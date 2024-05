Hướng dẫn sử dụng các chế độ trong giao dịch Futures

MEXC cung cấp cho các nhà giao dịch Futures năm loại lệnh: lệnh Limit, lệnh Market, lệnh Trigger, lệnh Trailing Stop và lệnh Post Only. Mỗi loại lệnh có các tính năng riêng biệt. Nhà giao dịch có thể chọn các phương thức đặt lệnh khác nhau dựa trên sở thích cá nhân và mục tiêu giao dịch.









Lệnh Limit cho phép người dùng đặt giá đặt lệnh và lệnh sẽ được thực hiện ở mức giá được chỉ định hoặc ở mức giá tốt hơn.





Khi đặt lệnh Limit, nếu trong sổ lệnh có lệnh khớp hoặc tốt hơn giá đặt lệnh được chỉ định thì lệnh Limit sẽ được thực hiện ngay lập tức ở mức giá tốt nhất. Trong trường hợp không có lệnh trong sổ lệnh hoặc vượt quá mức giá hiện có, lệnh Limit sẽ được thêm vào sổ lệnh và chờ thực hiện, từ đó làm tăng độ sâu thị trường.









Ưu điểm của lệnh Limit: Đảm bảo thực hiện ở mức giá được chỉ định hoặc tốt hơn.





Nhược điểm của lệnh Limit: Có thể cần đợi một khoảng thời gian để lệnh được khớp và lệnh Limit không đảm sẽ được thực hiện.









Lệnh Limit thường phù hợp với người dùng muốn mua hoặc bán ở một mức giá cố định cụ thể. Sau đây là hai tình huống phổ biến khi sử dụng lệnh Limit.





Tình huống 1: A là một nhà giao dịch Futures và giá BTC Futures hiện tại là 40,000 USDT. Nếu A đặt mục tiêu mua ở mức 39,000 USDT, việc chọn lệnh Limit cho phép thực hiện khi giá giảm xuống hoặc dưới 39,000 USDT.





Tình huống 2: Giá Futures BTC hiện tại là 40,000 USDT. A có thể chọn lệnh Limit nếu có ý định bán ở mức 41,000 USDT. Lệnh Limit sẽ được kích hoạt và thực hiện khi giá đạt hoặc vượt 41,000 USDT.









Khi sử dụng lệnh Limit, điều quan trọng cần lưu ý là có ba khung thời gian: GTC (Khớp lệnh cho đến khi bị hủy), IOC (Khớp ngay lập tức hoặc Hủy) và FOK (Khớp lệnh hoặc Hủy).





GTC (Good 'til Cancelled): Lệnh này vẫn có hiệu lực cho đến khi được khớp toàn bộ hoặc bị hủy.





IOC (Immediate or Cancel): Nếu lệnh này không thể được khớp ngay lập tức ở mức giá đã chỉ định thì phần chưa khớp sẽ bị hủy.





FOK (Fill or Kill):Nếu lệnh này không thể được khớp toàn bộ ngay lập tức thì nó sẽ bị hủy hoàn toàn.









Ở trang Web:





Truy cập vào trang giao dịch Futures. Chọn [Limit], nhập "Giá" và "Số lượng", sau đó nhấp vào [Mở Long] hoặc [Mở Short]









App





Truy cập trang giao dịch Futures. Chọn [Limit], nhập "Giá" và "Số tiền", sau đó nhấn vào [Mở Long] hoặc [Mở Short].

















Lệnh Market là loại lệnh dùng để mua hoặc bán nhanh với giá tốt nhất trên thị trường hiện tại.









Ưu điểm của lệnh Market: Người dùng không cần phải tự đặt giá, cho phép thực hiện lệnh nhanh chóng.





Nhược điểm của lệnh Market: Mặc dù các lệnh Market đảm bảo thực hiện lệnh nhanh chóng, nhưng chúng không thể đảm bảo giá khớp lệnh do biến động thị trường. Điều này có thể dẫn đến sai lệch so với giá thực hiện dự kiến. Để giải quyết tình huống như vậy, người dùng có thể bật tính năng bảo vệ giá. Tính năng bảo vệ giá dùng để ngăn chặn việc kích hoạt bất thường các lệnh chốt lời và cắt lỗ trong thời kỳ thị trường biến động mạnh, giảm tổn thất tiềm ẩn.









