Phân tích Cơ Bản Trong Giao Dịch





Phân tích cơ bản là nền tảng thực sự của đầu tư và có thể áp dụng cho tất cả các loại tài sản. Trong thị trường tài chính truyền thống, phân tích cơ bản đề cập đến việc đánh giá giá trị nội tại của tài sản và phân tích các yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá trong tương lai. Phân tích này dựa trên các yếu tố kinh tế vĩ mô, yếu tố kinh tế vi mô, báo cáo tài chính và xu hướng của ngành tiền mã hóa. Phân tích cơ bản có thể được phân loại thành hai cách tiếp cận chính: Từ trên xuống và từ dưới lên.





Phân tích cơ bản cho tiền mã hóa có chút khác biệt so với phân tích thị trường tài chính truyền thống và không được phát triển. Trong phân tích cơ bản về tiền mã hóa, thường sử dụng các phương thức sau: ①Số liệu On-chain ②Phân tích Dự án ③Phân tích Token. Ba phương pháp này có thể áp dụng cho cả giao dịch Spot và giao dịch Futures.









① Địa chỉ hoạt động





Phân tích số lượng địa chỉ hoạt động trên mạng blockchain cung cấp thông tin chi tiết về sự tham gia của người dùng. Số lượng địa chỉ hoạt động ngày càng tăng theo thời gian cho thấy cơ sở người dùng ngày càng tăng, đây có thể được coi là một dấu hiệu tích cực để nắm giữ tài sản của dự án. Ngược lại, việc giảm địa chỉ hoạt động có thể cho thấy cơ sở người dùng đang giảm, điều này có thể khiến các nhà đầu tư giảm nắm giữ tài sản của dự án. Phân tích địa chỉ hoạt động liên quan đến việc theo dõi số lượng địa chỉ duy nhất gửi hoặc nhận tài sản trên mạng hàng ngày hoặc hàng tuần. Điều cần thiết là xem xét tốc độ thay đổi của các địa chỉ hoạt động theo thời gian và so sánh với các chỉ số khác, chẳng hạn như khối lượng giao dịch. Theo dõi các địa chỉ đang hoạt động trên blockchain nói chung có thể được thực hiện thông qua việc sử dụng blockchain explorer dành riêng cho dự án đó, chẳng hạn như Etherscan cho Ethereum.





② Tỷ lệ mã Hash





Cần lưu ý rằng số liệu tỷ lệ mã Hash chỉ áp dụng cho tiền mã hóa dựa trên cơ chế đồng thuận Proof-of-Work (PoW), chẳng hạn như Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, v.v. Trong mạng PoW, các công cụ khai thác chịu trách nhiệm xác thực các giao dịch và bảo mật mạng thông qua tính toán mật mã. Thực hiện giải các câu đố toán học phức tạp bằng máy tính mạnh để hoàn thành nhiệm vụ này. Dữ liệu mã Hash đại diện cho các giải pháp được tìm thấy cho mỗi câu đố và do đó, tỷ lệ mã Hash là thước đo tổng công suất tính toán dành cho việc xử lý các giao dịch. Một mạng an toàn sẽ có tỷ lệ mã Hash cao hơn. Ví dụ: Trong trường hợp của Bitcoin, như được hiển thị trong biểu đồ bên dưới, tỷ lệ mã Hash có mối tương quan thuận với độ khó khai thác của Bitcoin và sẽ thay đổi theo biến động giá.





Nguồn dữ liệu: Bitinfocharts





③ Tổng giá trị tài sản bị khóa (TVL)





Tổng giá trị tài sản bị khóa (TVL) là một số liệu cụ thể được sử dụng để đo lường hiệu suất của dự án tài chính phi tập trung (DeFi). TVL là viết tắt của Total Value Locked và đề cập đến tổng giá trị của tài sản tiền mã hóa mà người dùng đã stake hoặc khóa trong nền tảng DeFi. Các nhà đầu tư có thể sử dụng dữ liệu TVL để so sánh tốc độ tăng trưởng của các dự án DeFi khác nhau. Nói chung, TVL cao hơn cho thấy mức độ phổ biến và sự quan tâm đến dự án cao hơn, trong khi TVL thấp hơn cho thấy sự chú ý của thị trường thấp hơn. DeFiLlama là một nguồn tốt để nghiên cứu TVL.









① Whitepaper





Whitepaper là tài liệu nền tảng của một dự án được sử dụng để giải thích nền tảng, nguyên tắc, sự phát triển, thành phần đội ngũ, lộ trình dự án và các yếu tố quan trọng khác. Do đó, whitepaper giống như một kế hoạch kinh doanh cho dự án và đóng vai trò cốt lõi trong các nỗ lực gây quỹ của dự án. Trong bối cảnh của các dự án blockchain, whitepaper là một thông báo chính thức giới thiệu mô hình kinh doanh, khả năng kỹ thuật, chuyên môn của đội ngũ và triển vọng trong tương lai của dự án. Cũng là cơ sở thiết yếu để đánh giá chất lượng và tiềm năng của dự án.





