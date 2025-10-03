Sự kiện Futures MEXC: Hướng dẫn toàn diện để tối đa hoá phần thưởng khi giao dịch





Trong thị trường giao dịch tiền mã hoá đầy cạnh tranh, việc lựa chọn một sàn không chỉ mang đến trải nghiệm giao dịch ổn định và hiệu quả mà còn liên tục cung cấp các quyền lợi bổ sung là điều vô cùng quan trọng. MEXC đã tổ chức một loạt sự kiện Futures toàn diện dành cho cả người dùng mới lẫn người dùng hiện tại. Các sự kiện này liên quan đến mọi giai đoạn của quá trình giao dịch. Dù bạn là người mới bắt đầu tham gia Futures hay là một nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm với tần suất giao dịch cao, đều có những phần thưởng phù hợp với từng nhu cầu khác nhau. Việc tham gia không chỉ mang lại cơ hội thu về lợi nhuận từ giao dịch mà còn giúp bạn nhận được tiền thưởng Futures , giảm phí và đủ điều kiện chia sẻ tổng phần thưởng.





Sự kiện → Sự kiện Futures trong thanh điều hướng. Bài viết này cung cấp tổng quan đầy đủ về các sự kiện Futures đang diễn ra trên MEXC, giúp người dùng hiểu cách tận dụng thêm quyền lợi song song với hoạt động giao dịch. Người dùng có thể xem các sự kiện này trên trang web chính thức của MEXC bằng cách vào mụctrong thanh điều hướng.









Sự kiện Nhận $10,000 tiền thưởng Futures được chia thành hai phần: Dành riêng cho người dùng mới và Nhiệm vụ nâng cao. Phần Dành riêng cho người dùng mới có yêu cầu tham gia thấp, giúp dễ dàng nhận phần thưởng hơn, trong khi các Nhiệm vụ nâng cao yêu cầu bạn phải tích luỹ khối lượng giao dịch nhất định trước khi có thể nhận phần thưởng.

















Lễ hội nhà giao dịch 0 phí là sự kiện do MEXC tổ chức, mang đến ưu đãi miễn phí giao dịch cho 100 cặp Futures. Không cần đăng ký tham gia. Người dùng sẽ tận hưởng phí Maker và Taker 0% khi giao dịch các cặp đủ điều kiện.





Lưu ý:

1) Trong thời gian sự kiện, các ưu đãi giảm phí từ chương trình khuyến mãi khác sẽ không áp dụng cho các cặp Futures thuộc sự kiện này.

2) Trong thời gian sự kiện, khối lượng giao dịch của các cặp Futures thuộc sự kiện sẽ không được tính vào các sự kiện Futures khác như Nhận $10,000, M-Day Futures, Super X-Game, Bảng xếp hạng Futures, Futures Hotspot, v.v.













M-Day là sự kiện đặc trưng của MEXC Futures, nơi người dùng giao dịch USDT-M hoặc Coin-M Futures có thể tham gia thử thách để nhận rương kỳ diệu miễn phí, với cơ hội nhận tiền thưởng Futures. Các khoản tiền thưởng này có thể được sử dụng làm ký quỹ và lợi nhuận tạo ra có thể rút.





Khi đạt khối lượng giao dịch 45,000 USDT, người dùng sẽ nhận được 1 rương kỳ diệu. Khối lượng giao dịch càng cao, người dùng càng nhận được nhiều rương và tăng xác suất mở được đá quý. Để biết chi tiết cách tham gia M-Day, vui lòng tham khảo Hướng dẫn tham gia M-Day?

















Đăng ký nhanh và giao dịch các cặp Futures được chỉ định trong thời gian sự kiện, người tham gia sẽ có cơ hội nhận tiền thưởng Futures. Futures Hotspot là sự kiện cho phép người dùng giao dịch các cặp Futures phổ biến. Bằng cách nhấnvà giao dịch các cặp Futures được chỉ định trong thời gian sự kiện, người tham gia sẽ có cơ hội nhận tiền thưởng Futures.

















Bảng xếp hạng Futures của MEXC xếp hạng người dùng theo PNL hàng ngày trong thời gian sự kiện. Top 200 người dùng (có khối lượng giao dịch Futures hàng ngày vượt 200,000 USDT) sẽ chia sẻ tổng phần thưởng, trong khi top 200 theo khối lượng giao dịch sẽ chia sẻ thêm một tổng thưởng bổ sung. Phần thưởng được phân bổ hàng ngày. Bảng xếp hạng Futures có các mốc theo ngày, tuần và tháng.









Super X-Game là một sự kiện Futures diễn ra định kỳ trên MEXC. Người dùng thực hiện giao dịch với đòn bẩy từ 21x trở lên sẽ được tự động tham gia. Trong phiên bản Super X-Game mới, mỗi mức khối lượng giao dịch sẽ tương ứng với phần thưởng khác nhau. Ngoài ra, tổng phần thưởng sẽ được xác định dựa trên số lượng người tham gia đủ điều kiện. Càng nhiều người tham gia, tổng thưởng càng lớn. Việc phân bổ tổng phần thưởng sẽ dựa trên bảng xếp hạng khối lượng giao dịch. Để biết chi tiết đầy đủ, vui lòng tham khảo điều khoản và điều kiện của sự kiện.













Lưu ý: Các quy tắc của sự kiện trên có thể thay đổi. Vui lòng tham khảo các quy tắc mới nhất trên trang sự kiện. MEXC toàn quyền giải thích cuối cùng.









Hệ sinh thái sự kiện Futures của MEXC tạo ra nhiều cơ hội phân tầng, phù hợp với mọi giai đoạn giao dịch. Dù là nhiệm vụ cơ bản dành cho người mới bắt đầu hay thử thách cạnh tranh cho các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm, mỗi sự kiện đều được thiết kế để mang lại giá trị gia tăng. Bằng cách xem xét kỹ các quy tắc sự kiện và tích hợp chúng vào kế hoạch giao dịch tổng thể, người tham gia có thể tối ưu hoá kết quả và nâng cao lợi nhuận dài hạn.





