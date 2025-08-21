Hướng dẫn thiết lập cài đặt rút





Vấn đề bảo mật trong lĩnh vực tiền mã hoá luôn là mối quan tâm của cả sàn giao dịch và người dùng. Ảnh hưởng của sự cố Mt. Gox vẫn chưa chấm dứt, và các vụ trộm tiền mã hoá vẫn tiếp tục xảy ra. Để bảo vệ tài sản của người dùng, MEXC cung cấp xác thực hai yếu tố (2FA) và các cài đặt bảo mật nâng cao.





Khi thực hiện rút, bạn cần nhập mã xác minh Email, mã xác minh số điện thoại và mã Google Authenticator. Đây đều là các biện pháp bảo mật thuộc khuôn khổ xác thực hai yếu tố (2FA). Để đảm bảo an toàn cho tài khoản, bạn nên bật ít nhất một hình thức xác thực hai yếu tố. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách thiết lập Google Authenticator, bạn có thể tham khảo " Liên kết Google Authenticator ". Trong cài đặt bảo mật nâng cao, bạn có thể cài đặt rút để đảm bảo an toàn cho tài sản cá nhân.





Web





App









Trung tâm bảo mật. Cuộn xuống phần "Bảo mật nâng cao" và bên dưới bạn sẽ tìm thấy "Cài đặt bảo mật tài sản". Đăng nhập MEXC, di chuột qua biểu tượng người dùng ở góc trên bên phải trang chủ và chọn. Cuộn xuống phần "Bảo mật nâng cao" và bên dưới bạn sẽ tìm thấy "Cài đặt bảo mật tài sản".









"Cài đặt bảo mật tài sản" được chia thành ba tính năng: Rút nhanh, Whitelist rút và Chuyển nhanh DEX+.













Nhấn vào nút gạt ở bên phải của "Rút nhanh", chọn hạn mức rút/chuyển trong một lần không cần xác minh. Ở đây, chúng tôi sẽ sử dụng 500 USDT làm ví dụ. Nhấn vào Xác nhận.









Điền thông tin xác minh bảo mật và nhấn vào Xác nhận để bật Rút nhanh.





Vui lòng lưu ý việc xác minh sẽ dựa trên cài đặt xác thực hai yếu tố (2FA) mà bạn đã tự thiết lập. Trong ví dụ bên dưới, các phương thức xác minh khả dụng là xác minh Email, xác minh Google Authenticator và xác minh SMS qua số điện thoại.









Sau khi bật Rút nhanh, khi số lượng rút một lần của bạn nhỏ hơn 500 USDT, giao dịch sẽ không yêu cầu xác thực hai yếu tố (2FA) và khoản rút sẽ được hoàn tất trực tiếp.









Nhấn vào nút gạt ở bên phải của Whitelist rút và hoàn thành xác minh bảo mật để bật tính năng này.





Điều quan trọng cần lưu ý là trước khi bật whitelist rút, bạn có thể rút tài sản đến bất kỳ địa chỉ nào. Sau khi bật, bạn chỉ có thể rút về các địa chỉ trong whitelist.









Sau khi whitelist rút được bật thành công, nhấn vào Quản lý Địa chỉ Whitelist/Liên hệ để được chuyển hướng đến trang cài đặt Địa chỉ rút/Liên hệ.









Nhấn vào Thêm địa chỉ rút, chọn Địa chỉ bình thường, điền thông tin tiền mã hoá, mạng chuyển, địa chỉ rút và nhãn địa chỉ (tùy chọn). Sau đó, đánh dấu vào ô bên cạnh "Đặt làm địa chỉ trong whitelist" và nhấn vào Xác nhận.









Điền thông tin xác minh bảo mật và nhấn vào Xác nhận để hoàn tất việc thêm địa chỉ rút. Tương tự, việc xác minh sẽ dựa trên cài đặt xác thực hai yếu tố (2FA) mà bạn đã tự thiết lập.









Nếu bạn muốn thêm nhiều địa chỉ vào whitelist cùng lúc, bạn có thể nhấn vào Thêm hàng loạt. Trên trang "Thêm hàng loạt địa chỉ rút", điền thông tin tiền mã hoá, mạng chuyển, nhãn địa chỉ (tùy chọn), địa chỉ rút, Memo/Tag (tùy chọn) và bật tùy chọn "Whitelist". Sau khi đã thêm tất cả các địa chỉ, vui lòng nhấn Lưu.









Tính năng hạn chế bảo mật trong whitelist:





Khi whitelist rút được bật, tùy chọn Hạn chế bảo mật trong whitelist sẽ xuất hiện. Lưu ý:

Sau khi kích hoạt, việc rút đến địa chỉ mới được thêm vào whitelist sẽ yêu cầu thời gian chờ 24 giờ.

Nếu bạn tắt tính năng này sau khi bật, tài khoản sẽ cần đợi 24 giờ trước khi có thể rút lại.