Lệnh Market thường phù hợp để mua hoặc bán nhanh chóng theo giá thị trường hiện tại. Sau đây là hai tình huống phổ biến mà lệnh Market thường được sử dụng.





Tình huống 1: Khi giá Futures BTC tăng nhanh trên 40,000 USDT và A muốn mua ngay lập tức theo tỷ giá thị trường hiện tại, có thể chọn lệnh Market để thuận lợi giao dịch nhanh chóng.





Tình huống 2: Giá Futures BTC hiện giảm xuống dưới 39,000 USDT và A muốn bán nhanh chóng. A sẵn sàng thực hiện theo giá thị trường Futures BTC ngay lập tức, vì vậy A có thể chọn lệnh thị trường để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán.









Tại trang Web





Truy cập trang giao dịch Futures, chọn [Market], nhập số lượng và nhấp vào [Mở Long] hoặc [Mở Short].









Tại App





Truy cập trang giao dịch Futures, chọn [Market], nhập số lượng và nhấp vào [Mở Long] hoặc [Mở Short].

















Người dùng có thể đặt trước giá kích hoạt, giá và số lượng. Khi giá thị trường đạt đến giá kích hoạt, hệ thống sẽ tự động thực hiện lệnh ở mức giá được chỉ định. Không có tình trạng đóng băng vị thế hoặc ký quỹ cho đến khi lệnh kích hoạt được kích hoạt thành công.









Ưu điểm của lệnh Trigger: Nó giúp giảm thời gian theo dõi thị trường trong quá trình giao dịch, cho phép người dùng lên kế hoạch trước các điểm mua và bán, từ đó giúp đảm bảo lợi nhuận hoặc giảm thiểu tổn thất trong giao dịch.





Nhược điểm của lệnh Trigger:Lệnh kích hoạt không được đảm bảo sẽ kích hoạt thành công. Nó có thể không thực hiện được vì những lý do như giới hạn vị thế hoặc số tiền ký quỹ không đủ.









Lệnh Trigger thường được sử dụng để đặt trước giá vào lệnh hoặc đóng lệnh. Dưới đây là hai tình huống phổ biến khi sử dụng lệnh Trigger.





Tình huống 1: A muốn đặt dừng lỗ để thoát lệnh. Trong khi giữ vị thế Long Futures BTC với giá mở trung bình là 40,000 USDT, A nhận thấy mức hỗ trợ gần là 39,000 USDT. Lo ngại rằng việc phá vỡ hỗ trợ này có thể dẫn đến giá sẽ giảm hơn nữa, A chọn đặt mức dừng lỗ ở mức 39,000 USDT cho lệnh này. A định cài đặt "Giá kích hoạt" là 39,000 USDT và "Giá bán" là giá thị trường 39,000 USDT hoặc giá dưới 39,000 USDT. Nếu giá giảm xuống 39,000 USDT, lệnh dừng lỗ sẽ được kích hoạt, thực hiện lệnh đóng vị thế Long ở mức 39,000 USDT.





Tình huống 2: JJanice muốn mở một vị thế Long. Với giá thị trường hiện tại Futures BTC là 39,000 USDT, Janice tin rằng nếu giá tăng trên 40,000 USDT thì sẽ có xu hướng tăng đáng kể. Trong trường hợp này, cô ấy có thể sử dụng một lệnh để lên kế hoạch để mua, đặt "Giá kích hoạt" ở mức 40,000 USDT và "Giá mua" là giá thị trường là 40,000 USDT hoặc giá trên 40,000 USDT. Nếu giá tăng lên 40,000 USDT, lệnh sẽ được kích hoạt, thực hiện lệnh mua theo giá thị trường.









Khi sử dụng lệnh Trigger, điều quan trọng cần lưu ý là ba loại giá kích hoạt: Last price (Giá mới nhất), Fair price (Giá hợp lý) và Index price (Giá chỉ số).





