Biểu đồ mây Ichimoku là gì?





Biểu đồ mây Ichimoku là phương pháp phân tích kỹ thuật kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật vào một biểu đồ. Biểu đồ này hiển thị các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, xu hướng và phân tích biến động giá rõ ràng, giúp nhà giao dịch tìm ra điểm mua và bán tốt nhất.





Biểu đồ mây Ichimoku được phóng viên Nhật Bản Goichi Hosoda đề xuất vào những năm 1930. Sau nhiều năm nghiên cứu và cải tiến kỹ thuật, cuối cùng được chia sẻ rộng rãi vào những năm 1960, trở thành chỉ báo nổi tiếng và được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật ngày nay.





Giao dịch Futures trên MEXC hiện đã ra mắt chỉ báo phân tích mây Ichimoku. Bạn có thể thêm chỉ báo này vào K-line bản thường để hỗ trợ giao dịch Futures hàng ngày.









Mây Ichimoku bao gồm năm phần: Đường chuyển đổi, Đường cơ sở, Lagging Span, Leading Span A, và Leading Span B.





1.1 Đường chuyển đổi : Đây là đường trung bình động 9 ngày. Phương pháp tính toán: Đường chuyển đổi = (Giá cao nhất trong 9 ngày + Giá thấp nhất trong 9 ngày) / 2. Nó được biểu thị bằng đường màu xanh dương trong sơ đồ bên dưới.





1.2 Đường cơ sở (Kijun-sen) : Đây là đường trung bình động 26 ngày. Phương pháp tính toán: Đường cơ sở = (Giá cao nhất trong 26 ngày + Giá thấp nhất trong 26 ngày) / 2. Nó được biểu thị bằng đường màu nâu trong sơ đồ bên dưới.





1.3 Lagging Span (Chikou Span) : Lagging Span hiển thị giá đóng của ngày hiện tại so với mức trung bình của 26 ngày qua, được biểu thị bằng đường màu xanh lục đậm trong sơ đồ bên dưới.





1.4 Leading Span A (Senkou Span A) : Dự đoán xu hướng tương lai trong vòng 26 ngày tới thông qua đường trung bình động của Đường chuyển đổi và Đường cơ sở. Phương pháp tính toán: Leading Span A = (Đường chuyển đổi + Đường cơ sở) / 2. Nó được thể hiện bằng đường màu xanh lục nhạt trong sơ đồ bên dưới.





1.5 Leading Span B (Senkou Span B) : Dự đoán xu hướng tương lai trong vòng 26 ngày tới thông qua đường trung bình động 52 ngày. Phương pháp tính toán: Leading Span B = (Giá cao nhất trong 52 ngày + Giá thấp nhất trong 52 ngày) / 2. Nó được biểu thị bằng đường màu hồng trong sơ đồ bên dưới.





1.6 Mây : Khu vực giữa Leading Span A và Leading Span B

















Như được thể hiện trong biểu đồ, mây kéo dài 26 chu kỳ cuối cùng của biểu đồ K-line.





Khi Senkou Span A cao hơn Senkou Span B, tạo ra mây xanh lục, báo hiệu xu hướng tăng. Ngược lại, sự hình thành mây đỏ cho thấy xu hướng giảm. Việc chuyển từ mây đỏ sang mây xanh lục báo hiệu xu hướng tăng, trong khi việc chuyển từ mây xanh sang mây đỏ báo hiệu xu hướng giảm.





Khi giá thị trường ở trên mây, báo hiệu một xu hướng tăng và khi giá thị trường ở dưới mây, báo hiệu một xu hướng giảm.









Khi thị trường có xu hướng tăng, tín hiệu mua xuất hiện khi giá token vượt qua Đường cơ sở và nằm trên mây. Ngược lại, trong một xu hướng giảm, tín hiệu bán được kích hoạt khi giá token cắt xuống dưới Đường cơ sở và nằm dưới mây.





Tương tự, trong một xu hướng tăng, tín hiệu mua xuất hiện khi Đường chuyển đổi vượt lên trên Đường cơ sở và giá nằm trên mây. Ngược lại, khi thị trường có xu hướng giảm, tín hiệu bán xuất hiện khi Đường chuyển đổi cắt xuống dưới Đường cơ sở và giá nằm dưới mây.









Senkou Span A và Senkou Span B ở cả hai phía của mây hình thành các mức kháng cự và hỗ trợ khi giá token biến động, giúp nhà giao dịch nhận biết được các vùng hỗ trợ/kháng cự dự kiến trong 26 ngày tới. Mây xuất hiện trên biểu đồ càng rộng thì khả năng đảo ngược xu hướng càng thấp.









Hiện tại bạn có thể mở và sử dụng mây Ichimoku trên phiên bản web, và tính năng này hiện chưa được hỗ trợ trên phiên bản App.









Mở và đăng nhập vào trang web chính thức của MEXC. Chọn [USDT-M Futures Vĩnh cửu] dưới mục [Futures] để truy cập trang giao dịch Futures. (Lưu ý: Quy trình này tương tự đối với Coin-M Futures Vĩnh cửu.)





Trên trang giao dịch Futures, nhấn vào nút chỉ báo, chọn [ICHIMOKU Cloud] và nhấn vào [Xác nhận] để mở chỉ báo dữ liệu mây Ichimoku.













Sau khi mở mây Ichimoku, bạn sẽ thấy dữ liệu liên quan của chỉ báo trên biểu đồ K-line. Những dữ liệu này hiển thị thông tin tương ứng với vị trí con trỏ chuột hiện tại và màu của đoạn đường tương ứng trên biểu đồ.





Nhấn vào nút [X] để đóng mây Ichimoku.









Nhấn vào nút cài đặt để sửa đổi dữ liệu tham số cơ bản của mây Ichimoku. Bạn cũng có thể tùy chỉnh kiểu đường, bao gồm màu, độ dày, v.v. theo sở thích cá nhân.









Mây Ichimoku giúp hiểu rõ hơn về xu hướng thị trường. Bạn có thể kết hợp với các chỉ báo khác để phát triển chiến lược giao dịch của riêng mình. Vì không có chỉ báo nào là hoàn hảo, hãy nâng cao khả năng phân tích thị trường bằng cách sử dụng kết hợp nhiều chỉ báo khác nhau. Ngoài ra, bạn nên đặt lệnh SL khi mở vị thế trong giao dịch Futures để tránh thua lỗ quá mức do sai sót trong chiến lược.



