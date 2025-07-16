1. Bitcoin Halving là gì? Bitcoin Halving là sự kiện phần thưởng khối trong blockchain Bitcoin bị giảm đi một nửa. Điều này có nghĩa là khi mỗi 210,000 khối được tạo trên blockchain Bitcoin, phần thưở1. Bitcoin Halving là gì? Bitcoin Halving là sự kiện phần thưởng khối trong blockchain Bitcoin bị giảm đi một nửa. Điều này có nghĩa là khi mỗi 210,000 khối được tạo trên blockchain Bitcoin, phần thưở
Learn/Bách Khoa Toàn Thư Blockchain/Các khái niệm hot/Bitcoin Halving là gì?

Bitcoin Halving là gì?

16/07/2025MEXC
0m
Chia sẻ đến
#Cơ Bản#Bitcoin#Tin Tức Crypto
Gravity
G$0.009119-5.87%
MemeCore
M$2.01939-2.07%
Comedian
BAN$0.06795-2.94%
Bitcoin
BTC$116,535.43-3.72%
HI
HI$0.0000607+0.33%

1. Bitcoin Halving là gì?


  • Bitcoin Halving là sự kiện phần thưởng khối trong blockchain Bitcoin bị giảm đi một nửa. Điều này có nghĩa là khi mỗi 210,000 khối được tạo trên blockchain Bitcoin, phần thưởng khối sẽ giảm đi một nửa. Sự kiện này xảy ra khoảng bốn năm một lần. Bitcoin Halving lần thứ tư dự kiến sẽ xảy ra vào ngày 23 tháng 4 năm 2024, với vị trí khối là 840,000.

  • Sau mỗi lần Halving, phần thưởng khối Bitcoin sẽ giảm đi. Phần thưởng ban đầu là 50 BTC mỗi khối, phần thưởng khối hiện tại là 6.25 BTC. Sau sự kiện Halving vào năm 2024, phần thưởng khối sẽ giảm xuống còn 3.125 BTC. Cơ chế Halving dẫn đến giảm tỷ lệ phát hành Bitcoin, từ đó ảnh hưởng đến giá của nó. Trong lịch sử, các sự kiện Bitcoin Halving có liên quan chặt chẽ với chu kỳ thị trường tăng trưởng trong toàn bộ thị trường tiền mã hoá.

2. Tác động của Halving đối với giá Bitcoin


  • Sự kiện Bitcoin Halving đầu tiên xảy ra vào ngày 28/11/2012, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử Bitcoin. Chu kỳ Halving này kéo dài đến tháng 7 năm 2016. Trước đợt Halving này, giá bán Bitcoin là 12 USD mỗi Bitcoin. Khi Halving sắp diễn ra, phần thưởng khối của Bitcoin đã giảm từ 50 BTC mỗi khối xuống còn 25 BTC. Halving đã tạo nên làn sóng phấn khích trên thị trường, đẩy giá Bitcoin lên 225 USD. Sau đó, giá tăng vọt lên 1,242 USD, đánh dấu mức tăng tổng thể là 100 lần.

  • Sự kiện Bitcoin Halving thứ hai diễn ra vào ngày 10/07/2016, đánh dấu việc hoàn thành 420,000 khối trên blockchain Bitcoin. Trong sự kiện này, phần thưởng khối Bitcoin đã giảm từ 25 BTC mỗi khối xuống còn 12.5 BTC. Đáng chú ý, trong năm tiếp theo, giá Bitcoin đã tăng từ 647 USD lên 2,973 USD, đạt mức tăng ấn tượng 358%.