Giá mới nhất: Đề cập đến giá thực hiện theo thời gian thực trong sổ lệnh giao dịch Futures của MEXC.





Giá hợp lý: Giá hợp lý là một cơ chế được đưa ra nhằm ngăn chặn tổn thất cho người dùng MEXC do biến động thị trường bất thường trên các nền tảng riêng lẻ. Nó được tính toán bằng cách tính trọng số dữ liệu giá từ các sàn giao dịch lớn, cung cấp sự phản ánh công bằng hơn về giá thị trường thực.





Giá chỉ số: MEXC chọn giá từ nhiều thị trường Spot chính thống, ấn định các trọng số khác nhau cho từng thành phần và tính giá chỉ số tương ứng.









Tại trang Web





Truy cập trang giao dịch Futures, chọn [Trigger], nhập "Giá kích hoạt", "Giá" và "Số lượng", sau đó nhấp vào [Mở Long] hoặc [Mở Short].









Tại App





Truy cập trang giao dịch Futures, chọn [Trigger], nhập "Giá kích hoạt", "Giá" và "Số lượng", sau đó nhấn vào [Mở Long] hoặc [Mở Short].

















Lệnh Trailing stop là một lệnh chiến lược gửi lệnh đặt trước của nhà giao dịch lên thị trường trong trường hợp thị trường có sự thoái lui. Khi giá thị trường Futures đáp ứng các điều kiện kích hoạt và biên độ thoái lui do người dùng xác định, lệnh sẽ được kích hoạt.





Tính toán kích hoạt cụ thể: Đối với lệnh Short, giá kích hoạt thực tế = Mức cao nhất mọi thời đại (ATH) - biên độ thoái lui (khoảng cách giá) hoặc ATH * (1 - %biên độ thoái lui) (tỷ lệ). Đối với lệnh Long, giá kích hoạt thực tế = Thấp nhất mọi thời đại (ATL) + Biên độ thoái lui hoặc ATL * (1 + % Biên độ thoái lui).





Tương tự, người dùng có thể chọn giá kích hoạt cho lệnh này. Giá kích hoạt đóng vai trò là điều kiện kích hoạt cho lệnh Trailing stop. Khi giá đạt hoặc vượt quá giá kích hoạt, lệnh sẽ có hiệu lực. Chỉ sau khi kích hoạt, hệ thống mới bắt đầu tính toán giá kích hoạt thực tế. Nếu giá kích hoạt được để trống, lệnh sẽ có hiệu lực ngay sau khi đặt. Giá kích hoạt cho lệnh Trailing stop còn được phân loại thành giá mới nhất, giá hợp lý và giá chỉ số.









Ưu điểm của lệnh Trailing Stop: Kiểm soát lợi nhuận và khả năng lặp lại trong chiến lược giao dịch.





Nhược điểm của lệnh Trailing Stop: Khó khăn trong việc thiết lập biên độ thoái lui do sự biến động đáng kể trong thị trường tiền mã hóa.









Lệnh Trailing Stop thường được sử dụng để mua trong quá trình phục hồi từ điểm thấp hoặc bán trong thời gian pullback sau khi đạt đến đỉnh. Sau đây là hai ví dụ về các tình huống áp dụng lệnh Trailing Stop.





Tình huống 1: A tham gia vào một giao dịch mua. Nếu giá thị trường Futures BTC giảm xuống còn 39,000 USDT, A dự đoán thị trường sẽ tiếp tục giảm, nhưng khả năng phục hồi khoảng 37,000 USDT. Kế hoạch của A là mua một số lượng cụ thể khi đà phục hồi đạt 1%, A đặt giá kích hoạt cho lệnh Trailing Stop là 37,000 USDT, với độ lệch theo dõi là 1%. Hướng lệnh để mở một vị thế Long trong lệnh Trailing Stop.





