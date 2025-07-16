Bitcoin vượt mốc $118,000: Hướng dẫn giao dịch BTC an toàn và hiệu quả trên MEXC

Vào ngày 11/07/2025, theo giá BTCUSDT Futures Vĩnh cửu trên sàn giao dịch MEXC, giá Bitcoin đã vượt mốc $118,000, thu hút sự chú ý lớn trên toàn cầu. Cột mốc này càng củng cố vị thế của Bitcoin trên thị trường tiền mã hoá và làm gia tăng sự quan tâm từ nhà đầu tư cá nhân.









Đối với nhà đầu tư cá nhân, đợt tăng giá này mang đến cả cơ hội lẫn rủi ro. Việc định hướng thị trường trong giai đoạn này đòi hỏi một phương thức tiếp cận kỷ luật, hiểu rõ chiến lược giao dịch Bitcoin, áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro hợp lý, cũng như lựa chọn một sàn giao dịch đáng tin cậy.





Là sàn giao dịch tiền mã hoá được công nhận trên toàn cầu, MEXC cung cấp bộ tính năng giao dịch toàn diện, phí cạnh tranh và môi trường giao dịch an toàn, khiến đây trở thành lựa chọn ưu tiên của nhà đầu tư cá nhân. Bài viết này mang đến góc nhìn tổng quan chuyên sâu về cách các nhà đầu tư cá nhân có thể giao dịch Bitcoin hiệu quả trên MEXC, cùng với các chiến lược thực tế và những hiểu biết cần thiết về quản lý rủi ro.









Trong số rất nhiều sàn giao dịch tiền mã hoá toàn cầu, MEXC nổi bật với những ưu điểm riêng biệt, thu hút lượng lớn nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân. Dưới đây là những lý do chính khiến MEXC là lựa chọn hàng đầu:









MEXC cung cấp giao diện trực quan và dễ sử dụng, giúp người mới bắt đầu dễ dàng tiếp cận. Cho dù bạn đang mua, bán hay khám phá các tính năng giao dịch khác, MEXC đều cung cấp hướng dẫn rõ ràng trong suốt quá trình.









Giao dịch Spot: Nhà đầu tư có thể trực tiếp mua hoặc bán Bitcoin với quy trình đơn giản và dễ hiểu.





*BTN-Nhấn để giao dịch BTC&BTNURL= https://www.mexc.com/vi-VN/futures/BTC_USDT





Giao dịch Futures Vĩnh cửu: Nhà đầu tư có thể mở vị thế Long hoặc Short để hưởng lợi từ cả giá Bitcoin tăng và giảm. Tương tự, giao dịch đòn bẩy với Bitcoin cũng được hỗ trợ, phù hợp cho nhà đầu tư giàu kinh nghiệm muốn tối đa hoá lợi nhuận.









Phí cạnh tranh: MEXC cung cấp một số mức phí giao dịch cạnh tranh nhất thị trường, phù hợp cho nhà giao dịch tần suất cao.





Thanh khoản sâu: Với độ sâu thị trường vượt trội, MEXC đảm bảo người dùng có thể thực hiện giao dịch ở mức giá tối ưu, giảm thiểu rủi ro trượt giá.









MEXC áp dụng kiến trúc bảo mật nhiều lớp, bao gồm lưu trữ ví lạnh và xác thực hai yếu tố (2FA), giúp bảo vệ tài sản người dùng.









Đối với người dùng mới, MEXC cung cấp tài liệu giáo dục toàn diện, như hướng dẫn giao dịch, phân tích thị trường và tin tức thời gian thực, giúp nhà đầu tư nhanh chóng xây dựng kiến thức giao dịch.









Đối với nhà đầu tư cá nhân, giao dịch Bitcoin trên MEXC bắt đầu với các bước sau:





Đăng ký. Nhập địa chỉ Email hoặc số điện thoại và cài đặt mật khẩu đăng nhập an toàn. Để đảm bảo an toàn cho tài khoản và truy cập đầy đủ các tính năng giao dịch, vui lòng hoàn thành xác minh danh tính (KYC) bằng cách nộp các tài liệu cần thiết. Truy cập trang web chính thức MEXC và nhấn vào. Nhập địa chỉ Email hoặc số điện thoại và cài đặt mật khẩu đăng nhập an toàn. Để đảm bảo an toàn cho tài khoản và truy cập đầy đủ các tính năng giao dịch, vui lòng hoàn thành xác minh danh tính (KYC) bằng cách nộp các tài liệu cần thiết.