  • Sự kiện Bitcoin Halving thứ ba diễn ra vào ngày 11/05/2020, sau khi hoàn thành đợt thứ ba gồm 210,000 khối trên blockchain Bitcoin. Sau đợt Halving này, phần thưởng của người khai thác Bitcoin một lần nữa bị chia đôi, giảm phần thưởng cho mỗi khối xuống còn 6.25 BTC. Trong vòng một năm kể từ sự kiện Halving, giá Bitcoin đã tăng vọt từ 9,851 USD lên 65,145 USD, đánh dấu mức tăng ấn tượng khoảng 561%. Sau đó, giá Bitcoin tiếp tục đi lên, đạt mức cao nhất khoảng 69,000 USD.

Đối với sự kiện Halving thứ tư, các nhà đầu tư và nhà nghiên cứu đang theo dõi chặt chẽ để khám phá những tác động và cơ hội tiềm năng của Bitcoin. Tính đến ngày 28/03/2024, giá BTC đã vượt 73,000 USD. Sự kiện Bitcoin Halving không chỉ là một sự kiện quan trọng của Bitcoin, ảnh hưởng đến giá và hiệu suất thị trường, mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển của toàn bộ ngành tiền mã hoá.

Để tìm hiểu cách mua Bitcoin, bạn có thể tham khảo tại bài viết "Mua Bitcoin Chỉ Trong Một Phút", hoặc kiểm tra giá BTC theo thời gian thực trên trang web chính thức của MEXC.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.


Bài viết phổ biến

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có thể bạn đã nghe về tốc độ đáng kinh ngạc và phí giao dịch thấp của Solana, và bây giờ bạn đang tự hỏi làm thế nào để đào Solana để có được một số token SOL. Có thể bạn đã tìm kiếm phần mềm đào hoặc

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Thế giới tiền điện tử đã chứng kiến sự bùng nổ của các meme coin, biến những trò đùa trên internet thành tài sản kỹ thuật số hợp pháp trị giá hàng triệu đô la. Nếu bạn đang thắc mắc cách tạo meme coin

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana cung cấp cho những người nắm giữ tiền điện tử một cách đơn giản để kiếm thu nhập thụ động trong khi hỗ trợ một trong những blockchain nhanh nhất trong ngành. Hướng dẫn toàn diện này sẽ

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không

Bài viết liên quan

Bitcoin Runes là gì?

Bitcoin Runes là gì?

Bitcoin Runes, còn được gọi là giao thức Runes, là một giao thức phát hành token có thể thay thế (Fungible token) trực tiếp trên mạng Bitcoin. Giao thức Runes được đề xuất bởi Casey Rodarmor, người sá

Câu hỏi thường gặp về Bitcoin Halving

Câu hỏi thường gặp về Bitcoin Halving

1. Ai đã tạo ra Bitcoin?Người tạo ra Bitcoin, được biết đến với cái tên “Satoshi Nakamoto”, cho đến nay danh tính thực sự vẫn là một bí ẩn. Một số suy đoán rằng Satoshi Nakamoto là một cá nhân, trong

Bitlayer (BTR) là gì? Hướng dẫn về giải pháp Layer-2 Bitcoin thế hệ mới

Bitlayer (BTR) là gì? Hướng dẫn về giải pháp Layer-2 Bitcoin thế hệ mới

Mặc dù Bitcoin đã khẳng định vị thế là mạng blockchain an toàn và phi tập trung nhất, những hạn chế về khả năng mở rộng và lập trình ngày càng trở nên rõ ràng. Trong khi Mainnet Bitcoin thiết lập tiêu

AI × Blockchain × Khoa học dữ liệu: Codatta đang thay đổi nền kinh tế dữ liệu Web3 như thế nào

AI × Blockchain × Khoa học dữ liệu: Codatta đang thay đổi nền kinh tế dữ liệu Web3 như thế nào

Trong bối cảnh công nghệ blockchain và AI đang hội tụ ngày càng nhanh, Codatta nổi lên như một giao thức dữ liệu phi tập trung mang tính cách mạng, giải quyết một trong những thách thức cốt lõi của We

Đăng ký MEXC
Đăng ký & nhận lên đến 10,000 USDT tiền thưởng