Tình huống 2: A quyết định bán trong giai đoạn điều chỉnh sau khi thị trường đạt đỉnh. Nếu giá thị trường hiện tại của Futures BTC tăng lên 40,000 USDT, A dự đoán thị trường sẽ tiếp tục tăng, nhưng khả năng điều chỉnh khoảng 42,000 USDT. Kế hoạch của A là bán một số lượng cụ thể khi điều chỉnh đạt 1%, A đặt giá kích hoạt cho lệnh Trailing Stop là 42,000 USDT, với độ lệch theo dõi là 1%. Hướng lệnh để mở một vị thế Short trong lệnh Trailing Stop.









Tại trang Web





Truy cập trang giao dịch Futures. Chọn [Trailing Stop] - nhập "Biên độ thoái lui" và "Số lượng" - nhấp vào [Mở Long] hoặc [Mở Short].









Tại App





Truy cập vào trang giao dịch Futures, chọn [Trailing Stop] - nhập "Tỷ lệ" và "Số lượng" - nhấp vào [Mở Long] hoặc [Mở vị Short].

















Post Only là lệnh không được khớp ngay lập tức trên thị trường, đảm bảo rằng người dùng vẫn là Maker. Nếu lệnh khớp ngay lập tức thì lệnh Post only sẽ tự động bị hủy.





Maker là người đặt lệnh Limit, chỉ định giá, số lượng và chờ người dùng khác khớp lệnh tương ứng. Maker cung cấp thanh khoản cho thị trường. Ngược lại, Taker là người dùng có lệnh khớp với các lệnh Limit và Market có sẵn trên thị trường, tiêu thụ thanh khoản của thị trường.









Ưu điểm của lệnh Post Only: Trong giao dịch Futures trên MEXC, phí giao dịch của lệnh Maker thấp hơn đáng kể so với lệnh Taker. Việc sử dụng lệnh Post Only đảm bảo phí giao dịch 0%.





Nhược điểm của lệnh Post Only: Lệnh Post Only chỉ đặt lệnh mà không chủ động khớp các lệnh sẵn có trên thị trường, vì vậy không đảm bảo việc khớp lệnh ngay lập tức.









Nhà cung cấp thanh khoản thường sử dụng lệnh Post Only như một phương tiện để gia tăng thu nhập từ phí. Sau đây là hai trường hợp sử dụng lệnh Post Only phổ biến.





Tình huống 1: Giả sử A nghĩ giá BTC sẽ tăng, và giá thị trường hiện tại là 40,000 USDT. Nếu A đặt mua ở giá 39,000 USDT, thấp hơn mức giá hiện tại là 40,000 USDT, lệnh sẽ không được thực hiện ngay lập tức. Trong trường hợp này, lệnh của A được đặt thành công, chỉ định A là Maker. Tuy nhiên, nếu A đặt giá mua ở mức 41,000 USDT, vượt mức giá hiện tại là 40,000 USDT, lệnh sẽ bị hủy ngay lập tức để đảm bảo A vẫn là Maker.





Tình huống 2: Giả sử A nghĩ giá BTC sẽ giảm, và giá thị trường hiện là 40,000 USDT. Nếu A đặt giá bán ở mức 41,000 USDT, vượt qua mức 40,000 USDT hiện tại, lệnh sẽ không được thực hiện ngay. Trong trường hợp này, lệnh của A được đặt thành công, chỉ định A là Maker. Tuy nhiên, nếu A đặt giá bán ở mức 39,000 USDT, dưới mức 40,000 USDT hiện tại, lệnh sẽ bị hủy ngay lập tức để đảm bảo A vẫn là Maker.









Tại trang Web Truy cập trang giao dịch Futures, chọn [Post Only] - nhập "Giá" và "Số lượng" - sau đó nhấn vào "Mở Long" hoặc "Mở Short".









App





Truy cập trang giao dịch Futures, chọn [Post Only] - nhập "Giá" và "Số lượng" - sau đó nhấp vào [Mở Long] hoặc [Mở Short].









Thông tin trên bao gồm các định nghĩa, ưu và nhược điểm, tình huống sử dụng và quy trình cụ thể của năm loại lệnh trong giao dịch Futures trên MEXC. Tùy theo nhu cầu cụ thể mà bạn có thể lựa chọn loại lệnh phù hợp nhất. Hãy thử xem!