1) Nạp fiat

Người dùng có thể mua USDT (stablecoin) bằng các phương thức thanh toán fiat như thẻ tín dụng hoặc chuyển khoản ngân hàng, sau đó sử dụng USDT để giao dịch Bitcoin.





2) Nạp tiền mã hoá

Nếu đã nắm giữ các loại tiền mã hoá khác, bạn có thể chuyển trực tiếp vào ví MEXC và chuyển đổi sang USDT thông qua sàn.









MEXC cung cấp nhiều tùy chọn giao dịch phù hợp với các chiến lược đầu tư khác nhau:





Giao dịch Spot: Điều hướng đến cặp giao dịch BTC/USDT, nhập số lượng mong muốn và đặt lệnh mua.

Giao dịch đòn bẩy: Sử dụng đòn bẩy để tăng lợi nhuận tiềm năng, phù hợp cho nhà giao dịch giàu kinh nghiệm và hiểu rõ rủi ro.

Giao dịch Futures Vĩnh cửu: Giao dịch Futures cho phép sinh lời ở cả thị trường tăng và giảm - phù hợp cho nhà giao dịch ngắn hạn hoặc linh hoạt.









Khi Bitcoin vượt mốc $118,000, mức cao kỷ lục mới, nhà đầu tư cá nhân đứng trước cả những cơ hội lớn lẫn những rủi ro đáng kể. Các chiến lược sau đây có thể giúp định hướng thị trường đầy biến động này hiệu quả hơn:









Mở lệnh theo giai đoạn: Thay vì phân bổ toàn bộ vốn đầu tư cùng một lúc, hãy cân nhắc chia thành các phần nhỏ hơn và thực hiện mua ở các mức giá khác nhau. Chiến lược này giúp trung bình hóa chi phí mở lệnh và giảm thiểu rủi ro sai thời điểm.





Thoát lệnh theo giai đoạn: Khi giá Bitcoin tăng, việc chốt lời từng đợt cho phép người dùng đạt được mức lợi nhuận ổn định trong khi vẫn duy trì một phần mức độ rủi ro để hưởng lợi từ tiềm năng tăng giá tiếp theo.









MEXC cung cấp các tính năng quản lý rủi ro tích hợp, giúp bảo vệ vốn trong giai đoạn biến động mạnh:





Lệnh TP: Tự động đóng vị thế khi giá đạt đến mức lợi nhuận đã đặt trước.





Lệnh SL: Tự động đóng vị thế nếu giá giảm xuống một ngưỡng nhất định, hạn chế khả năng thua lỗ.













Mặc dù đòn bẩy có thể khuếch đại lợi nhuận, nhưng cũng làm tăng đáng kể rủi ro thanh lý. Các nhà đầu tư cá nhân được khuyến nghị sử dụng các mức đòn bẩy thận trọng (ví dụ: 2x đến 3x) để giảm thiểu rủi ro trước những biến động giá bất lợi và bảo vệ vốn.





Để xem hướng dẫn chi tiết, vui lòng tham khảo: Đòn bẩy trong giao dịch Futures









Kiểm soát tâm lý FOMO (Fear of Missing Out): Tránh đưa ra quyết định vội vàng dựa trên việc giá tăng nhanh. Dựa vào phân tích dựa trên dữ liệu và tuân thủ chiến lược giao dịch đã đặt ra.





Giữ bình tĩnh khi thị trường biến động: Do tính biến động vốn có của Bitcoin, việc duy trì kỷ luật cảm xúc và tư duy lý trí là điều cần thiết cho thành công lâu dài.













Các nhà đầu tư có thể áp dụng chiến lược trung bình giá (DCA - dollar-cost averaging), đầu tư một khoản cố định vào Bitcoin theo lịch trình định kỳ (ví dụ: hàng tuần hoặc hàng tháng), để giảm thiểu tác động của biến động thị trường. Chiến lược này rất phù hợp với những người tin tưởng vào giá trị dài hạn của Bitcoin.









Giao dịch ngắn hạn bao gồm việc sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như đường trung bình động, mô hình nến và chỉ báo RSI. Phương pháp này phù hợp hơn với nhà đầu tư có kinh nghiệm phân tích thị trường, nhằm tận dụng những biến động giá thường xuyên để tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn.









Chênh lệch giá là chiến lược khai thác sự chênh lệch giá giữa thị trường Spot và Futures. Ví dụ: khi giá thị trường Spot thấp hơn giá thị trường Futures, nhà đầu tư có thể mua tài sản Spot với giá thấp hơn và đồng thời bán Futures với giá cao hơn.









