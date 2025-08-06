Hướng dẫn sử dụng phân tích cơ bản trong giao dịch Futures: 5 chỉ báo quan trọng để xây dựng chiến lược sinh lời

Giao dịch Futures khác biệt lớn so với giao dịch Spot ở chỗ cung cấp đòn bẩy cao, rủi ro cao và tiềm năng lợi nhuận cao, khiến đây trở thành lựa chọn phổ biến đối với các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, rào cản gia nhập cao và nguy cơ thua lỗ lớn cũng đồng nghĩa với việc nhiều người tham gia không thể tạo ra lợi nhuận. Để giao dịch hiệu quả trong môi trường này, bạn cần hiểu rõ tài sản cơ sở và áp dụng phân tích cơ bản nhằm giảm thiểu rủi ro và tối ưu hoá lợi nhuận.





Trong thị trường tiền mã hoá, đòn bẩy cao và biến động mạnh của giao dịch Futures tiếp tục thu hút đông đảo nhà đầu tư. Tuy nhiên, lợi nhuận cao thường đi kèm với rủi ro lớn. Việc chỉ dựa vào các tín hiệu kỹ thuật - như mô hình nến hoặc đường trung bình động - thường không đủ để đạt được lợi nhuận bền vững. Để cải thiện tỷ lệ thắng, việc nắm rõ các yếu tố cốt lõi của tài sản cơ sở là yếu tố then chốt.





Bài viết này sẽ giới thiệu năm chỉ báo quan trọng trong phân tích cơ bản và cách áp dụng vào chiến lược giao dịch Futures, giúp bạn xây dựng nền tảng vững chắc để đưa ra các quyết định đầu tư dài hạn và có cơ sở.









Phân tích cơ bản trong bối cảnh giao dịch Futures đề cập đến việc đánh giá giá trị nội tại và tiềm năng tăng trưởng của một tài sản tiền mã hoá bằng cách xem xét dữ liệu cốt lõi của dự án và các chỉ số trên chuỗi. Phương pháp phân tích này giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định có cơ sở về thời điểm mở vị thế. Các yếu tố thường được xem xét bao gồm các chỉ số trên chuỗi và dữ liệu liên quan đến token.





Khác với phân tích kỹ thuật – vốn tập trung vào các biến động giá ngắn hạn, phân tích cơ bản hướng tới giá trị dài hạn và tính bền vững. Đây là phương pháp đặc biệt hữu ích trong việc xây dựng và quản lý các vị thế trung và dài hạn. Thông qua phân tích cơ bản, nhà giao dịch có thể xác định các tài sản đang bị định giá thấp hoặc cao, từ đó tối ưu thời điểm vào lệnh Long hoặc Short, nâng cao hiệu quả tổng thể của chiến lược giao dịch.













Nhiều nhà giao dịch Futures thường dựa chủ yếu vào phân tích kỹ thuật - như mô hình nến hoặc mối quan hệ giữa khối lượng và giá - để xác định cơ hội giao dịch. Tuy các công cụ kỹ thuật được sử dụng phổ biến, nhưng không phải lúc nào cũng chính xác và đôi khi có thể tạo tín hiệu nhiễu. Về bản chất, phân tích kỹ thuật dựa trên hành vi giá trong quá khứ và phát hiện các mô hình hoặc xu hướng có khả năng lặp lại cao. Tuy nhiên, điều này khiến phân tích kỹ thuật mang tính trễ - nhà giao dịch thường chỉ phản ứng khi xu hướng đã hình thành.









Phân tích kỹ thuật có giới hạn và không phải lúc nào cũng đưa ra tín hiệu đáng tin cậy. Phân tích cơ bản giúp khắc phục hạn chế này bằng cách mang lại góc nhìn tổng thể, dài hạn và dựa trên dữ liệu. Phương pháp này kết hợp nhiều yếu tố thị trường, như các chỉ số trên chuỗi và dữ liệu ở cấp độ token, nhằm cung cấp góc nhìn sâu rộng hơn.









Cần lưu ý rằng các yếu tố cơ bản mạnh không phải lúc nào cũng dẫn đến giá tăng ngay lập tức. Tương tự, các yếu tố cơ bản yếu cũng không nhất thiết khiến giá giảm ngay. Điều này là do phân tích cơ bản phù hợp hơn để phát hiện các cơ hội giá trị dài hạn và xu hướng lớn. Với các giao dịch ngắn hạn hoặc thời điểm vào lệnh chính xác, nên kết hợp cả phân tích cơ bản lẫn phân tích kỹ thuật để đạt hiệu quả tối ưu.