② Bối cảnh đội ngũ





Bối cảnh đội ngũ là một thành phần thiết yếu của phân tích dự án. Thứ nhất, nếu đội ngũ đã có kinh nghiệm trước đây trong việc phát triển các sản phẩm tương tự hoặc có thành tích về các dự án thành công, thì điều đó có thể làm tăng sự tin tưởng của các nhà đầu tư. Thứ hai, sự hiện diện của các nhà lãnh đạo ngành tiền mã hóa trong đội ngũ là rất quan trọng. Ví dụ: Ethereum có Vitalik Buterin, một nhân vật nổi bật trong ngành tiền mã hóa và YFI có Andre Cronje, một chuyên gia công nghệ được công nhận. Việc có những nhà lãnh đạo nổi tiếng trong ngành tham gia vào một dự án thường cho thấy tiềm năng của dự án đó là một dự án chất lượng cao. Thứ ba, nền tảng của nhà đầu tư là một yếu tố quan trọng khác cần xem xét. Các nhà đầu tư mạnh và có uy tín có thể cung cấp cho dự án sự hỗ trợ kỹ thuật, thu hút nhân tài và tiếp cận các nguồn lực trong ngành. Một số nhà đầu tư tiền điện tử có uy tín bao gồm Andreessen Horowitz (a16z), Multicoin Capital và DCG (Đội ngũ tiền kỹ thuật số).





③ Đối thủ cạnh tranh





Trước khi đầu tư vào một dự án, bạn nên hiểu rõ vấn đề mà dự án nhắm đến để giải quyết hoặc hướng dự định theo đuổi. Nếu dự án không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong lĩnh vực của mình, thì có thể chỉ ra một dự án đổi mới có tiềm năng trở thành người dẫn đầu thị trường trong tương lai. Trong những trường hợp như vậy, việc định giá token của dự án có thể có tiềm năng đáng kể. Tuy nhiên, nếu có các đối thủ cạnh tranh trong cùng lĩnh vực, điều cần thiết là phải đánh giá các đối thủ cạnh tranh này được đánh giá như thế nào trong ngành. Sau đó, xem xét các yếu tố như nền tảng của đội ngũ dự án, các nhà đầu tư tham gia và mức độ đổi mới, có thể ước tính sơ bộ về giá trị thị trường tiềm năng của dự án.





④ Phân tích tin tức





Tin tức cũng có thể tác động đáng kể đến biến động giá của token dự án. Sự kiện thiên nga đen, chẳng hạn như một vi phạm bảo mật lớn trong dự án DeFi, có thể dẫn đến sự sụt giảm đáng kể về giá token. Mặt khác, những tin tức tích cực, chẳng hạn như SEC xác định rằng XRP không phải là chứng khoán, có thể dẫn đến giá token tăng đáng kể. Ngoài ra, dữ liệu kinh tế vĩ mô cũng có thể ảnh hưởng đến sự biến động giá của tiền mã hóa ở một mức độ nhất định. Do đó, điều cần thiết là luôn cảnh giác với tin tức dự án và dữ liệu kinh tế vĩ mô để chuẩn bị cho bất kỳ sự kiện thiên nga đen nào.





Lưu ý: Bạn có thể xem tin tức về tiền mã hóa và dữ liệu kinh tế vĩ mô trên website MEXC. Nhấp vào [Thị trường] ở góc trên cùng bên trái - [Dữ liệu vĩ mô] để vào trang.













① Vốn hóa thị trường và Vốn hóa pha loãng (FDV)





Có một sự khác biệt đáng kể giữa vốn hóa thị trường và Vốn hóa pha loãng (FDV) của một dự án tiền mã hóa. FDV đề cập đến tổng giá trị thị trường của giao thức khi tất cả các token đang được lưu hành. Đối với những người có ý định nắm giữ tài sản của một dự án lâu dài, hiểu được sự khác biệt này có thể rất có giá trị. Nếu có sự khác biệt lớn giữa giới hạn thị trường và FDV của một dự án, điều đó có nghĩa là một số lượng lớn token vẫn chưa được đưa vào lưu thông. Do đó, các nhà đầu tư nên lưu ý rằng một khi những token mới này tham gia vào thị trường, thì có thể dẫn đến áp lực bán đáng kể.





Các dự án mới ra mắt thường phải đối mặt với tình huống này vì nguồn cung lưu hành thường chỉ là một phần nhỏ trong tổng cung. Ví dụ: Khi Curve phát hành token CRV, giá giao dịch của token đạt $15-$20 và FDV của giao thức vượt quá $50 tỷ. Mức định giá này thậm chí còn cao hơn cả Ethereum vào thời điểm đó! Rõ ràng, việc định giá quá cao như vậy là không hợp lý và thị trường có thể sẽ trải qua một đợt suy thoái tự điều chỉnh. Mặt khác, một dự án bị định giá thấp có thể kích hoạt xu hướng tăng giá của token.





② Cơ chế kiếm và đốt





Whitepaper của một dự án thường phác thảo cơ chế kiếm và đốt token. Nói chung, việc tham gia vào các hoạt động của dự án và stake token dự án có thể kiếm thêm token. Cơ chế đốt được thiết kế để kiểm soát tổng cung của token và tránh lạm phát. Các phương pháp đốt phổ biến bao gồm mua lại token và đốt phí từ các giao dịch. Trước khi đầu tư vào một dự án, điều cần thiết là phải hiểu cơ chế kiếm và đốt để tránh các yếu tố bất lợi như tạo token không giới hạn.









Phân tích cơ bản thực sự rất quan trọng trong thị trường tiền mã hóa và có thể bổ sung cho những hạn chế của phân tích kỹ thuật. Đó là một trong những kỹ năng cần thiết mà các nhà đầu tư phải nắm vững. Khi đưa ra quyết định đầu tư hoặc nắm giữ token của một dự án cụ thể, bạn nên có hiểu biết toàn diện về các nguyên tắc cơ bản của dự án. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là đôi khi ngay cả với các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ, token của dự án có thể không tăng giá đáng kể. Trong những trường hợp như vậy, nên kết hợp phân tích cơ bản với phân tích kỹ thuật để có cách tiếp cận đầu tư toàn diện hơn.







