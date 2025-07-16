Bitcoin Halving là gì?









Bitcoin Halving là sự kiện phần thưởng khối trong blockchain Bitcoin bị giảm đi một nửa. Điều này có nghĩa là khi mỗi 210,000 khối được tạo trên blockchain Bitcoin, phần thưởng khối sẽ giảm đi một nửa. Sự kiện này xảy ra khoảng bốn năm một lần. Bitcoin Halving lần thứ tư dự kiến sẽ xảy ra vào ngày 23 tháng 4 năm 2024, với vị trí khối là 840,000.





Sau mỗi lần Halving, phần thưởng khối Bitcoin sẽ giảm đi. Phần thưởng ban đầu là 50 BTC mỗi khối, phần thưởng khối hiện tại là 6.25 BTC. Sau sự kiện Halving vào năm 2024, phần thưởng khối sẽ giảm xuống còn 3.125 BTC. Cơ chế Halving dẫn đến giảm tỷ lệ phát hành Bitcoin, từ đó ảnh hưởng đến giá của nó. Trong lịch sử, các sự kiện Bitcoin Halving có liên quan chặt chẽ với chu kỳ thị trường tăng trưởng trong toàn bộ thị trường tiền mã hoá.









Sự kiện Bitcoin Halving đầu tiên xảy ra vào ngày 28/11/2012, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử Bitcoin. Chu kỳ Halving này kéo dài đến tháng 7 năm 2016. Trước đợt Halving này, giá bán Bitcoin là 12 USD mỗi Bitcoin. Khi Halving sắp diễn ra, phần thưởng khối của Bitcoin đã giảm từ 50 BTC mỗi khối xuống còn 25 BTC. Halving đã tạo nên làn sóng phấn khích trên thị trường, đẩy giá Bitcoin lên 225 USD. Sau đó, giá tăng vọt lên 1,242 USD, đánh dấu mức tăng tổng thể là 100 lần.





Sự kiện Bitcoin Halving thứ hai diễn ra vào ngày 10/07/2016, đánh dấu việc hoàn thành 420,000 khối trên blockchain Bitcoin. Trong sự kiện này, phần thưởng khối Bitcoin đã giảm từ 25 BTC mỗi khối xuống còn 12.5 BTC. Đáng chú ý, trong năm tiếp theo, giá Bitcoin đã tăng từ 647 USD lên 2,973 USD, đạt mức tăng ấn tượng 358%.





Sự kiện Bitcoin Halving thứ ba diễn ra vào ngày 11/05/2020, sau khi hoàn thành đợt thứ ba gồm 210,000 khối trên blockchain Bitcoin. Sau đợt Halving này, phần thưởng của người khai thác Bitcoin một lần nữa bị chia đôi, giảm phần thưởng cho mỗi khối xuống còn 6.25 BTC. Trong vòng một năm kể từ sự kiện Halving, giá Bitcoin đã tăng vọt từ 9,851 USD lên 65,145 USD, đánh dấu mức tăng ấn tượng khoảng 561%. Sau đó, giá Bitcoin tiếp tục đi lên, đạt mức cao nhất khoảng 69,000 USD.





Đối với sự kiện Halving thứ tư, các nhà đầu tư và nhà nghiên cứu đang theo dõi chặt chẽ để khám phá những tác động và cơ hội tiềm năng của Bitcoin. Tính đến ngày 28/03/2024, giá BTC đã vượt 73,000 USD. Sự kiện Bitcoin Halving không chỉ là một sự kiện quan trọng của Bitcoin, ảnh hưởng đến giá và hiệu suất thị trường, mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển của toàn bộ ngành tiền mã hoá.