Dưới đây là năm chỉ báo dữ liệu quan trọng có thể sử dụng để thực hiện phân tích cơ bản trong giao dịch Futures:









Số lượng ví hoạt động phản ánh mức độ hoạt động của người dùng trên một mạng blockchain, đồng thời cung cấp góc nhìn về mức độ tương tác với dự án. Số lượng ví hoạt động gia tăng ổn định theo thời gian cho thấy hệ sinh thái đang phát triển mạnh. Nếu giá token vẫn đang ở mức thấp trong giai đoạn này, đây có thể là cơ hội để nắm giữ tài sản và cân nhắc mở vị thế Long. Ngược lại, sự sụt giảm trong số lượng ví hoạt động phản ánh sự giảm sút về số lượng người dùng và có thể là tín hiệu cần giảm tỷ trọng tài sản hoặc mở vị thế Short. Thông thường, dữ liệu ví hoạt động có thể được theo dõi qua các blockchain explorer như Etherscan





Mẹo thực tế:





Theo dõi xu hướng tăng ổn định.

Kết hợp cùng xu hướng giá để tìm kiếm các "cơ hội giá trị".









Lưu ý: Chỉ báo này chỉ áp dụng cho các loại tiền mã hoá sử dụng cơ chế đồng thuận Proof-of-Work (PoW), như Bitcoin Ethereum (trước khi chuyển sang PoS) và Bitcoin Cash. Trong các mạng PoW, thợ đào xác thực giao dịch và bảo mật mạng lưới bằng cách giải các bài toán phức tạp thông qua sức mạnh tính toán cao. Tỷ lệ hash đo lường tổng công suất tính toán đang được sử dụng để xử lý giao dịch và bảo vệ mạng lưới.





Nhìn chung, tỷ lệ hash có mối tương quan tích cực với giá trị dài hạn của tiền mã hoá. Tỷ lệ hash gia tăng cho thấy thợ đào đang tin tưởng vào dự án và sẵn sàng đầu tư vốn dài hạn để duy trì cơ sở hạ tầng - đây có thể là tín hiệu token đang bị định giá thấp, và là cơ hội Long tiềm năng. Ngược lại, tỷ lệ hash giảm cho thấy thợ đào đang rút lui, có thể phản ánh tình trạng token bị định giá quá cao, tạo cơ hội Short tiềm năng.





Tỷ lệ hash tăng: Thợ đào tin tưởng và tiếp tục đầu tư - tín hiệu tích cực.

Tỷ lệ hash giảm: Niềm tin thợ đào suy giảm - áp lực giảm giá có thể gia tăng.

Mẹo thực tế: Khi giao dịch Futures với token PoW, nên theo dõi xu hướng tỷ lệ hash để dự đoán xu hướng thị trường chung.





Tỷ lệ hash Bitcoin. Nguồn: Bitinfocharts









Tổng giá trị khóa (TVL - Total Value Locked) là chỉ báo quan trọng để đánh giá khả năng thu hút vốn của các dự án DeFi. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị tài sản mã hoá được nạp hoặc khóa trên nền tảng DeFi. TVL cao cho thấy người dùng tin tưởng dự án và sẵn sàng khóa tài sản, phản ánh uy tín và mức độ công nhận của thị trường. Bạn có thể theo dõi dữ liệu TVL theo thời gian thực qua các nền tảng như DeFiLlama





TVL tăng →Niềm tin thị trường tăng, có thể mở vị thế Long.

TVL giảm →Dòng vốn rút ra, tiềm ẩn cơ hội Short.









Hai chỉ số này giúp phản ánh mức định giá hiện tại và tiềm năng trong tương lai của một dự án:





Vốn hóa thị trường = Nguồn cung lưu hành × Giá hiện tại.

Định giá pha loãng hoàn toàn (FDV) = Tổng nguồn cung tối đa × Giá hiện tại.





Nếu FDV cao hơn đáng kể so với vốn hóa thị trường hiện tại, điều này cho thấy còn nhiều token chưa được mở khóa. Khi những token này được lưu hành, có thể tạo ra áp lực bán mạnh. Đây là chỉ báo quan trọng khi đánh giá các cơ hội Short với token mới ra mắt.





