Câu hỏi thường gặp về Bitcoin Halving





Người tạo ra Bitcoin, được biết đến với cái tên “Satoshi Nakamoto”, cho đến nay danh tính thực sự vẫn là một bí ẩn. Một số suy đoán rằng Satoshi Nakamoto là một cá nhân, trong khi những người khác cho rằng có thể là một tổ chức. Sau khi Satoshi Nakamoto đăng thông điệp cuối cùng của mình lên diễn đàn vào ngày 12/12/2010, anh ấy đã biến mất không một dấu vết.





Không cá nhân hay tổ chức nào có thể kiểm soát việc phát hành Bitcoin. Nó tuân theo các quy tắc mã được thiết lập trước.





Những người khai thác Bitcoin sử dụng thuật toán Hash để tìm kiếm các số ngẫu nhiên. Người khai thác tìm thấy số ngẫu nhiên này trước tiên sẽ nhận được phần thưởng Bitcoin, trong một quá trình được gọi là đào coin. Theo thời gian, việc tạo ra Bitcoin mới trở nên khó khăn hơn. Do đó, khi Bitcoin ra đời, Satoshi Nakamoto đã đặt tổng nguồn cung ở mức 21 triệu coin và triển khai mô hình giảm phát để điều chỉnh tính sẵn có của nó, bao gồm sự kiện Bitcoin Halving diễn ra khoảng bốn năm một lần.

Bitcoin đã trải qua ba sự kiện Halving trong lịch sử, giảm phần thưởng khối từ 50 coin ban đầu mỗi khối xuống còn 6.25 coin mỗi khối hiện tại. Bitcoin đang tiến gần đến sự kiện Halving lần thứ tư, đồng nghĩa phần thưởng khối sẽ giảm xuống còn 3.125 coin mỗi khối.





Theo quy định của Bitcoin, phần thưởng khối sẽ giảm một nửa sau mỗi 210,000 khối. Thời gian mục tiêu để khai thác mỗi khối là khoảng 10 phút, nhưng thời gian này có thể khác nhau. Một số khối mất nhiều hơn hoặc ít hơn 10 phút để khai thác, điều này có thể thay đổi thời gian sự kiện Halving tiếp theo xảy ra. Khái niệm “Halving sau mỗi 4 năm” chỉ mang tính lý thuyết và có thể thay đổi dựa trên thời gian khai thác. Halving tiếp theo dự kiến vào tháng 4 năm 2024.





Khi Bitcoin trải qua Halving, phần thưởng khai thác các khối mới sẽ giảm một nửa. Điều này làm giảm tốc độ khai thác Bitcoin mới, ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ lưu thông của Bitcoin mới đưa vào thị trường. Halving xảy ra khoảng bốn năm một lần và là một phần trong cơ chế kiểm soát nguồn cung của Bitcoin.







Thời gian Vị trí block Halving Phần thưởng khối sau Halving % Bitcoin chưa được khai thác còn lại Halving đầu tiên 11/28/2012 210,000 25 50% Halving thứ hai 07/09/2016 420,000 12.5 25% Halving thứ ba 05/11/2020 630,000 6.25 12.5% Halving thứ tư 04/?/2024 840,000 3.125 6.3%





Do tổng nguồn cung Bitcoin bị giới hạn ở mức 21 triệu coin, cơ chế Halving làm giảm số lượng Bitcoin mới, khiến Bitcoin thậm chí còn khan hiếm hơn. Sự khan hiếm của Bitcoin, kết hợp với dữ liệu lịch sử cho thấy giá tăng trong các đợt Bitcoin Halving trước đây, sự kiện Halving có thể dẫn đến việc Bitcoin tăng giá hơn nữa.





Không. Tốc độ giao dịch của Bitcoin chủ yếu phụ thuộc vào kích thước khối và tình trạng nghẽn mạng. Bitcoin Halving sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ giao dịch.





Bitcoin Halving sẽ thu hút sự chú ý đến thị trường tiền mã hoá, bao gồm altcoin. Các nhà đầu tư có thể trở nên lạc quan hơn về tiềm năng tăng trưởng của các token khác. Tâm thái tích cực này có thể dẫn đến việc tăng cường đầu tư vào altcoin, từ đó đẩy giá của chúng lên cao. Ngoài ra, khi phần thưởng khai thác Bitcoin giảm, một số thợ đào có thể chuyển sang khai thác altcoin với phần thưởng cao hơn.





Đến năm 2140, tất cả Bitcoin sẽ được khai thác và nguồn cung Bitcoin sẽ không tăng thêm nữa. Khi đó, giá Bitcoin có thể còn được đẩy lên cao hơn nữa và các thợ đào sẽ không còn nhận được phần thưởng khai thác mà chỉ nhận được phí giao dịch từ các giao dịch của người dùng.