Câu hỏi thường gặp về Bitcoin Halving

Thời gian
Vị trí block Halving
Phần thưởng khối sau Halving
% Bitcoin chưa được khai thác còn lại
Halving đầu tiên
11/28/2012
210,000
25
50%
Halving thứ hai
07/09/2016
420,000
12.5
25%
Halving thứ ba
05/11/2020
630,000
6.25
12.5%
Halving thứ tư
04/?/2024
840,000
3.125
6.3%