Dù bạn là người mới bắt đầu hay nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm, việc quản lý rủi ro hiệu quả là vô cùng quan trọng khi giao dịch Bitcoin:









Nên phân bổ 20%-30% tổng vốn đầu tư vào giao dịch Bitcoin, trong khi khoản còn lại nên được phân bổ vào các tài sản khác hoặc giữ làm dự trữ để sẵn sàng ứng phó với biến động bất ngờ của thị trường.









Việc mua bán liên tục để ứng phó với biến động thị trường có thể dẫn đến chi phí giao dịch cao hơn và bỏ lỡ các cơ hội. Hãy giao dịch một cách kỷ luật và kiên nhẫn.









Trước khi tham gia bất kỳ giao dịch nào, hãy xác định mức lỗ tối đa có thể chấp nhận (ví dụ: 5%-10%). Nếu đạt đến ngưỡng lỗ, vui lòng đóng vị thế dứt khoát để tránh thua lỗ thêm.









MEXC cung cấp hệ thống tài liệu giáo dục toàn diện mà nhà đầu tư cá nhân được khuyến khích sử dụng:





Báo cáo phân tích thị trường: Cung cấp nhận định về xu hướng thị trường và các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến Bitcoin.





Video hướng dẫn: Tìm hiểu cách sử dụng hiệu quả các tính năng của sàn, bao gồm thiết lập lệnh TP/SL và áp dụng các công cụ phân tích kỹ thuật.





Tham gia cộng đồng: Tham gia nhóm Tham gia nhóm Telegram chính thức hoặc cộng đồng Discord của MEXC để kết nối với các nhà đầu tư khác và trao đổi kiến thức.









Sau khi Bitcoin bứt phá mạnh mẽ vượt ngưỡng $118,000, quỹ đạo tương lai của tiền mã hoá này đã trở thành tâm điểm chính của thị trường. Một mặt, sự bất ổn kinh tế toàn cầu kéo dài có thể làm nổi bật hơn nữa vai trò của Bitcoin như một tài sản phòng hộ - thường được gọi là vàng kỹ thuật số - từ đó thu hút thêm dòng vốn đầu tư để giảm thiểu rủi ro. Mặt khác, sự tăng trưởng mang tính cấu trúc về nhu cầu của các tổ chức, đặc biệt là thông qua các quỹ Bitcoin ETF, đang củng cố vị thế của Bitcoin như một cầu nối quan trọng giữa tài chính truyền thống và hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.









Việc Bitcoin tăng lên $118,000 là cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư cá nhân tham gia vào thị trường tài sản kỹ thuật số. Bằng cách tận dụng sàn giao dịch an toàn và hiệu quả của MEXC, nhà đầu tư có thể tự tin tiếp cận giao dịch Bitcoin. Tuy nhiên, để chinh phục thành công thị trường luôn biến động này, cần thực hiện quản lý rủi ro hiệu quả, áp dụng các chiến lược giao dịch có cấu trúc tốt và liên tục nâng cao kiến thức cũng như kỹ năng cá nhân. Dù theo đuổi chiến lược đầu tư dài hạn hay ngắn hạn, thị trường Bitcoin đều mang đến cả cơ hội lẫn thách thức. Với cách tiếp cận kỷ luật và am hiểu, nhà đầu tư cá nhân có tiềm năng đạt được lợi nhuận đáng kể.





Để hỗ trợ người dùng tốt hơn, MEXC đã ra mắt sự kiện Lễ hội nhà giao dịch 0 phí , cho phép người tham gia giảm đáng kể chi phí giao dịch và đúng nghĩa "tiết kiệm hơn, giao dịch nhiều hơn và nhận được nhiều hơn". Chương trình ưu đãi này không chỉ nâng cao hiệu quả chi phí mà còn giúp người dùng linh hoạt trong các thị trường biến động nhanh, đồng thời nắm bắt các cơ hội đầu tư giá trị theo thời gian thực.





Bài viết tham khảo:

Vì sao lựa chọn MEXC Futures? Khám phá những ưu điểm và tính năng độc đáo của MEXC Futures, giúp bạn luôn dẫn đầu trên thị trường Futures.

Hướng dẫn tham gia M-Day : Tìm hiểu các bước cụ thể và mẹo quan trọng để tham gia M-Day, nơi phân bổ hơn 70,000 USDT tiền thưởng Futures hàng ngày.

Hướng dẫn giao dịch MEXC Futures (App) : Hướng dẫn chi tiết về giao diện giao dịch Futures trên App MEXC, được thiết kế để giúp người dùng bắt đầu một cách dễ dàng và giao dịch tự tin hơn.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.



