Câu hỏi thường gặp về giao dịch Futures









Futures Vĩnh cửu là một loại hợp đồng phái sinh khác với Futures truyền thống hoặc hợp đồng quyền chọn ở việc không có ngày hết hạn cố định. Điều này cho phép nhà giao dịch nắm giữ các vị thế vô thời hạn cho đến khi đóng theo cách thủ công hoặc bị thanh lý bắt buộc. Với Futures Vĩnh cửu, nhà giao dịch có thể tham gia hoặc thoát khỏi thị trường bất kỳ lúc nào. Trong giao dịch tiền mã hoá, Futures Vĩnh cửu là một phương thức giao dịch phổ biến.





Futures Vĩnh cửu có tính linh hoạt cao hơn, cho phép giao dịch với đòn bẩy và tham gia hoặc thoát khỏi thị trường bất kỳ lúc nào. Để hiểu rõ hơn về các khái niệm cơ bản của giao dịch Futures, bạn có thể tham khảo bài viết “ Giao dịch Futures là gì









Nhà giao dịch Spot sở hữu tài sản cơ sở, trong khi nhà giao dịch Futures giao dịch các hợp đồng đại diện cho giá trị của một loại tiền mã hoá cụ thể. Đây là sự khác biệt cơ bản nhất giữa hai loại này. Để tìm hiểu thêm, vui lòng tham khảo " Giao dịch Spot & Giao dịch Futures ".









Trên MEXC, phí giao dịch Futures cho Maker là 0% và Taker là 0.02%. Để biết mức phí mới nhất trên MEXC, vui lòng kiểm tra trang tỷ lệ phí trên trang web chính thức của MEXC.









Futures Vĩnh cửu trên MEXC cung cấp đòn bẩy có thể điều chỉnh từ 1x-500x, với hệ số đòn bẩy thay đổi tùy theo Futures.









Lấy phiên bản web làm ví dụ, trên trang giao dịch Futures, bạn có thể điều chỉnh chế độ ký quỹ (Isolated hoặc Cross) và hệ số đòn bẩy. Chọn loại lệnh, như lệnh Market, nhập số lượng, sau đó nhấn vào [Mở Long] hoặc [Mở Short]. Nếu người dùng dự đoán chính xác biến động giá, sẽ thu được lợi nhuận; nếu không, sẽ phải chịu tổn thất.





Trong cùng một thị trường Futures, nếu sử dụng Chế độ phòng hộ, bạn có thể nắm giữ cả vị thế Long và Short cùng lúc. Tuy nhiên, trong Chế độ một chiều, bạn không thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short. Để biết thông tin chi tiết về Chế độ một chiều và Chế độ phòng hộ, vui lòng tham khảo " Sự khác biệt giữa Chế độ một chiều và Chế độ phòng hộ ".













Giao dịch Futures trên MEXC hiện hỗ trợ năm loại lệnh: Lệnh Limit, Market, Trigger, Trailing Stop và Post Only. Bạn có thể đọc " Hướng dẫn đặt các loại lệnh Futures " để biết thông tin chi tiết về các loại lệnh này.









PNL chưa thực hiện được tính toán dựa trên giá hợp lý và không bao gồm phí, tỷ lệ Funding, v.v., và chỉ mang tính tham khảo. Ngược lại, PNL đã thực hiện được tính toán dựa trên giá khớp lệnh thực tế, trừ đi phí, tỷ lệ Funding và các chi phí khác. Do đó, đều có sự khác biệt giữa PNL chưa thực hiện và đã thực hiện.









Sự khác biệt giữa Futures Vĩnh cửu và Futures truyền thống là Futures Vĩnh cửu không có ngày hết hạn. Do đó, nhà giao dịch có thể nắm giữ vị thế vô thời hạn, trừ khi bị thanh lý. Để đảm bảo giá thị trường của Futures Vĩnh cửu không lệch khỏi giá Spot, cần có một cơ chế neo giá của Futures Vĩnh cửu vào giá Spot. Do đó, cơ chế tỷ lệ Funding phát huy tác dụng trong trường hợp này.





Mục đích chính của tỷ lệ Funding là cho phép thị trường tự điều chỉnh bằng cách trao đổi định kỳ phí Funding giữa các vị thế Long và Short, do đó neo giá thị trường Futures Vĩnh cửu vào giá Spot. MEXC không tính bất kỳ khoản phí Funding nào đối với người dùng; thay vào đó, phí Funding được thanh toán giữa những người dùng nắm giữ vị thế.





Thông thường, Futures Vĩnh cửu trên MEXC thanh toán phí Funding sau mỗi 8 giờ, vào lúc 07:00 (Giờ VN), 15:00 (Giờ VN) và 23:00 (Giờ VN). Để biết thêm thông tin về việc điều chỉnh tần suất thanh toán tỷ lệ Funding, vui lòng kiểm tra phần [ Thông báo Futures ] trong [Trung tâm trợ giúp].





Để tìm hiểu thêm về tỷ lệ Funding, bạn có thể đọc " Giải thích về tỷ lệ Funding ".













Hợp đồng kỳ hạn - Forward contract (USDT-M Futures)

Vị thế Long = (Giá đóng - Giá mở trung bình) * Số lượng vị thế nắm giữ * Kích thước Futures

Vị thế Short = (Giá mở trung bình - Giá đóng) * Số lượng vị thế nắm giữ * Kích thước Futures





Hợp đồng nghịch đảo - Inverse contract (Coin-M Futures)

Vị thế Long = (1 / Giá mở trung bình - 1 / Giá đóng trung bình) * Số lượng vị thế nắm giữ * Kích thước Futures

Vị thế Short = (1 / Giá đóng trung bình - 1 / Giá mở trung bình) * Số lượng vị thế nắm giữ * Kích thước Futures









Hợp đồng kỳ hạn - Forward contract (USDT-M Futures)

Vị thế Long = (Giá hợp lý - Giá mở trung bình) * Số lượng vị thế nắm giữ * Kích thước Futures

Vị thế Short = (Giá mở trung bình - Giá hợp lý) * Số lượng vị thế nắm giữ * Kích thước Futures





Hợp đồng nghịch đảo - Inverse contract (Coin-M Futures)

Vị thế Long = (1 / Giá mở trung bình - 1 / Giá hợp lý) * Số lượng vị thế nắm giữ * Kích thước Futures

Vị thế Short = (1 / Giá hợp lý - 1 / Giá mở trung bình) * Số lượng vị thế nắm giữ * Kích thước Futures









Điều kiện thanh lý: Ký quỹ vị thế + PNL chưa thực hiện ≤ Ký quỹ duy trì, khi này thanh lý sẽ xảy ra.





Vị thế Long: Giá thanh lý = (Ký quỹ duy trì - Ký quỹ vị thế + Giá mở trung bình * Số lượng * Kích thước Futures) / (Số lượng * Kích thước Futures)

Vị thế Short: Giá thanh lý = (Giá mở trung bình * Số lượng * Kích thước Futures - Ký quỹ duy trì + Ký quỹ vị thế) / (Số lượng x Kích thước Futures)









Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.