Ví dụ: Khi Curve phát hành token CRV, giá giao dịch từng đạt $15-$20, đẩy FDV vượt mức $50 tỷ - cao hơn cả Ethereum vào thời điểm đó. Mức định giá này rõ ràng là quá cao và thị trường đã nhanh chóng điều chỉnh. Trong trường hợp này, mở vị thế Short sẽ là chiến lược hợp lý. Ngược lại, nếu token bị định giá thấp so với nền tảng cơ bản, đây có thể là cơ hội Long.









Khi các yếu tố cơ bản khác tương đồng, nguồn cung token có thể tác động lớn đến giá tài sản. Các chỉ số nguồn cung quan trọng gồm: tổng nguồn cung tối đa và nguồn cung lưu hành, trong đó nguồn cung lưu hành là yếu tố đặc biệt quan trọng.





Trong giao dịch Futures, nguồn cung lưu hành đóng vai trò là nền tảng lý thuyết cho các vị thế dài hạn. Các token có nguồn cung lưu hành thấp và lượng nắm giữ tập trung thường có tiềm năng tăng giá cao hơn, phù hợp với chiến lược Long. Ngược lại, các token có nguồn cung lưu hành lớn và phân bổ rộng rãi sẽ gặp khó khăn trong việc tăng giá, thích hợp cho chiến lược Short.









Giao dịch Futures trên MEXC cho phép người dùng tận dụng đòn bẩy để đầu cơ theo hướng biến động giá của tiền mã hoá bằng cách vào lệnh Long (mua) hoặc Short (bán) dựa trên xu hướng thị trường. So với giao dịch Spot, Futures có ưu thế về khả năng giao dịch hai chiều, lợi nhuận khuếch đại và linh hoạt trong chiến lược.





MEXC cung cấp đầy đủ các sản phẩm Futures, bao gồm các loại tiền mã hoá lớn và các token xu hướng mới. Sàn hỗ trợ cả USDT-M Futures Vĩnh cửu và Coin-M Futures, mang lại trải nghiệm giao dịch ổn định và mạnh mẽ. MEXC có độ trượt giá thấp, thanh khoản cao, khớp lệnh theo thời gian thực, đi kèm loạt công cụ chuyên nghiệp như TP/SL, Trailing Stop, báo cáo PNL Futures và thông tin tỷ lệ Funding - giúp người dùng kiểm soát rủi ro và phân tích hiệu quả giao dịch chính xác.





Người dùng có thể bắt đầu giao dịch Futures trên MEXC chỉ với 3 bước đơn giản. Ví dụ với BTC:





1) Đăng nhập App MEXC hoặc trang web chính thức

2) Nhập "BTC" trên thanh tìm kiếm và chọn cặp giao dịch BTC Futures

3) Chọn loại lệnh, nhập số lượng và giá, sau đó tiến hành giao dịch.





Giao diện Futures trên MEXC có rất nhiều tính năng, hỗ trợ nhiều loại lệnh như lệnh Limit, lệnh Market và lệnh Trailing Stop. Trader có thể theo dõi biến động tài sản mọi lúc qua mục Sao kê Futures, với báo cáo PNL và chi tiết phí của từng giao dịch.













Trong thị trường Futures đầy biến động và nhịp độ cao, nhà giao dịch đạt được thành công bền vững hiếm khi dựa vào may mắn mà dựa vào các chiến lược phân tích từ dữ liệu. Phân tích cơ bản là công cụ quan trọng giúp hình thành tư duy chiến lược này. Bằng cách phân tích năm chỉ báo cốt lõi - số lượng ví hoạt động, tỷ lệ hash, TVL, vốn hóa thị trường so với FDV và nguồn cung token - nhà giao dịch có thể khám phá các động lực thực sự phía sau xu hướng thị trường, từ đó tự tin xây dựng chiến lược trung và dài hạn.





Dù giá có thể biến động khó lường trong ngắn hạn, nhưng các yếu tố cơ bản ít khi sai lệch. Khi nắm vững phân tích cơ bản, bạn sẽ thoát khỏi tâm lý chạy theo đám đông và trở thành một nhà giao dịch Futures có chiến lược, logic và tầm nhìn dài hạn.