Để bảo mật tài sản, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn bật tính năng này.













Nhấn vào nút gạt bên cạnh "Chuyển nhanh DEX+", nhập hạn mức mỗi lần chuyển không cần xác minh (1-2,000 USDT, ví dụ: 200 USDT), sau đó nhấn vào Xác nhận.





Điền thông tin xác minh bảo mật và nhấn vào Xác nhận một lần nữa để bật tính năng Chuyển nhanh DEX+.





Sau khi bật, các giao dịch token Mainnet nhỏ giữa tài khoản DEX+ và tài khoản Spot của bạn sẽ không còn yêu cầu xác minh bảo mật.













Trong App, nhấn vào biểu tượng người dùng ở góc trên cùng bên trái và chọn Trung tâm bảo mật. Sau đó, cuộn xuống cuối trang và chọn Cài đặt bảo mật tài sản.













1) Nhấn nút gạt ở bên phải của Whitelist, nhập mã xác minh để xác thực hai yếu tố và tính năng whitelist sẽ được bật. Sau khi bật, bạn chỉ có thể rút về các địa chỉ trong whitelist và không thể rút đến các địa chỉ khác.





2) Nếu bạn chưa có địa chỉ nào trong whitelist, vui lòng nhấn vào Quản lý địa chỉ rút bên dưới để vào trang thêm địa chỉ whitelist.





3) Nhấn vào Thêm địa chỉ.





4) Trong thanh tìm kiếm, nhập loại tiền mã hoá bạn muốn thêm. Chúng tôi sẽ dùng MX làm ví dụ.





5) Điền thông tin về loại tiền mã hoá, địa chỉ, chi tiết mạng, v.v. Sau đó, đánh dấu vào ô bên cạnh "Thêm vào whitelist" và nhấn vào Xác nhận thêm để hoàn tất.









Hạn chế bảo mật trong whitelist:





Khi whitelist rút được bật, tùy chọn Hạn chế bảo mật trong whitelist sẽ xuất hiện. Lưu ý:

Sau khi kích hoạt, việc rút đến các địa chỉ whitelist mới được thêm sẽ cần thời gian chờ 24 giờ.

Nếu bạn tắt tính năng này sau khi đã bật, tài khoản sẽ cần đợi 24 giờ trước khi có thể rút lại.

Để bảo mật tài sản, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn bật tính năng này.













Nhấn nút gạt ở bên phải mục "Rút nhanh", chọn hạn mức rút một lần không cần xác minh, nhấn Xác nhận, nhập mã xác minh để xác thực hai yếu tố và kích hoạt tính năng Rút nhanh. Hình ảnh bên dưới cho thấy hạn mức rút một lần không cần xác minh đang được thiết lập là 500 USDT.





Sau khi tính năng Rút nhanh được bật, các khoản rút nhỏ (như 500 USDT) đến địa chỉ trong whitelist sẽ không còn yêu cầu xác minh bảo mật, giúp quá trình rút diễn ra nhanh chóng.













Nhấn nút gạt bên cạnh "Chuyển nhanh DEX+", nhập hạn mức chuyển được thiết lập cho mỗi giao dịch (1-2,000 USDT, ví dụ: 200 USDT), sau đó nhấn Xác nhận.





Điền thông tin xác minh bảo mật và nhấn Xác nhận một lần nữa để bật tính năng Chuyển nhanh DEX+.





Sau khi bật, các giao dịch chuyển token Mainnet nhỏ giữa tài khoản DEX+ và tài khoản Spot của bạn sẽ không còn yêu cầu xác minh bảo mật.













Nếu bạn thường xuyên rút, cài đặt rút có thể nâng cao hiệu suất và bảo vệ tài sản của bạn một cách hiệu quả.





Tính năng Rút nhanh cho phép bạn rút trong phạm vi tài sản nhất định mà không yêu cầu 2FA và giúp bạn rút một cách nhanh chóng. Khi kết hợp với việc sử dụng whitelist rút, bạn có thể nhanh chóng rút tài sản về các địa chỉ được sử dụng thường xuyên mà không cần phải sao chép các địa chỉ này mỗi lần. Bạn chỉ cần gắn nhãn các địa chỉ này khi thiết lập whitelist.





Trong các tình huống sử dụng thực tế, nếu bạn có xu hướng đầu tư dài hạn, bạn có thể mua token mà bạn đầu tư trên MEXC rồi sử dụng tính năng whitelist để rút nhanh về các địa chỉ ví khác nhau. Nếu bạn thường xuyên thực hiện các khoản chuyển nhỏ đến một số địa chỉ nhất định, chẳng hạn như trả lương cho cộng tác viên, việc sử dụng tính năng Rút nhanh cũng có thể nâng cao hiệu suất của bạn.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin để tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và đầu tư một cách thận trọng. Mọi quyết định đầu tư và kết quả phát sinh đều hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người dùng.



