vấn nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin với mục đích tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu rõ các rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của người dùng.