Hướng dẫn tham gia M-Day?









M-Day là một sự kiện Futures đặc biệt trên MEXC. Khi tham gia M-Day, bạn có thể nhận miễn phí các rương kỳ diệu và nhận tiền thưởng Futures. Với mỗi 45,000 USDT khối lượng giao dịch, bạn sẽ nhận được một rương kỳ diệu. Giao dịch càng nhiều, bạn càng nhận được nhiều rương, và cơ hội tìm thấy đá quý càng cao.









Tham gia M-Day mang lại nhiều lợi ích:

Người dùng tìm được đá quý hoặc vàng có thể nhận được tiền thưởng Futures giá trị.

Tiền thưởng Futures có thể được dùng làm ký quỹ, và lợi nhuận tạo ra từ đó có thể rút được.

Người dùng không tìm được đá quý vẫn có thể chia sẻ tổng phần thưởng token riêng, được phân bổ theo tỷ lệ dựa trên số lượng rương kỳ diệu sở hữu.













Sự kiện và nhấn vào M-Day Futures để vào trang sự kiện M-Day. Truy cập trang web chính thức của MEXC và đăng nhập. Từ thanh điều hướng, chọn mụcvà nhấn vàođể vào trang sự kiện M-Day.





Tại trang M-Day Futures, cuộn xuống để xem trạng thái các sự kiện theo ngày. Tìm sự kiện M-Day Đang diễn ra và nhấn vào. Sau đó, nhấn nút Đăng ký ngay để tham gia.









Sau khi đăng ký thành công, thông báo Đăng ký thành công sẽ hiển thị.









Sau khi đăng ký thành công, nếu bạn tiếp tục giao dịch trong thời gian sự kiện và đáp ứng yêu cầu về khối lượng giao dịch, hệ thống sẽ tự động tăng số lượng rương của bạn, mà không cần phải đăng ký lại.





Khi kết quả được công bố, bạn có thể quay lại trang M-Day Futures để kiểm tra liệu mình có trúng thưởng hay không. Phần thưởng sẽ được phân bổ trong thời gian thanh toán.









1) Đăng nhập vào App MEXC và nhấn vào mục M-Day trên trang chủ.

2) Tại trang M-Day, cuộn xuống để xem trạng thái các sự kiện theo ngày. Tìm sự kiện M-Day Đang diễn ra và nhấn vào đó để thấy nút đăng ký. Nhấn Đăng ký ngay để tham gia.

3) Sau khi đăng ký thành công, thông báo Đăng ký thành công sẽ hiển thị.

4) Sau khi đăng ký, nếu bạn tiếp tục giao dịch trong thời gian sự kiện và đáp ứng yêu cầu để nhận rương kỳ diệu, hệ thống sẽ tự động cập nhật số lượng rương của bạn, mà không cần phải đăng ký lại.









Khi kết quả được công bố, bạn có thể quay lại trang M-Day Futures để kiểm tra liệu mình có trúng thưởng hay không. Phần thưởng sẽ được phân bổ trong thời gian thanh toán.





Là một sự kiện đặc trưng của MEXC, M-Day sẽ tiếp tục mang đến những quyền lợi độc quyền cho người dùng giao dịch Futures. Chào mừng bạn tham gia và tận hưởng trải nghiệm này.







